Любимый город. Поёт Марк Бернес
Любимый город. Замечательную песню «Любимый город» поёт уникальный русский певец Марк Бернес. Песня и кадры из кинофильма "Истребители". Фильм вышел в 1939 году, накануне Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
Автор музыки композитор Никита Богословский.
Стихи написал поэт Евгений Долматовский.
«Любимый город»
В далёкий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает -
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.
Любимый город в синей дымке тает -
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.
Пройдёт товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Когда ж домой товарищ мой вернётся,
За ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнётся -
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.
Любимый город другу улыбнётся -
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.