Российский концерн «Росатом» и французский концерн EDF, мировой лидер в области энергетики с низкими выбросами СО2, подписали соглашение о совместном продвижении проектов в области «чистого» водорода в России и в Европе

В рамках данного договора компании намерены реализовать инициативы в области транспорта и декарбонизации промышленного комплекса. EDF и «Росатом» также договорились о развитии научно-исследовательской деятельности, целью которой будет являться разработка новых СО2-нейтральных технологий в области водорода, одного из основных методов борьбы с изменениями климата.

Для «Росатома» водородная энергетика – одно из приоритетных направлений научно-технического развития, сообщает пресс-служба концерна. Российская атомная отрасль обладает существенным технологическим и научно-исследовательским потенциалом по развитию основных методов производства водорода – электролизного производства, одного из самых экологичных способов производства водорода, так и паровой конверсии метана с применением технологий улавливания СО2.

Сотрудничество российской и французской компаний является важнейшим шагом по завоеванию водородного рынка, который в Европейском союзе признан самым перспективным направлением. Москва получает возможность одной из первых застолбить за собой сектор новых энергетических технологий.

Помимо того, этот контракт имеет и политическое измерение. Он создает новую область энергетического сотрудничества России и ЕС, что позволяет свести на нет претензии различных антироссийских сил, в частности Польши и Прибалтики, которые до сих пор пытаются сорвать газовые трубопроводные и иные проекты.

В то время как Польша и Прибалтика в отношении «Северного потока — 2» упирают (вопреки реальности), что это исключительно «немецко-российская сделка», партнерство «Росатома» с французским концерном показывает, что Москва диверсифицирует свою деятельность, вступая в кооперацию с различными наиболее развитыми европейскими странами.

Елена Панина