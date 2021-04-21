Конечно я услышал далеко не всё, что хотел. Меня интересуют вещи заведомо не оглашаемые, вроде того каким именно способами мы будем объяснять нашим заклятым партнёрам, что они давным-давно перешли те красные линии, которые президент обещал прокладывать в соответствии с нашими собственными интересами. В целом же послание, на мой взгляд, вполне взвешенное. Очень приятно, что президент говорит не только об эффективности, но и о справедливости. И кстати, что касается современных вооружений, на самом деле важнее не современность образцов вооружений, а современность способов взаимодействий тех, кто ими пользуется. На сколько мне известно, Российская Федерация сейчас впереди всего остального мира именно по системам связи, а значит по организации взаимодействий. И в таких условиях практически любое оружие можно рассматривать как современное.

Изрядно порадовало то, что президентское послание не оставляет иллюзий на тему наших партнёров, наоборот их действия открыто названы враждебными и это вселяет надежду, что и относится к ним мы будем соответственно. Не будем ждать милости и как справедливо отметил президент в конце мы все совместными усилиями должны действовать, чтобы добиться поставленных нами целей.