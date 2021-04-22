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Концерт Александра Субботина на праздновании Дня Стрибога

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Александр Субботин известен многим любителям исполнения песен и былин на гуслях также под именем Любослав. Он принимает участия в фестивалях, на телевидении, в различных конкурсах, дает музыкальные мастер-классы детям.

Музыку и тексты песен Александр Васильевич Субботин пишет преимущественно сам, использует также и стихи любимых поэтов. Большинство произведений созданы в жанрах баллады и былины.
10 апреля 2021 года в «Клубе любителей живописи Константина Васильева», где проходил праздник Дня Стрибога, Любослав радовал всех присутствующих своим исполнительским искусством.

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Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6WnWeLeBhs4
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