В эти дни жемчужина у моря на ментальном уровне точно выпала из галицийского ожерелья. Как бы ни скрежетали зубами нацики, оккупирующие великий город, но и в официальные речи, и на ТВ «1+1» проникло: «Одесса отмечает 228-й день рождения!».

В советское время в дни празднования 175 годовщины Южной Пальмиры на фасаде новенького морского вокзала была установлена памятная доска: «Здесь 22 августа (2 сентября) 1794 года были заложены первые сооружения, положившие начало строительству порта и города Одессы».

В известных кругах национально озабоченных сегодня это подняло волну «зрады». Решение Рады 2015 года повелевало отмечать тогда «600 лет со времени первого письменного упоминания об Одессе (1415)». Выпад невежества против исторической памяти, против русского города, оказавшегося во власти майданных гуманитариев, подразумевал, что и в дальнейшем летоисчисление города будет вестись по утверждённой временщиками линии: в 2020-м – 605 лет, 2022-м – 607…

«Одесса – 600» и «Одесса ХV века» звучало и прежде забавно. А сейчас вызывает, кто в теме, просто смех.

Но факт остаётся фактом: топоним «Одесса» придуман в Петербурге в конце ХVIII века и упоминаться в ХV веке никак не может. В топониме слышится слово «Едисан», название исторической области Причерноморья, где обитала Едисанская орда, где в числе прочих стояла и крепость Хаджибей, на месте нынешней Одессы.

Фактом является и то, что при взгляде из Петербурга город пребывает одесную, по правую руку смотрящего на юг, отсюда, и Южная Пальмира, родственная Пальмире Северной, что не исключает того, что где-то в Причерноморье (в районе Варны) имелось древнегреческое поселение Одесос. Кстати, не исключено, что Одиссей является эпонимом этого древнего поселения. Почему бы и нет, если неподалёку находится остров Ахилла, известный ныне как остров Змеиный, до 1930-х – Фидониси.

Одесса строилась по рескрипту императрицы не просто как порт, маяк или поселение, которые здесь были и в V веке до нашей эры, не просто как крепость или замок, которые здесь контролировали рынок рабов, зерна и соли и 2500 и 600, и 250 лет назад. А как прекрасный торговый город с регулярной застройкой и красивыми зданиями, с циклопической Потёмкинской лестницей, наконец, выводящей Русский мир в южные моря.

Одесса строилась как имперский город мирового значения.

Активность майданной группировки началась вскоре после массового убийства одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В 2015 они создали организацию «Одесса – 600». Самое смешное, что событие, на которое они опирались, случилось в поселении Kaczubyeiow (Качибей, Кацубиев) в 1422 году, а не в 1415-м.

Так что по польско-литовскому календарю, с учётом мнения соросовцев-бандеровцев, в 2022 году самое время им ещё раз отметить «Одессе – 600»!!!

Никто, конечно, и не вспомнил, не заикнулся. Бюджет давно распилен, «научные» конференции проведены, Нацпамять изваяла свои агитки, зубы дракона посеяны… Но тема, впрочем, не до конца закрыта. Анекдот в анекдоте. При распиле «Одессы-600» намечалось изваять 20 памятных медалей, каждая в полкило. Деньги кончились на шестой штуке. И возникла проблема: кому бы медали продать. Решили порадовать культурные центры Европы. Музейщики там повели себя странно. Под всеми предлогами дружно стали уклоняться от такого дара. Казалось бы, на медали изображён европеец Ягайло, который собирался воевать на Куликовом поле против Дмитрия Донского, менял в угоду политической конъюнктуры религию – то принимал католичество, то православие, то опять католичество. А вот не спешат европейцы принять дар от «Одессы-600». То ли не уважают шарлатанов от истории, то ли ещё что.

Поскольку исторические источники скудны, сходятся на том, что после тысячи лет запустения, на месте Одессы в ХIII-ХV вв. (согласно итальянским и каталонским картам) имелось нечто, обозначенное как «Джинестра». Серьёзные учёные полагают, что это якорная стоянка. Её локализация определена – «в нынешнем Одесском заливе».

Серьёзные учёные также указывают на то, что крепости – литовская Качибей и турецкий Хаджибей, совершенно разные крепости. «А литовский Качибей, если и существовал раньше, то археологически исчез бесследно. И он находился уж точно, не менее чем в нескольких километрах от Приморского бульвара». То есть если и существовал Кацубиев, то давно ушёл в небытиё вместе с оползнями в том месте, где он только и мог быть. Патриотично настроенные гуманитарии «обнаружили» руины литовского замка Кацубиев ХIV в. на фундаментах турецкой крепости ХVIII в. Серьёзные люди также говорят, что и эпонимы у крепостей Качибей и Хаджибей разные. Тут уж позвольте удивиться и заметить, что с почти одинаковыми или одинаковыми именами могут существовать населённые пункты в разных местах, имея общее происхождение. Например, у Одессы есть дюжина тёзок.

Кстати, почему озабоченные гуманитарии остановились на названии Кацубиев, а не на более «украинском» Качибей или даже Кочубей? Зрада? Ничуть! Им очень хочется, чтобы имея Кочубей не поминалось лишний раз в майданной «истории». Всерьёз пишут: «Бой под Полтавой выиграл не Пётр I, а украинские Кочубеи». Мол, те, которые не пошли на предательство вместе с Мазепой, которые не забыли, что они русские. К тому же Карл XII с Мазепой, унося ноги из-под Полтавы, провели очень тревожную ночь в развалинах Кочубея на пути в Бендеры. И это понятно: на них шла охота.

Впервые русские войска штурмом взяли Хаджибей в 1774 году. Без овладения мощной крепости Очаков, Хаджибей значения не имел. По итогам русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Хаджибей вернули туркам, предварительно взорвав. В следующую войну 1787-1791 гг. ситуация переменилась, был взят Очаков, а следом и Хаджибей. Отрядом командовал блистательный Осип де Рибас. В следующем своём сражении, при штурме мощнейшей на Дунае крепости Измаил, де Рибас с блеском командовал самым крупным десантным отрядом в 9 тысяч человек. Это об Измаиле турок хвастал: скорее река потечёт вспять и небо упадёт на землю, нежели русские возьмут Измаил. День взятия Измаила армией Суворова в России является Днём воинской славы.

В «День города-2022» в Одессе все пилили свои бюджеты, как могли (кому было, что пилить), настолько широко, насколько позволило военное положение, пилили три дня: 2-4 сентября. Что ни говори, тяга к русской широте неубиваема.

Самое приметное. Около памятника императрице Екатерине II кучковалось десятка полутора «патриотов-гуманитариев», требуя снести памятник, устроив убогий перформанс. Пилили бюджет и другими, не менее одиозными мероприятиями, например, на Бульваре убрали с указателя стрелочки-дальномеры с названиями крепость Героя Брест и город Героя Минск, приткнули на их место Майями и Венецию. Довелось услышать в тот день речи и о том (на русском, кстати, языке), что «пока есть в городе памятники Екатеринам и Пушкиным, Одесса не станет украинской». С такой прытью они и Дерибасовскую переименуют. Да и до Дюка доберутся, если уж до Суворова добрались, под чьим началом и состоял де Рибас, воюя а потом ведя строительство Одессы. Нет сомнений, эти и на Воронцова зуб точат. У них претензии ко всем – и к первым историкам, и полководцам, и к первым строителям. Они готовы и город переименовать в литовский Коцюбiїв…

А на самом деле всё было так. 22 августа (2 сентября) 1794 году по благословению митрополита Екатеринославского и Херсоно-Таврического Гавриила (Бэнулеску-Бонди) в присутствии отцов города, в том числе Осипа де Рибаса и императорского архитектора Франца де Волана, состоялась торжественная закладка города.

Первый историк Одессы, член-корреспондент Российской академии наук Аполлон Скальковский сообщает, что в тот день была освещена закладка двух церквей – во имя св. Николая и св. Екатерины, проведена первая борозда для фундаментов городских строений, положены фундаменты Большого мола. Там при СССР и появилась доска в честь 175-летия любимого города.

А впервые Одесса отпраздновала свой день рождения, когда ей исполнилось всего 55 лет, в 1849-м году. Император Николай I утвердил доклад Святейшего Синода: ежегодно 22 августа «будет совершаться торжественный Крестный ход в память основания города в 1794-м году».

«Гуманитарии» и здесь видят происки, мол, 22 августа – день коронации Николая I Павловича. Ну что ж, бывают и замечательные совпадения.

В 1849 году в Одессе торжества проводились два дня, 21 и 22 августа, широко, по-русски. В первый день в Кафедральном соборе архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов) совершил заупокойную литургию с панихидой «об упокоении душ основателей и благодетелей Одессы». Поминались императрица Екатерина II и император Павел I, а так же «незабвенные для нас имена Иосифа де-Рибаса, Эммануила Ришелье и других сановников и граждан».

Благодарность предкам – удел достойных Победы.

Сейчас Одессе, взятой в заложницы, горько и стыдно перед памятью великих предшественников. Стыдно и перед фронтовиками, лежащими в заплёванной нациками земле. Но нам слышны их голоса. И мы вернём Одессе её песни!

В том числе композитора Модеста Табачникова, услышать которые сейчас почти немыслимо: «Ты одессит, Мишка», и ещё довоенную «Жемчужину у моря», великую «У Чёрного моря». Это пробуют перевести на украинский, чтобы спокойно спеть. Немыслимо сейчас услышать в Одессе, ставшую пророческой: «…Нас опять Одесса встретит как хозяев, звёзды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев – эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…».

Ждёт Одесса.





