Тайна “советской иглы”. Почему нашу технологию никто не может повторить. Борис Марцинкевич
Как из патефонной иглы был создан механизм, обеспечивший нам мировое превенство в обогащении урана. Кем были люди, разработавшие технологии, которые до сих пор не может скопировать никто в мире. Почему советские "вечные" машины несравнимы с западными высокотехнологичными однодневками. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.
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