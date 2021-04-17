Четвертая серия рассказывает о судьбе Крыма и всего Северного Причерноморья. Победоносное шествие русских остановилось у дунайской крепости Измаил. 30-тысячная армия, просидев больше месяца под этой крепостью, так и не решилась идти на штурм. Укрепления Измаила, за исключением одного редута, были неуязвимы для артиллерии. Гарнизон крепости огромен – 35 тысяч человек. Но князь Григорий Потемкин, который был главнокомандующим всего Дунайского фронта, не мог допустить позорного поражения. Потемкин вызвал к Измаилу генерал-аншефа Суворова. Считалось, что новейшие фортификационные сооружения Измаила невозможно было разрушить. Но Суворов, как известно, крепость взял.

Действительно ли для того, чтобы это сделать, он пошел на тайный сговор с ее комендантом? И на самом ли деле то, что произошло в Измаиле 11 декабря 1790 года, подорвало мощь Османской империи?