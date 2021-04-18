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Россия покинет МКС в 2025-м году

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1. Россия к 2025 году выйдет из проекта Международной Космической Станции. Решение уже официально принято. Официальная причина – далее содержать устаревающую станцию станет слишком дорого.
2. С 2025 года Россия будет заниматься созданием собственной орбительной космической станции. То есть тем, чем с 2022-го года будет заниматься Китай, который будет самостоятельно собирать орбитальную станцию "Небесный дворец".
3. Вчера сообщили, что РФ поставила последние двигатели РД-180 по контракту в США. Далее поставок уже не будет. Еще один договор времен "мир, дружба, жвачка" уходит в прошлое.
4. В общем, с иллюзорной идеей международного сотрудничества с США в космосе тоже заканчивают, как и во многих других сферах, ситуация в космосе возвращается к тому, что было в годы предыдущей Холодной войны, с поправкой на меньшие возможности РФ в космической гонке.


Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-17» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом Кэтлин Рубин совершает посадку. Казахстан, 17 апреля 2021 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6712091.html
Метки: космос, мкс, Россия, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7298 5970
    Женечка 20 мин. назад

      Космический лифт, миссия на Венеру, миссия “Фобос-грунт”, Лунная станция. Теперь орбитальная станция. Гордость берет! Пожалуй, оставлю этот пост в закладках. Интересно посмотреть что произойдет – главное, дожить до этого светлого будущего. А не то ведь у нас по срокам обычно ахтунг. Как правило, на годы.

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