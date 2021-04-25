О преступлениях Вермахта / Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Вводим рубрику «Нестареющая классика». Иногда будем выкладывать старые ролики, которые никогда не потеряют своей актуальности и категорически обязательны для просмотра. Они выходили на канале у Дмитрия «Гоблина» Пучкова еще до создания «Цифровой истории». Считаем, что новеньким подписчикам рубрика будет полезна.
Как нацистские оккупанты обращались с гражданским населением? Как вела себя Красная армия в Европе? В чем было принципиальное отличие между советским и немецким солдатом? Какие качественные исследования по этой теме можно прочитать? Об этом рассказывает историк Егор Яковлев.