Главная » Видео, Наука

Жизнь замечательных идей “Секреты живой клетки” – Фильм 4-й

36 0

Жизнь замечательных идей "Секреты живой клетки" – Фильм 4-й.
Почему же тогда нейроны называют "умными клетками", а головной мозг считают генеральным штабом всего человеческого организма?
Научно-популярный цикл, посвященный самым значительным открытиям в области науки, техники, естествознания и медицины.

Награды: Фильм "Ньютоново яблоко раздора" победил на конкурсе "ТЭФИ-2009" (Профессия) в номинации "Программа о науке".

Автор: Марина Собе-Панек.
Режиссер: Татьяна Малова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cB14FyLEPm8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Жизнь замечательных идей "Секреты живой клетки" - Фильм 2-й
Жизнь замечательных идей "Секреты живой клетки" - Фильм 1-й
Жизнь замечательных идей "Секреты живой клетки" - Фильм 3-й
Феномен Юрия Горного
London goodbye
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
Герой, спасший жизни миллионов наших соотечественников: легендарный огнеборец ХХ века (ФОТО, ВИДЕО)
Писатель Юрий Поляков: Ругать власть можно и справа, и слева

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru