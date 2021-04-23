Главная » Видео, История, Творчество

Любимый город. Поёт Марк Бернес

50 0

Любимый город. Замечательную песню «Любимый город» поёт уникальный русский певец Марк Бернес. Песня и кадры из кинофильма "Истребители". Фильм вышел в 1939 году, накануне Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

Автор музыки композитор Никита Богословский.
Стихи написал поэт Евгений Долматовский.

«Любимый город» 

В далёкий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает -
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.

Любимый город в синей дымке тает -
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.

Пройдёт товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Когда ж домой товарищ мой вернётся,
За ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнётся -
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.

Любимый город другу улыбнётся -
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WjT5GzPBiQ0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Жить не по лжи?: Фильм Викинг - кто и зачем показывает наших предков дикарями
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕЛЬФИНОВ
Беспредел на заводике РПЦ
Украина берёт курс на Союз с Россией [2014, Возрождение Руси]
Анафема Льву Толстому"Где любовь, там бог"
Артём Гришанов - Мир спас русский солдат!!!
Русские евреи так и не становятся израильтянами
Битва за Новороссийск: мифы о войне

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru