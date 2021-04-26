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Жизнь замечательных идей “Секреты живой клетки” – Фильм 1-й

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Жизнь замечательных идей "Секреты живой клетки" – Фильм 1-й.
В первом фильме мы узнаем, что клетка напоминает большую и пеструю по составу семью или производственный коллектив, члены которого, называются органеллами.

Научно-популярный цикл, посвященный самым значительным открытиям в области науки, техники, естествознания и медицины.

Награды: Фильм "Ньютоново яблоко раздора" победил на конкурсе "ТЭФИ-2009" (Профессия) в номинации "Программа о науке".

Автор: Марина Собе-Панек.
Режиссер: Татьяна Малова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RIvh4x4COt4
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