Врачи против Роспотребнадзора
В сюжете: 14 апреля в Верховном суде состоится следующее заседание за отмену всех сомнительных ограничений, связанных с «модной болезнью». Недавно прошло первое заседание по иску более 1,5 тысяч врачей, экспертов и общественников. Все они выступили против введенного Роспотребнадзором по всей стране «тряпочного режима». Не смотря на аргументы и научные обоснования, суд принял сторону ответчика, однако медики не собираются опускать рук и призывают всех бороться, в том числе, и за свои жизни. В студии на вопросы ответил доктор медицинских наук, академик Европейской академии естественных наук Денис Иванов.