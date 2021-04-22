Александр Субботин известен многим любителям исполнения песен и былин на гуслях также под именем Любослав. Он принимает участия в фестивалях, на телевидении, в различных конкурсах, дает музыкальные мастер-классы детям.

Музыку и тексты песен Александр Васильевич Субботин пишет преимущественно сам, использует также и стихи любимых поэтов. Большинство произведений созданы в жанрах баллады и былины.

10 апреля 2021 года в «Клубе любителей живописи Константина Васильева», где проходил праздник Дня Стрибога, Любослав радовал всех присутствующих своим исполнительским искусством.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!