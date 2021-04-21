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Тайна “советской иглы”. Почему нашу технологию никто не может повторить. Борис Марцинкевич

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Как из патефонной иглы был создан механизм, обеспечивший нам мировое превенство в обогащении урана. Кем были люди, разработавшие технологии, которые до сих пор не может скопировать никто в мире. Почему советские "вечные" машины несравнимы с западными высокотехнологичными однодневками. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/​
YouTube канал Геонергетика https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/​
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop​ 
Поддержать передачи Б. Марцинкевича и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B​ 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=igSPpuMi5Sg
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