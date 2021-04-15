О своём выдвижении в ГосДуму
Почему Вы решили баллотироваться в Государственную Думу?
Не удивительно увидеть человека пять лет назад баллотировавшегося от “Справедливой России” на мероприятии организуемом “Справедливой Россией”, так что всё вполне естественно. И точно также не удивительно, что человек уже три десятилетия занимающийся политикой время от времени пытается баллотироваться. В девяносто четвёртом ещё я баллотировался в Верховный Совет Украины, но правда занял в своём округе второе место. В две тысячи шестнадцатом когда меня наградили гражданством Российской Федерации я баллотировался в Государственную Думу, но опять же занял второе место в округе. Посмотрим какое место займу в этот раз, но в любом случае для меня именно потому что я много лет так или иначе работаю в политике совершенно естественно и стремление поработать в этой части политике.
Почему Вы решили баллотироваться от “Справедливой России – За Правду”?
Так уж исторически сложилось. В две тысячи шестнадцатом году именно у “Справедливой России” было в программе больше всего идей соответствующим моим взглядам. Сейчас, насколько я могу судить, ну пока официальные программы партии не опубликованы и можно судить только по различным их высказываниям и различным действиям тоже в программе “Справедливой России” есть достаточно много такого, что соответствует моим собственным взглядам. Поэтому если не появится какая-то партия ещё ближе к моим взглядам, то очевидно и баллотироваться буду от “Справедливой России”.
После объединения “Справедливой России” с партиями “За Правду” и “Патриоты России” ваше отношение к этой структуре изменилось? Партия стала другой?
В партию “Справедливая Россия” влились ещё две партии в чьих воззрениях также очень много близкого к моим убеждениям, поэтому для меня с точки зрения близости к партии всё только улучшилось.
Каковы Ваши политические планы?
Если попаду в Думу, то постараюсь работать в Комитете по образованию и науке, поскольку именно с них всё начинается и поэтому именно эти сферы деятельности более прочих пострадали от “тоталитарной секты” либералов. Причем к стати, эта “тоталитарная секта” не только у нас в стране, а во всём мире разрушает образование и науку. И с этим надо бороться.