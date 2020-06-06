Нефтяные кризисы 1973 и 2020 годов (окончание)

До этого момента во многих нефтеносных странах мира картинка была совершенно однообразной: англосаксонские компании искали и находили на их территории нефть и добывали ее, получая сверхприбыли, при этом не обращая никакого внимания на местные национальные правительства и их интересы. Так что гражданская война в Мексике, череда восстаний и переворотов, закончившаяся в декабре 1916 года принятием до сих пор действующей конституции – начало новой эры в Западном полушарии. Равенство всех граждан, недра – народу, земли латифундий – крестьянам, отделение церкви от государства и национализация ее имущества, легализация профсоюзов и так далее.

Если коротко, списком, то причин нефтяного кризиса-73 было три . После Второй мировой войны шло постепенное разрушение колониальной системы мира, одновременно рос страх коллективного Запада перед успехами СССР — перед тем, что социализм окажется слишком привлекателен для бывших колоний. Третья причина не так очевидна, но доказуема: крупному капиталу Штатов и Великобритании требовался резкий рост мировых цен на нефть. Занимательно, что оба первых фактора стартовали практически синхронно: в 1917 году в тогда уже бывшей Российской Империи произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, а на другой стороне планеты, в Мексике, в декабре 1916-го была утверждена новая конституция с ее статьей №27:





Все очень знакомо, вот только не было в Мексике партии большевиков, которая могла бы свои лозунги превратить в реальность жестко, решительно и быстро, потому в этой стране все шло по алгоритму «шаг вперед и два назад».



Но сколь веревочке не вейся, как говорится. Конечно, на руку Мексике играло то, что доминировали на ее территории не американские, а европейские компании – Royal Dutch Shell контролировала 65% объемов добычи, американская Standard Оil of New Jersey добывала менее 30%. Потому Штаты и не стали вмешиваться в события 1938 года, когда президент Мексики Карденас подписал закон о национализации имущества всех иностранных нефтяных компаний.

В 1939 году началась Вторая мировая, и Рузвельт окончательно решил, что государственные интересы Штатов важнее интересов Стандарт Ойл – наследникам Рокфеллера была выплачена грошовая компенсация, а Мексика решила, что быть союзницей Японии и Германии ей не нравится. Итог – Petroleos Mexicanos стала крупнейшей государственной нефтяной компанией, а произошедшее в Мексике стало созданием модели будущего.



Следующий шаг в том же направлении сделала Венесуэла принятием «Закона о нефти» в 1943 году, который называют законом «50 на 50» — иностранные нефтяные компании по нему были обязаны отдавать государству Венесуэла 50% прибыли. И уже через пять лет доходы Венесуэлы от нефти выросли в 6 раз по сравнению с 1942 годом – пример оказался крайне заразительным не только для Латинской Америки, но и для Ближнего Востока.



Еще через семь лет настало время фиксировать появление фактора №2 – советского социализма.

Интересы Штатов в Венесуэле представляла все та же Standard Оil of New Jersey, Штаты по окончании Второй мировой вполне могли бы и вмешаться в сложившуюся в этой стране ситуацию.



Однако на два стула седалища им в тот раз не хватило – в июне 1950 году началась Корейская война. Этот момент посчитали крайне удачным сразу несколько бывших колоний на Ближнем Востоке. 30 декабря того же 1950 года – дата подписания договора о разделе прибыли от добычи нефти по принципу 50/50 между США и Саудовской Аравией, и еще до конца зимы 1951 года Штаты подписали такие же соглашения с Кувейтом, Ираном и Ираком.



Росли доходы нефтеносных стран, росли и крепли их амбиции, желания соглашаться на доминирование иностранцев на месторождениях становилось все меньше, однако господа иностранцы не хотели этого понимать. В 50-е годы добыча нефти росла быстрее спроса, а торговля шла на основании одинакового для всех алгоритма: нефтеносное государство объявляло цену нефти для покупателей, половину которой добывающие компании должны были платить в бюджет этого государства.



Но ответ на превышение предложения над спросом во все времена был один и тот же: «Не получается продать – объявляем скидку», что и делали компании, которые вели добычу на территории Мексики, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и Кувейта.

Но нефтеносные страны плевать на это хотели и продолжали забирать 50% именно от объявленной их правительствами цены. Такая наглость и пренебрежение интересами «старших товарищей» не могла не вызывать растущего раздражения у владельцев крупных нефтяных западных кампаний, которые на тот момент были уверены, что им вполне хватит сил, чтобы поставить «зарвавшихся наглецов» на место.



9 августа 1960 года все та же Standard Оil of New Jersey, без всяких переговоров заявила об одностороннем снижении объявленной цены ближневосточной нефти на 7%.



Реакция была жесткая и неожиданная для белых сахибов: возмущенные таким хамством Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Венесуэла 14 сентября того же 1960 года объявили о создании ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти. Новая организация и не думала стесняться, сразу объявив своей главной целью обеспечение роста цены нефти и недопущение ее снижения.

ОПЕК – рождение и становление

Запад этот «бунт», который он сам и спровоцировал своей неземной мудростью, откровенно прозевал, а возможности для военного ответа отсутствовали напрочь – и без Ближнего Востока проблем хватало. Вьетнамская война, алжирские события и последовавшая за ними студенческая весна в Париже и так далее, про что намного профессиональнее могут рассказать специалисты-политологи.



В 1961 году в ОПЕК вступил Катар, в 1962 году – Индонезия и Ливия, в 1967 году – ОАЭ, в 1969 – Ливия. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1969 в результате госпереворота к власти в Ливии пришел полковник Кадаффи, который сходу пошел в дальнейшее наступление на иностранные компании: повысил объявленную цену нефти на 30 центов за баррель (для понимания масштабов трагедии – цена барреля тогда не превышала 2,50 – 2,70 доллара за баррель) и тут же затребовал повышения доли Ливии с 50 до 55%.



Не успели англосаксы прийти в себя от наглости молодого выскочки, как раздался голос шаха Ирана – «И мне 55%», а по ту сторону океана Венесуэла затребовала и вовсе 60% и права самостоятельно объявлять цену, без согласования с добывающими компаниями.



Конференция ОПЕК на своей конференции 1961 года объявила 55% единым требованием, и Запад «скушал» это требование, поскольку полковник Каддафи на той конференции заявил, что надо бы задуматься об опыте Мексики с ее полной национализацией имущества нефтяных компаний.

1-ая Конференция ОПЕК, 10-14 сентября 1960 года, Багдад, Ирак



55% было компромиссным решением – глава ОПЕК того времени министр нефти Саудовской Аравии Ямами понимал, что нефть это не только политика, но и реальный бизнес. Национализация имущества нефтяных компаний могла привести к проблемам с торговлей – основными покупателями тогда, как и сейчас, были европейские страны, потому к следующим шагам нужно было готовиться, и готовиться основательно.



Но восток – дело тонкое, к страны-члены ОПЕК к мнению Ямами прислушивались, но действовали порой куда как более самостоятельно. В 1971 году Англия окончательно ушла из Персидского залива, и Иран, воспользовавшись этим моментом, тут же захватил несколько небольших островов в Ормузском проливе.



То же самое другими словами: неарабская страна отхватила арабскую территорию, Ливия и Ирак тут же заявили, что виновата в этом … Англия. Ливия национализировала участки British Petroleum на своей территории, Ирак национализировал месторождение Киркук. Ямами, который устал делать вид, что очень недоволен происходящим, в октябре 1972 года навязал западным компаниям новое соглашение: немедленная передача арабским государствам 25% капитала и поэтапное увеличение их доли до 51% к 1983 году.

В 1971 к этой разгуляй-компании под названием ОПЕК присоединилась Нигерия, в конце 1972 года Каддафи национализировал всю нефтедобычу итальянской Eni, и, чуть отдышавшись, продолжил те же действия по отношению к компаниям США.



Ямами такой прыти не ожидал, и вполне может быть, придумал бы способ договориться с Каддафи, если бы не события 10 октября 1973 года. В ночь наступления иудейского праздника Йом-Киппур авиация и артиллерия Египта на юге Израиля и Сирии на севере одновременно начали артобстрел и бомбардировку еврейского государства.



Это был уже конфликт не арабов с персами, а война мусульман и иудеев, что автоматически сняло все противоречия внутри ОПЕК. Поскольку США, Канада, Япония, Великобритания и Нидерланды поддержали поставками вооружения Израиль, ОПЕК решилась на использование невиданного в истории оружия – нефти.

Арабо-израильский конфликт 1973 года



Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru никогда не специализировался на истории специальных операций и всевозможных политических интриг, выводов делать мы не намерены.



Насколько мы в курсе (можем и ошибаться, конечно), никогда и нигде убедительных доказательств того, что СССР каким-то образом способствовал началу четвертой по счету арабо-израильской войны никто предоставить не смог.



Мы всего лишь перечислим факты: к тому времени, когда стремительно стартовало промышленное освоение нефти Западной Сибири, сами по себе резко обострились отношения Египта, Сирии и Израиля — как вы понимаете, мы глубоко убеждены, что совпадение было совершенно случайным.



Еще более случайно то, что 27 января 1973 года Штаты после целого ряда обидных и оскорбительных поражений вынуждены были подписать Парижское соглашение с Вьетнамом, по которому американские войска были выведены из этой страны 29 марта того же года. Про уровень пацифистских настроений в США мы знаем исключительно понаслышке – народ США отчего-то и почему-то был настроен резко против любых широкомасштабных военных авантюр своего правительства. Досужие языки уверяют, что СССР имел какое-то отношение к войне во Вьетнаме, но это, само собой, клевета и наветы.



Просто вот такой получился 1973-ий год – целый ряд случайностей случайно случился именно тогда, вероятно, в это время телец находился в козероге, а Сатурн ввалился в гости в дом Марса или что-то в этом роде. Никаких фактов, доказывающих причастность Советского Союза к началу арабо-израильской войны 1973 года не было и нет, нефть Самотлора никакого отношения к событиям того года не имела.

Четвертая арабо-израильская война

16 октября 1973 года представители Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Кувейта, Катара и ОАЭ на конференции ОПЕК в Эль-Кувейте применили оружие массового поражения, приняв следующее решение: поднять объявленную цену на нефть Персидского залива на 70%, с 2,90 доллара за баррель до 5,11 доллара. Решение было принято в одностороннем порядке, даже без намека на переговоры с западными добывающими компаниями. Ямами это решение прокомментировал коротко: «Это момент, которого я долго ждал. Теперь он наступил – мы полные хозяева своего товара».



Вторая часть решения этой конференции: сократить добычу и экспорт нефти на 5% и понижать ежемесячно на 5% до той поры, пока союзники Израиля не перестанут его поддерживать, при этом поставки дружественным странам оставить на прежнем уровне. То есть эмбарго не было тотальным, и это был очень мощный ход – на мировом рынке нефти возникла полнейшая неопределенность, между странами-импортерами началось соперничество за нефть Персидского залива.



ОПЕК еще и усилила эту неопределенность: несколько стран заявили, что будут сокращать добычу и экспорт не на 5, а на 10%, а Ямами – удивительное дело — оказался не в силах привести эти страны к порядку.

1973-й год – год сплошных случайностей, ничего не поделаешь. 19 октября мистер Никсон объявил, что Штаты увеличат военную помощь Израилю до 2,2 млрд долларов.



В ответ в тот же день Каддафи объявил о том, что он вводит полное эмбарго на поставки нефти в Штаты. В 2 часа ночи 20 октября мистер Никсон вылетел на переговоры о перемирии между воюющими сторонами, которые чисто случайно проходили в городе Москве – еще одно удивительное и, конечно, тоже случайное совпадение.



И вот в тот момент, когда мистер Никсон думал о чем-то случайном, сидя в кресле самолета, поступила новость: Саудовская Аравия присоединилась к эмбарго, объявленному Ливией. К тому моменту, когда самолет приземлился в Москве, к эмбарго присоединились все остальные арабские страны ОПЕК и Иран. Страны, попавшие 100%-но под нефтяное эмбарго: Штаты, Британия, Канада, Япония, Нидерланды.

Визит президента США Ричарда Никсона в СССР



Дальше все просто. Объявленная цена в 5,11 доллара за баррель на аукционе, который организовала Нигерия, была несколько превышена, достигнув 16 долларов. В середине декабря на аукционе в Тегеране цена перевалила за 17 долларов, то есть рост цены с октября по декабрь был чуть-чуть выше 600%.



Изменение в процентах нагляднее всего, чтобы не высчитывать стоимость доллара наших дней со стоимостью доллара в 1973-м. Вот на сегодня цена фьючерсов на нефть около 35 долларов, для аналогичной картинки надо предположить, что в конце июля эти цены выросли до 210 долларов за баррель.



Что бы в таком случае творилось в нашем лучшем из миров, можно только вообразить – у кого на сколько фантазии хватит. Но ОПЕК не стала додавливать ситуацию до полного абсурда – на конференции в конце 1973 года была объявлена цена 11,65 доллара за баррель. В октябре – 2,90, в конце года – 11,65, то есть ровно в 4 раза, под красивый комментарий в исполнении шаха Ирана:

«Эта цена назначена исключительно из любезности и благородства».

Согласитесь, современные «мастера троллинга» на этом фоне – желторотые птенцы. Суммарные доходы стран ОПЕК от продажи нефти в 1972 году – 23 млрд долларов, в 1977 – 140 млрд. Без комментариев, как говорится.

Посткризисный этап 1973

Описаниям того, что происходило «по ту строну нефтяной границы», посвящены десятки книг. Талоны на бензин – это Англия, Германия — это чрезвычайный запрет на вождение легковых автомобилей по воскресеньям. Спрос на велосипеды в Европе действительно вырос кратно, а премьер-министр Голландии демонстративно ездил на двухколесной машине на работу, в Италии пару лет и вовсе просуществовал черный рынок велосипедов.



Автомобильное топливо на АЗС Штатов в считанные дни поднялись на 70%, что стало закатом эры огромных «Кадиллаков» и «Бьюиков» — западная автомобилестроительная промышленность стала стремительно осваивать производство экономичных малолитражек.



Однако попытки рисовать картины «американского апокалипсиса» мрачными красками разбиваются вдребезги в связи с рядом особенностей законодательства США, действовавшего в те времена: по настоянию нефтепромышленников Эйзенхауэр еще в 1959 году ввел квоты на импорт нефти – именно для защиты внутреннего рынка от ближневосточной нефти, так что в Штатах проблем не было.



А еще имеются вот такие статистические данные: в 1973 в Штатах было добыто 515 млн тонн нефти, в Саудовской Аравии – 380 млн тонн. Вывод прост – не было никаких объективных рыночных причин для столь значительного и стремительного роста цен на нефтепродукты в США. Но рост – был.

В 2008 году на русском языке была издана замечательная книга французского специалиста по истории нефтяной отрасли Эрика Лорана – «Нефть: ложь, тайны и махинации».



Прекрасная книга, в которой собрано множество чрезвычайно интересных фактов. К примеру, там приведена фраза Дэвида Рокфеллера, внука «того самого» Джона Рокфеллера, основателя Standard Oil, и владельца пакетов акций множества крупнейших нефтяных компаний, сказанная в первой половине все того же 1973 года:



«Три триллиона долларов нужны нефтяной индустрии в грядущие годы в том, что касается инвестиций».

Было начато сразу несколько крупных проектов, окупаемость которых при ценах начала 1973 года была крайне туманна: нефтепровод на Аляске, разработка глубоководных месторождений в Северном море и в Мексиканском заливе и т.д.



По данным Лорана, 30 ведущих нефтяных компаний мира, в основном на тот момент именно американских, за 1974 год увеличили свою прибыль на 71%, хотя их добыча нефти выросла только на 10%. Но дело было не только в нефтяных компаниях.



Напомним, что в 1971 году США официально отказались от Бреттон-Вудской системы, то есть от обязательств обмена долларов на золото. С 1972 года объем денежной массы под названием «доллар» стал стремительно расти, инфляции можно было избежать только за счет обеспечения высочайшего спроса на эту денежную единицу за пределами Соединенных Штатов. Давайте еще раз вспомним, какие страны участвовали в конференции ОПЕК в октябре 1973 года:



Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ. В военном отношении – полные ничтожества, режимы в этих странах едва ли не в буквальном смысле слова держались на американских штыках.

В феврале 1975 года было подписано секретное на тот момент соглашение между министерством финансов США и Валютным Агентством Саудовской Аравии, которое на сегодняшнее время давно является секретом Полишинеля.



По нему Королевство Саудовская Аравия (КСА), согласовав это со всем ОПЕК, обязалось вести торговлю нефтью только за доллары США, а для того, чтобы правильно, безошибочно размещать эти активы, Эр-Рияд принял в свой госбанк на пост старшего советника по инвестициям Дэвида Малфорда из лондонской White Weld & Co. Малфор и присоветовал – саудовские нефтедоллары легли на счета в Чейз Манхэттен Банк, Ситибанк, Банк оф Америка, Барклай, Ллойд, Мидлэнд Банк и так далее.



Экономика США в принципе не могла пострадать от нефтяного шока 1973 года, вот только нефтяные компании самих Штатов не преминули задрать цены для своих же потребителей: что делать, кому сейчас легко…

В Штатах собственники недр по закону – владельцы земельных участков над ними, а это несколько миллионов человек, доходы которых резко подскочили – и американские нефтяники и банкиры получили мощную политическую поддержку.



Рост цен сделал рентабельной добычу на Аляске, строительство нефтепровода и нескольких крупных НПЗ, позволил англосаксонским компаниям начать прибыльную добычу в Северном море. А это – сотни тысяч рабочих мест, это усиление поддержки авторов этой фантастический комбинации.



Саудовские доллары в американских банках – это дешевые кредиты американскому бизнесу, рост экономики. Так что да, кризис 1973 года повлиял на американскую экономику, причем очень и очень сильно. Кратно вырос спрос на доллары, ФРС получила возможность печатать их практически в любом количестве, обогатились владельцы нефтеносных участков, вырос объем добычи и переработки нефти, более высокооплачиваемыми стали рабочие места.



Поток денег с Ближнего Востока стал настолько велик, что американские банки приступили к массированному кредитованию многих и многих стран – долларами, которые им были нужны для импорта ставшей такой дорогой нефти.



Именно с момента нефтяного кризиса-73 страны, которые тогда было принято называть «развивающимися», перешли в разряд «стран третьего мира» — выросшие в 4-5 раз расходы на импорт необходимой им нефти сделал их государственные бюджеты дефицитными, эту проблему руководители этих государств вынуждены были решать при помощи государственных займов.



Займов у государства, которое имело для этого возможности – у США. Бывшие колонии Великобритании без всяких войн и агрессий перешли из состояния подчинения бывшей метрополии в состояние зависимости от крупнейших банков США – без единого выстрела или акта агрессии. Впрочем, вопрос о том, где заканчиваются британские банки и начинаются американские однозначного ответа никогда не имел.

Несколько особняком в истории с последствиями нефтяного кризиса-73 стоит Федеративная Республика Германия. После отказа Штатов от золотого обмена доллара в 1971 году немецкая марка значительно укрепилась – целый ряд стран предпочитал марку ставшему необеспеченному доллару. ФРГ в те годы руководил Вилли Брандт, проводивший политику сближения с СССР.



Могли Штаты мириться с ростом авторитета вот такой страны, которая вдруг попыталась проводить самостоятельную экономическую политику? 1973 и 1974 год для ФРГ – это инфляция в 8%, полмиллиона безработных как следствие того, что стоимость импортируемой нефти за год выросла на 17 млрд долларов, крах ведущего банка страны Gerstadt, кризис в промышленности, в сельском хозяйстве, в транспортной отрасли и – отставка Брандта в 1974 году, поскольку он действительно не справился с 400%-ным ростом нефтяных цен, причем рост был в долларах, интерес к немецкой марке исчез, как с белых яблонь дым.



Социал-демократ Вилли Брандт, при котором была подписана знаменита сделка «Газ в обмен на трубы», который настоял на нейтралитете ФРГ в арабо-израильском конфликте и запретил американцам использовать их базы в Германии для переброски оружия Израилю, стал политическим пенсионером. Отношения ФРГ с СССР, ФРГ с США пошли по совсем иному пути, чем это могло бы быть без нефтяного кризиса-73.

Доля советской нефти была очень невелика – экспорт шел в страны СЭВ и на Кубу, про эпизод с Египтом мы уже рассказали. А вот после скачка цен в 4 раза ситуация, конечно, изменилась, особенно с учетом того, что происходило в Западно-Сибирской нефтяной провинции. Фантастический рост объемов добычи в комплекте с не менее фантастическим ростом цены – это не могло не оказать влияния на советский нефтяной сектор, чудес ведь на свете не бывает.



Давайте как положено – по пятилеткам.



1970 год: экспорт нефти – 67 млн тонн, нефтепродуктов – 29 млн тонн;



1975 год: экспорт нефти – 93 млн тонн, нефтепродуктов – 37,4 млн тонн;



1980 год экспорт нефти – 119 млн тонн, нефтепродуктов – 50 млн тонн.



Итого за 10 лет экспорт нефти вырос на 52 млн тонн, экспорт нефтепродуктов – только на 21 млн тонн. Экспорт нефти рос куда как быстрее экспорта нефтепродуктов, и именно это и называется той самой «нефтяной иглой». Еще убедительнее доказательство того, что именно в 70-е годы прошлого века наша страна добровольно пошла на это «иглоукалывание» — данные об экспорте нефти и нефтепродуктов не в миллионах тонн, а в долларах.



1970 год: доходы от экспорта нефти и продуктов – 1,87 млрд долларов,



1975 год – 3 млрд долларов, 1980 год – 12,3 млрд долларов.



Всего нефтедолларов с 1976 по 1985 года в Союз поступило 107 млрд, в то время как за предыдущие 10 лет – 16 млрд.



Вот только руководство СССР 70-х годов – это было уже другое поколение советской элиты, маневр «нефть в обмен на технологии и оборудование» сталинской поры был повторен только на половину: 50% валютной выручки от торговли нефтью и нефтепродуктами уходило на закупку четырех товарных позиций – зерно, мясо, одежда, обувь.



Финские сапоги и мужские костюмы, французская женская одежда, американские джинсы в советской торговле появлялись в минимальных количествах, мгновенно перекочевывая на росший, как на дрожжах, черный рынок.



Импортные обувь и одежда стали потрясающей силы рекламой западной модели экономики в нашей социалистической стране, во что это вылилось, как сказалось на качестве советской элиты всего через десяток-полтора лет – известно.

Разумеется, все изложенное о нефтяном кризисе-73 – дела давно минувших дней, о параллелях с нынешними событиями каждый может сделать выводы самостоятельно. Мы же хотели обратить внимание всего на несколько фактов. Понятие «нефтяная игла» для нашей страны возникло вовсе не после 1991 года, а намного раньше.



Нефть, мировой рынок нефти с самого начала своего существования оказывал мощное влияние на мировую политику, как и международная политика изначально значительно влияла на развитие мирового рынка нефти, нефть и политику невозможно рассматривать отдельно друг от друга.



И все так же, как и сто лет тому назад, очень многое зависит от человеческого фактора. И в двадцатые-тридцатые годы, и в семидесятые годы прошлого века нефтяной сектор в СССР целиком и полностью находился в руках государства, внешняя торговля оставалась государственной монополией на протяжении всего этого времени.



Вот только в первые годы Советской власти прибыль от нефтяного экспорта стала базой для создания новых отраслей промышленности, для развития новых технологий, а в 70-е прибыль от экспорта уходила на приобретение, как тогда было принято говорить, «товаров повседневного спроса» и на помощь режимам, заявлявшим о своем стремлении «построить социализм».



Результат применения первого из описанных подходов – готовность СССР к грянувшей «войне моторов», какой была Великая Отечественная война. Результат использования второго метода – перестройка, гласность и прочая демократия, закончившаяся распадом СССР. Потому очень хочется, чтобы в наше время наши руководители хорошо помнили об этих полученных уроках и сумели сделать правильные выводы.

Б. Марцинкевич



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