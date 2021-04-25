Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

О преступлениях Вермахта / Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

60 0

Вводим рубрику «Нестареющая классика». Иногда будем выкладывать старые ролики, которые никогда не потеряют своей актуальности и категорически обязательны для просмотра. Они выходили на канале у Дмитрия «Гоблина» Пучкова еще до создания «Цифровой истории». Считаем, что новеньким подписчикам рубрика будет полезна.

Как нацистские оккупанты обращались с гражданским населением? Как вела себя Красная армия в Европе? В чем было принципиальное отличие между советским и немецким солдатом? Какие качественные исследования по этой теме можно прочитать? Об этом рассказывает историк Егор Яковлев. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ojJxjVCQlvM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дмитрий Борисенко: Почему «цивилизованная Европа» переписывает историю
Е. Яковлев: В случае победы Германии в войне мы повторили бы судьбу индейцев
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
Русский ответ русофобам
Фальшивка Катыни
На эти могилы посол России не должен возлагать цветы
«Стало началом возмездия»: как освобождали от нацистов Великий Новгород
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru