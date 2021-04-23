Любимый город. Замечательную песню «Любимый город» поёт уникальный русский певец Марк Бернес. Песня и кадры из кинофильма "Истребители". Фильм вышел в 1939 году, накануне Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

Автор музыки композитор Никита Богословский.

Стихи написал поэт Евгений Долматовский.

«Любимый город»

В далёкий край товарищ улетает,

Родные ветры вслед за ним летят.

Любимый город в синей дымке тает -

Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.

Любимый город в синей дымке тает -

Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.

Пройдёт товарищ все бои и войны,

Не зная сна, не зная тишины.

Любимый город может спать спокойно,

И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Любимый город может спать спокойно,

И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Когда ж домой товарищ мой вернётся,

За ним родные ветры прилетят.

Любимый город другу улыбнётся -

Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.

Любимый город другу улыбнётся -

Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.

