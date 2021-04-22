Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.11
1896. Дачники
1890-е. Масленичное гуляние на Семёновском плацу
1890-е. Воспитанницы Смольного института на занятиях музыкой
1890-е. Воспитанницы Смольного института благородных девиц на катке
1899. Детский приют трудолюбия св.Ольги. 25 мая
1900. Ольга Морицевна Михельсон с воспитанницами приюта великой княжны Марии Николаевны
1900. Особняк Елисеева. Столовая
1900-е. Народное гуляние на Марсовом поле. Франко-русские горы
1904. В гондоле – поручик А. М. Кованько, секретарь-делопроизводитель «Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям»"
1905. Молебен перед поднятием колокола на Петропавловский собор
1905. Разборка конструкций рухнувшего Египетского моста
1906. Велосипедисты общества «Маяк» у храма Воскресения Христова
1906. Крестный ход в дни празднования 200-летия Кронштадта
1909. Воспитанницы Ксенинского института на экзамене. 25 сентября
1909. Воспитанницы Ксенинского института на экзамене. 25 сентября (вариант)
1909. Участники банкета в честь скульптора П.П. Трубецкого по случаю открытия памятника Александру III у ресторана «Контан»
1910-е. Бани Егорова. Мытьё посетителей в Казачьем переулке
1911. Начало Дня Белой ромашки. Шествие сборщиц по Театральной улице
1912. Группа врачей, медицинских сестер и санитаров Крестовоздвиженской общины сестер милосердия перед отъездом в Грецию на Балканскую войну у Николаевского вокзала"
1912. Праздник открытия навигации на Неве. Гонка 16-ти весельных баркасов. 21 апреля
1912. Разносчики в очереди за новыми номерами газеты «Биржевые ведомости» на Галерной, 40