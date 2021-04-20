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Посол США покинет Россию “повидать семью”

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Несмотря на то, что посол США в РФ Салливан дважды отказался следовать "рекомендациям" МИД РФ уехать на "консультации" в США, Россию он временно все же покинет. Хотя вчера вечером и сообщалось https://www.eg.ru/politics/1167824-posol-ssha-ne-zahotel-uezjat-iz-rossii/, что посол США не хотел следовать рекомендациям и уезажть,  добиваясь того, чтобы его официально выгнали по всей форме.
Как сообщают https://clck.ru/UPYXa с ссылкой на представителя Госдепа, посол США отбудет в Вашингтон для "общения с семьей и консультаций". Отъезд состоится на этой неделе. В Россию он вернется "в ближайшие несколько недель". В общем, в своих рекомендациях, МИД РФ на этот раз оказался весьма настойчивым и убедительным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6716591.html
Метки: госдеп, дипломатия, мид рф, Россия, США
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