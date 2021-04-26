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Легендарный восстановленный танк ИС-2 прошел ходовые испытания

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В Бурятии после восстановительных работ военными мастерами ремонтного батальона Восточного военного округа прошли ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин».

В ходе испытаний военные преодолели на танке несколько сложных препятствий, проверили все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aT4l32iqxdI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15660 14158
    Руса 42 мин. назад

      Отличный танк, гроза “тигров” и “пантер”, один из символов
      разгрома Красной армией вермахта гитлеровской Германии.
      ИС-2 украсил бы Парад Победы на Красной площади.

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