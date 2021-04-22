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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.11

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1896. Дачники
1896. Дачники

1890-е. Масленичное гуляние на Семёновском плацу
1890-е. Масленичное гуляние на Семёновском плацу

1890-е. Воспитанницы Смольного института на занятиях музыкой
1890-е. Воспитанницы Смольного института на занятиях музыкой

1890-е. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на катке
1890-е. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на катке

1899. Детский приют трудолюбия св.Ольги. 25 мая
1899. Детский приют трудолюбия св.Ольги. 25 мая

1900. Ольга Морицевна Михельсон с воспитанницами приюта великой княжны Марии Николаевны
1900. Ольга Морицевна Михельсон с воспитанницами приюта великой княжны Марии Николаевны

1900. Особняк Елисеева. Столовая
1900. Особняк Елисеева. Столовая

1900-е. Народное гуляние на Марсовом поле. Франко-русские горы
1900-е. Народное гуляние на Марсовом поле. Франко-русские горы

1904. В гондоле - поручик А. М. Кованько, секретарь-делопроизводитель «Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям»
1904. В гондоле – поручик А. М. Кованько, секретарь-делопроизводитель «Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям»"

1905. Молебен перед поднятием колокола на Петропавловский собор
1905. Молебен перед поднятием колокола на Петропавловский собор

1905. Разборка конструкций рухнувшего Египетского моста
1905. Разборка конструкций рухнувшего Египетского моста

1906. Велосипедисты общества «Маяк» у храма Воскресения Христова.
1906. Велосипедисты общества «Маяк» у храма Воскресения Христова

1906. Крестный ход в дни празднования 200-летия Кронштадта
1906. Крестный ход в дни празднования 200-летия Кронштадта

1909. Воспитанницы Ксенинского института на экзамене. 25 сентября
1909. Воспитанницы Ксенинского института на экзамене. 25 сентября

1909. Воспитанницы Ксенинского института на экзамене. 25 сентября (вариант)
1909. Воспитанницы Ксенинского института на экзамене. 25 сентября (вариант)

1909. Участники банкета в честь скульптора П.П. Трубецкого по случаю открытия памятника Александру III у ресторана «Контан»
1909. Участники банкета в честь скульптора П.П. Трубецкого по случаю открытия памятника Александру III у ресторана «Контан»

1910-е. Бани Егорова. Мытьё посетителей в Казачьем переулке.
1910-е. Бани Егорова. Мытьё посетителей в Казачьем переулке

1911. Начало Дня Белой ромашки. Шествие сборщиц по Театральной улице
1911. Начало Дня Белой ромашки. Шествие сборщиц по Театральной улице

1912. Группа врачей, медицинских сестер и санитаров Крестовоздвиженской общины сестер милосердия перед отъездом в Грецию на Балканскую войну у Николаевского вокзала
1912. Группа врачей, медицинских сестер и санитаров Крестовоздвиженской общины сестер милосердия перед отъездом в Грецию на Балканскую войну у Николаевского вокзала"

1912. Праздник открытия навигации на Неве. Гонка 16-ти весельных баркасов. 21 апреля
1912. Праздник открытия навигации на Неве. Гонка 16-ти весельных баркасов. 21 апреля

1912. Разносчики в очереди зановыми номерами газеты Биржевые ведомости на Галерной, 40
1912. Разносчики в очереди за новыми номерами газеты «Биржевые ведомости» на Галерной, 40

Источник: https://humus.livejournal.com/7723488.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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