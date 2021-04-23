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“Остров сокровищ”

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Отреставрированная версия одного из лучших позднесоветских анимационных фильмов "Остров сокровищ". Теперь в 4K.



Что в детстве, что в более зрелом возрасте, он всегда доставлял как своеобразной рисовкой, так и вставками с живыми актерами и песнями с подтекстом. "Мы все участники регаты" спустя несколько лет после выхода стала весьма жизненной. Немало "гребцов" эта "регата" загребла.
Ну а персонажи вроде доктора Ливси и капитана Смоллета и вовсе вышли за пределы произведения, став крайне меметичными.
В целом, одна из больших удач позднесоветской анимации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6723089.html
Метки: 80-е, Анимация, Видео, остров сокровищ, ссср, юмор
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