Русское советское оружие

Вопрос качества работы российского ВПК после речи В. В. Путина 1 марта 2018 года вышел на качественно новый уровень. Новейшие образцы вооружения, делающие западную систему ПРО бесполезной. Откуда они появились?

Об этом статья члена Военно-научного общества Черноморского флота, капитана 1-го ранга в отставке Храмова Владимира Леонидовича.

ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ: ПОСЫЛКА ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО

О перспективных военных разработках советского времени:

Как представляется, современнейшие виды вооружений, анонсированные в первый день весны Владимиром Путиным в своём послании Федеральному собранию, это далеко не блеф, в чем меня убеждает личный служебный опыт. Дело в том, что в период с 1981 по 1987 годы, я был ведущим военпредом на головном заводе-изготовителе экспериментальной БРПЛ Р-29РМУ (дальнейшие её модификации «Синева», «Лайнер») и большую часть служебного времени проводил в профильных НИИ, КБ, на смежных предприятиях, испытательных стендах и полигонах в которых, зачастую, достаточно зримо пересекались различные военные проекты.

Таким образом, я вполне уверенно могу утверждать, что накануне уничтожения СССР в ракетно-космической и смежных с ней отраслях на различных стадиях экспериментальной отработки находилась масса интереснейших, не имеющих мировых аналогов, образцов вооружений (изделий В и ВТ). Например, нынешний гиперзвуковой крылатый блок «Авангард» – это привет из нашего советского прошлого второй половины 80-х годов (и даже условное наименование того советского проекта тоже начиналось на букву «А»). С той темой мне пришлось косвенно сталкиваться в ходе выполнения своих служебных обязанностей.

Насчет баллистической ракеты «Сармат» вообще не может быть каких-либо сомнений – это разработка ГРЦ имени Макеева (бывшее КБМ), фирмы солидной и заслуженной, ранее специализирующейся на разработке морских ракетных комплексов с БРПЛ (самых сложных по конструкции и технологии изготовления). Судя по сообщениям СМИ, в конструкции ракеты применяются ранее хорошо зарекомендовавшие себя конструкторские и технологические решения.

Что касается крылатой ракеты и беспилотного подводного аппарата с компактными ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), то подобные малоразмерные ЯЭУ применялись на советских разведывательных спутниках, начиная с конца 60-х годов прошлого столетия. В наших узких кругах об этом было хорошо известно, так как на Байконуре установки эти обслуживали морские офицеры – специалисты по эксплуатации ЯЭУ атомных подводных лодок.

Не вызывает сомнения, что боевые лазеры (о которых в ВС СССР тоже ходила молва) в настоящее время превратились в очень эффективное оружие, но, как представляется, воевать ими сподручнее всего где-то гораздо выше облаков, а еще лучше – в космосе (их эффективность во многом зависит от прозрачности окружающей среды). Единственная проблема – в эти выси трудно затащить мощные источники энергии, необходимые для работы лазера.

В те, овеянные высоким смыслом, советские годы наша страна развивалась невиданными темпами – стоились могучие электростанции, заводы, железные дороги, осваивался космос. Для защиты всего этого в СССР разрабатывались и создавались, опережающие свое время образцы стратегических и иных вооружений. В те годы в аэропортах, особенно в зимнее время, намётанный взгляд сразу выделял куда-то следующих (группами и поодиночке) озабоченно-деловых людей одетых в «шатуны» (обтянутые темной прочной материей полушубки характерного покроя) – такую «форму одежды» обычно выдавали на оборонных предприятиях специалистам, командированным на режимные объекты…

Таким образом, в военной части послания нашего Президента нет ничего такого, что может вызвать удивление или недоверие у достаточно искушенного человека – речь идёт об узнаваемых, но уже «доведённых или доводимых до ума» старых советских проектах.

О сохранения в СССР военной и государственной тайны:

В те годы вопросам сохранения военной и государственной тайны придавалось огромное значение, поэтому никто не болтал лишнего. И, разве что, в узких кругах абсолютно доверяющих друг другу людей в форме полунамёков циркулировала некая минимальная информация, позволяющая делать самостоятельные выводы о наших высочайших научных и технологических достижениях, в том числе и в смежных отраслях советского ВПК. Подтверждением таких выводов являлись личные впечатления от посещений предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности.

Чтобы пропитать читателя духом секретности того времени, привожу старый советский анекдот, имевший самое широкое хождение в среде «оборонщиков»:

«Однажды вечером в номере ведомственной гостинице одного из режимных объектов «за рюмкой чая» собралась компания командированных на этот объект специалистов. Когда с развитием ситуации разговор плавно соскользнул на «закрытые» служебные темы, то «наиболее разумный» участник застолья призвал остальных прекратить секретные разговоры…

Так как компания этот призыв проигнорировала, то «наиболее разумный» решил тонко пошутить и, наклонившись к электрической розетке, громко сказал: «Товарищ майор, пять чашек кофе в наш номер, пожалуйста!». И действительно, через несколько минут раздался стук в дверь и в номер вошел молодой человек с подносом и чашками кофе на нём. Но народ уже достаточно «принял на грудь», на развитие ситуации не отреагировал и продолжил «секретный» трёп…

Тогда «наиболее разумный» ещё раз наклонился к розетке и еще более громко произнес: «Товарищ майор, кофе горьковат, пришлите в номер сахару, пожалуйста!». Как словом, так и делом – в номере появился тот же молодой человек с сахарницей на подносе. Компания, наконец, озадаченно приумолкла и стала рассасываться по своим номерам.

На утро «наиболее разумный» решил организовывать опохмелку участников вчерашнего застолья, но не одного из них на местах не оказалось – они куда-то исчезли вместе с вещами. На его вопрос о том, куда все они подевались, дежурная по этажу сказала: «Их забрали ещё ночью. А лично Вам товарищ майор велел передать, что ваша шутка насчет сахара ему очень понравилась…».

Владимир Путин о «развале» Советского Союза:

Как отметил известный в России радиоведущий Армен Гаспарян: «Путин в Послании неоднократно произносил «развал СССР», «после развала СССР…». То есть, это не оговорка, а позиция по «распаду СССР», как было принято говорить в последние 25 лет». Определение «развал» В. В. Путин использовал и далее – при посещении Калининграда.

Действительно, Советский Союз не распадался спонтанно – тому не было объективных причин и предпосылок. Проблемы у нас, безусловно, возникали, но решались они в рабочем порядке. Миф о т.н. «нефтяной игле» на которой, якобы, сидел СССР, не имеет ничего общего с реальной действительностью – это всего лишь дежурная «отмазка» тех, кто своими последовательными действиями привел советскую экономику в нерабочее состояние и, тем самым, развалил нашу Родину изнутри.

Накануне своего внезапного уничтожения СССР располагал всеми необходимыми для своего дальнейшего существования и развития материальными, научными, производственными, сырьевыми и иными ресурсами. Согласно существующих требований при отработке и изготовлении изделий В и ВТ запрещалось использование любых импортных материалов, деталей и технологического оборудования – всё (до последней шайбы и гаечного ключа) было только советского производства.

Об устройстве Советского Союза:

Основным отличием нашей огромной и холодной России от стран т.н. Запада является повышенная энергозатратность нашего труда, что автоматически повышает себестоимость любых, произведенных у нас товаров и услуг. В условиях открытого капиталистического рынка эта особенность объективно ведет к неконкурентоспособности наших товаров и последующей деградации государственной экономики.

Как представляется, именно это обстоятельство и явилось основной причиной двух революций 1917 года. Конечным итогом Великой Октябрьской революции стало поэтапное построение плановой экономики закрытого типа, которая является в наших условиях единственно возможной дееспособной моделью…

Основу любой экономики составляют не деньги, как таковые, а, прежде всего, наличие дееспособных трудовых ресурсов, руками которых непосредственно создаются все материальные блага (товары и услуги) и возможности государства по материальному или иному мотивированию их созидательной деятельности. И всё это у нас было.

«Становым хребтом» защищенной от внешней конкуренции плановой советской экономики являлась не зависящая от внешних воздействий двухконтурная денежная система, в которой обращалось два типа денег: наличные и безналичные рубли.

Наличными рублями производились все выплаты физическим лицам (зарплаты, пенсии и.т.п.), а их количество в обращении определённым образом соответствовало суммарной цене обеспеченных государством потребительских товаров и услуг.

В безналичных рублях осуществлялось государственное планирование, кредитование и взаиморасчёты юридических лиц.

Базовыми условиям функционирования этой денежной системы являлись:

наличие государственной монополии на внешнюю торговлю (механизм защиты от внешней конкуренции и один из регуляторов объёма потребительских товаров и услуг);

невозможность конвертирования (превращения) безналичных рублей в наличные (регулятор количества находящихся в обращении наличных рублей).

О механизме уничтожения Советского Союза:

Уничтожению советской экономики началось в 1985 году, сразу после прихода к власти М.Горбачёва. В результате «раскрученной» им антиалкогольной кампании, были резко сокращены производство и продажа спиртных напитков — тем самым, суммарная цена потребительских товаров снизилась на величину «недопроданной» водки, что (при неизменном количестве выплачиваемых населению наличных рублей) привело к разбалансированию экономических механизмов и развитию инфляционных процессов.

Следом, в 1987 году, «горбачёвцы» уничтожены и базовые условия функционирования советской экономики — «Законом о государственном предприятии (объединении)» была отменена государственная монополия на внешнюю торговлю и разрешено конвертирование безналичных рублей в наличные. Таким образом, советская экономика была целенаправленно приведена в нерабочее состояние, после чего начался процесс её саморазрушения.

Начались сокращения вооружений и так называемая «конверсия», вылившаяся в тупое перепрофилирование высокотехнологичных предприятий ВПК на выпуск примитивных потребительских товаров. Одновременно была развёрнута широкомасштабная кампания по дискредитации советского образа жизни и базовых моральных ценностей. Упомянутые процессы завершились в 1991 году государственным переворотом и сменой общественно-политического строя…

О состоянии послесоветского ВПК (ОПК):

Далее в стране начали развиваться характерные для периода первоначального накопления капитала «дикие капиталистические отношения», ещё более усугубившие процесс технологической и кадровой деградации предприятий и организаций оборонного комплекса, начавшийся ещё в период «горбачёвского» сокращения вооружений и «кастрюльной конверсии». В связи с приостановкой и развалом многих стратегических производств, прервалась профессиональная преемственность, был утрачен огромный пласт производственного опыта и уничтожены отдельные звенья сложившихся ранее, технологических цепочек.

Побежала из производственного сектора и дезориентированная учащаяся молодёжь. Вместо популярных ранее технических ВУЗов большинство повалило в различные (в огромном количестве расплодившиеся) сомнительные «высшие» учебные заведения учиться на банкиров, юристов и услужливых менеджеров. В дальнейшем эта ситуация может создать отечественной экономике массу проблем. Представляется, что начиная, примерно, с 2033 года и на протяжении лет 20-25 в стране начнёт ощущаться острый дефицит специалистов с высшим техническим образованием (как, впрочем, и специалистов многих других «немодных» профессий). Демографы, безусловно, могут дать более точный прогноз.

Применяемые ранее механизмы контроля и обеспечения качества разработки и серийного производства высокотехнологичных вооружений так же оказались недееспособны. Дело в том, что существовавшие ранее в структуре советского военного производства технологические цепочки, механизмы и мотивации обеспечения качества разработки, изготовления и эксплуатации изделий В и ВТ являлись элементами единой системы, которые, на протяжении всей советской истории, целенаправленно подгонялись друг к другу на уровне действующих конструкторских, технологических, нормативных, организационных документов и производственных традиций.

Таким образом, в условиях, когда часть элементов этой системы была демонтирована, а часть изменена, она перестала действовать «в автоматическом режиме» и оборонные отрасли, фактически, перешли в режим ситуативного ручного управления. Осуществлять его на различных уровнях стали, зачастую, убеждённые «коммерческие» люди, заточенные только на извлечение прибылей и недостаточно хорошо представляющие техническую сущность и возможные последствия своих решений.

Негативные результаты процесса деградации военно-промышленного комплекса в первую очередь проявились в самом высокотехнологичном его секторе – ракетно-космическом. Судя по сообщениям в СМИ, примерами тому были и частые аварии, происходившие на объектах Роскосмоса, и проблемы, возникавшие в ходе НИОКР и приема на вооружение морского ракетного комплекса с БРПЛ «Булава»…

О главной причине наших бед и путях выхода:

Система общественно-экономических отношений, навязанная советскому народу действиями «горбачевского» руководства (вполне закономерно завершившимися государственным переворотом 1991 года) радикально не соответствует нашим климатическим, географическим и иным характерным особенностям. В связи с упомянутым обстоятельством почти все отрасли (кроме экспортно-сырьевых), в том числе, и машиностроение, были приведены в нерабочее состояние, которые, как представляется, и поныне продолжают функционировать только за счет государственных вливаний из нефтегазовых доходов.

Классический капитализм и открытый внутренний рынок губительны для нашей Родины, поэтому нам необходимо восстановить основные элементы, уничтоженной «горбачёвцами» советской экономической системы. И начинать нужно, как представляется, с восстановления государственной монополии на внешнюю торговлю, введения независимых от курса доллара внутренних национальных денег и объединения бывшего советского народа на базе общих представлений о справедливости, общих интересов и общей безопасности под общим «ракетно-ядерным зонтиком».

Почему «лопухнулись» американцы?

Не вызывает сомнений, что анонсированные Президентом России современнейшие образцы российских вооружений были получены в результате бесценной помощи, которую оказал погибший Советский Союз современной России. Ведь только сохранившимся опытным специалистам советского ВПК было по силам объединить в единые комплексы хорошо отработанное «железо» старых советских разработок с современными компьютерными технологиями.

А почему же «лопухнулись» ушлые американцы и не пошли по этому перспективному пути развития вооружений?

Представляется следующее:

Во-первых – советская и американская концепции развития стратегических вооружений по объективным причинам изначально разошлись (СССР в основном делал жидкостные ракеты, а США – твердотопливные). И каждая из стран на своем конструкторско-технологическом направлении опередила другую на многие и многие годы. Поэтому нет ничего необычного в том, что конструкции и технологии, применённые нами в новейших образцах вооружений у американцев, попросту, отсутствуют и (вероятнее всего) ещё не скоро появятся…

Во-вторых — с развалом СССР американцы успокоились, «перестали ловить мышей» и, тем самым, «тормознулись» в своём военно-техническом развитии.

ВЫВОДЫ:

1. Честно говоря, всё то, что (внешне видимо) происходило в России вплоть до первой (после развала СССР) победной весны 2014 года (Крым наш!!!) было источником самых мрачных предчувствий…

2. Как представляется, где-то на завершении нулевых годов в высшем руководстве страны проснулось чувство самосохранения и под знамёна российского ВПК (ОПК) были призваны сохранившиеся специалисты советской «оборонки», имевшие достаточный (советский) конструкторско-технологический опыт (на момент развала СССР им было лет по 30-40).

Именно после этого в России и стали происходить некие качественные изменения, вызвавшие (внешне малозаметные) процессы постепенной реанимации бывшего советского ВПК. Точками кристаллизации указанного процесса, безусловно, явились оборонные предприятия и кооперации, сумевшие выжить в тех труднейших условиях за счёт исполнения зарубежных (экспортных) заказов.

3. Наши несомненные успехи в создании современных высокотехнологичных вооружений достаточно зримо проявились уже в ходе сирийской кампании эффективными боевыми пусками морских «Калибров». Указанный факт является ещё одним, достаточно веским подтверждением сказанному Президентом РФ в его обращении к Федеральному собранию.

4. Нет никакого сомнения, что всё виды «сверхсовременных» отечественных вооружений, анонсированных В. В. Путиным, базируются на добротной советской профессиональной, научной и экспериментальной основе и фактически находятся, как минимум, на завершающих стадиях их отработки или принятия в серийное производство.

Таким образом, новое грозное оружие – это ни что иное, как подарок великого советского народа своим заблудшим потомкам, обнаруженный ими при вскрытии полузабытой посылки из славного советского прошлого…

5. Представляется, что для заказывающих органов МО РФ и оборонных отраслей промышленности нет никакого основания «почивать на лаврах» – им нужно работать, работать и работать, при этом в первую очередь им необходимо:

целенаправленно формировать и «доводить до ума» действенную систему обеспечения качества разработок, серийного производства и эксплуатации изделий оборонно-промышленного комплекса;

все силы бросить на создание отечественной элементной базы для современной электронной (компьютерной) техники.

6. Впереди нас ожидают и демографические, и кадровые, и иные проблемы, вызванные трагедией развала СССР, в частности:

лет через 10 из российской оборонки уйдут по предельному возрасту последние специалисты, имеющие опыт работы в советском ВПК;

лет через 15 в стране возникнет дефицит специалистов с высшим техническим образованием, вызванный оттоком молодежи из технических ВУЗов, произошедшим после развала СССР.

Именно поэтому необходимо создать единую государственную систему промышленного развития, подготовки кадров и передачи профессионального опыта (преемственности), обеспечивающую последовательно-пропорциональное научное и технологическое развитие стратегических отраслей и направлений.

8. С насыщением Вооруженных Сил России заявленными Президентом новейшими вооружениями обессмыслится и направленная против России военная доктрина США (НАТО), а многие виды их вооружений, скорее всего, превратятся в груды бесполезного металла.

9. В настоящее время (до насыщения ВС РФ новейшими вооружениями) Россия в состоянии нанести сокрушительный ответный удар возмездия любому агрессору, где бы тот ни находился, даже если рассчитывать только на (знакомую мне) морскую стратегическую компоненту:

во-первых – это надёжный и точный морской ракетный комплекс с БРПЛ «Синева» («Лайнер»);

во- вторых — это новый морской ракетный комплекс с БРПЛ «Булава», который (даже при имеющихся сомнениях в его точности) вполне способен поражать крупноразмерные (площадные) цели, при этом высокая защищенность этого комплекса от поражения средствами ПРО вероятного противника делает «Булаву» идеальным оружием (именно!) возмездия.

10. Представляется, что наши вероятные противники, ведущие себя достаточно неуверенно даже в отношениях с маленькой (но ракетной!) КНДР должны прекрасно осознавать весь этот расклад…

В. Л. Храмов, капитан 1 ранга в отставке, в период с 1991 по 1997 годы заместитель уполномоченного Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ