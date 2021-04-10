Желание же может быть очень разным. Есть желание бездомного получить жильё. А есть желание психопата наложить кучу посреди многолюдной площади. Советское общество запрещало второй вариант воли, а либеральное – первый. И встаёт вопрос: какая воля разумна? Что является здоровой, а что патологической потребностью личности?

В обоих случаях волевой компонент в них – стремление к исполнению желаний.

Речь о том, что есть разумная воля и безумная воля .

Не знаю насчёт «собственной воли» у стихийных бедствий или у саранчи. Но у человека, если речь идёт о виде «человек разумный» – совершенно очевидным образом проявления вольности (как отсутствия преград желаниям) очень чётко и недвусмысленно делятся.

Если мы дадим определение воли, как «отсутствие препятствий желанию», то встанет вопрос: а что есть желание? Это самое слабое место в науке: каждому определению требуется собственное определение, а тому своё, и так… докуда?

Налетел ураган, и всё поломал. Он сделал это по собственной воле или по принуждению? С одной стороны, никто не принуждал ураган – так что он действовал по собственной воле. С другой стороны, ураган без мозгов. Он жёстко включён в систему причинно-следственных связей. Он действует по законам природы, в полном рабстве у своих физических причин. Можно ли говорить, что у бури есть собственная воля? Или же она безвольна?

Или… нет? Или у них было другое, гораздо более разумное понимание о человеческой воле, вольности – чем у нас? Начну с того, что выражение «воля человека» восходит к биологическому виду «человек разумный». То есть выражения «человеческая воля» и «разумная воля», если подумать – синонимы. Воля, лишённая разума, каким бы сильным ни был её вектор направленности – не является человеческой. Для безумной воли нужно ещё искать определение – что это такое?

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» – пели наши дедушки и бабушки в пионерском детстве . Вот ведь дурачки малолетние, правда? Где им там было «вольно дышать» – в застенках тоталитаризма?



Кто невольник? Тот, кто обречён до конца дней своих тащить на себе ярмо бездомности и нищеты? Или тот, кому не дали публично испражнятся на площади?

В зависимости от ответа на этот вопрос мы и ответим: где, в какой стране «вольно дышит человек». Уйдя от нелепых пропагандистских штампов про «тоталитаризм» и «демократию».

Ведь в реальной жизни нет ни того, ни другого, ни тоталитаризма со знаком минус, ни демократии со знаком плюс. И диктатура развития, и диктатура дегенератов в равной мере тоталитарны, но разве разумный человек станет их уравнивать?! Тоталитаризм сам по себе не плох и не хорош, весь вопрос – в чьих он руках, и для чего служит.

Да ведь и с «демократией» та же самая петрушка! Как на практике отличить демократию сознательных общин от анархии, простого безвластия, распущенности и вседозволенности?

Сам по себе «отказ власти от карательного насилия» – нельзя считать ни хорошим, ни плохим явлением. Весь вопрос – в какой ситуации власть отказалась от насилия, в контексте событий. Только контекст и даст понять – благо или зло перед нами.

Когда Горбачёв попытался превратить отказ власти от насилия в некую самоценность – это привело лишь к позорной капитуляции государственных институций перед подонками и психопатами, развернуло перед Евразией кровавый дурдом гамсахурдий и и эльчибеев, которому и доселе конца не видно!

Тоталитарное – как единое и целостное, не хорошо и не плохо: весь вопрос в том, что именно едино и целостно. Демократическое, как дробное – тоже не хорошо и не плохо: всё упирается в вопрос, что именно дробят, разделяют, противопоставляют.

+++

Разумная воля не только отличается от безумных прихотей сумасшедшего, но и часто прямо её противоположна. Разумная воля ограничена культурой доказательного мышления. Она действует не по формуле «хочу-беру», а по формуле «хочу – обосновываю, почему хочу».

Меня, как писателя, вдохновляют стремительные (и сегодня невероятные) карьеры новаторов в СССР, людей, которые умели не только желать, но и обосновать свои желания. Человек приходил к власти с проектом, и если умел убедить – его ставили руководить этим проектом, предоставляли его воле колоссальные ресурсы казны и общества!



И речь не только о знаменитых энергетиках, геологах, инженерах и аграрниках, но и о более скромных вещах. Собрав 200 членов в какую-либо организацию (неважно, охотников, рыболовов, кактусоводов, книголюбов) – человек шёл к партийным властям и получал освобождённую ставку!

Если ты заинтересовал не менее 200 человек разведением кактусов – то власть исполняла твою мечту, позволяла тебе всё рабочее время, полную ставку, развивать кактусоводство!

Но, разумеется, существовали очень и очень жёсткие ограничения для людей, не владеющих культурой доказательного мышления, неспособных обосновать разумность своей личной воли, инициативы. Их и в тюрьмы запирали, и в психушки (на мой взгляд – правильно делали, но я свой взгляд никому не навязываю).

Разумная воля реализуется так:

- Хочу – убеждаю других в том, что это полезно – и получаю то, чего хочу.

Безумная воля принимает себя иначе:

- Хочу – и получаю, чего хочу.

И других убеждать не нужно, и полезность доказывать не нужно: захотел, и взял!

+++

Современная рыночная система сильна и устойчива тем (говорю без иронии), что власть посылает всех желающих в ж…у, даже не рассматривая по существу их прошения и пожелания.

С чем вы бы не пришли сегодня к властям, если у вас там нет внутреннего агента («блата») – вас пошлют гарантированно. Есть деньги – делай сам, чего к нам припёрся? Нет денег – чего вообще говорить о каких-то твоих желаниях, потребностях?!

Это очень облегчает власти жизнь. Укрепляет её твердыню – кувалду сломать труднее, чем микроскоп.

Отчасти такая универсальная позиция оправдана – учитывая патологии огромных масс людей в современном обществе. Таким только начни помогать реализовывать их желания – они такого нажелают, что хоть святых выноси!

Отчасти же вызывает ностальгию по временам, когда была связь между аргументами гражданина – и слухом властей.

+++

Как вообще так получилось в стране, «где так вольно дышал человек»? По науке, ребята, по науке! Всё строго по-научному!

Если реализовывать безумную волю человека – то станет невозможным реализация разумной воли человека. Если же, напротив, создать условия для реализации разумных, здоровых, обоснованных желаний человека – то не останется места для произвола безумной воли и тёмных зоологических страстей.

Что на такое скажет либерал?

Известно что! Он скажет грозно: «а судьи кто?!». Имея в виду – а кто будет сортировать желания людей на разумные и безумные? Если не сам человек (пусть и безумный) это делает – тогда, получается, воля человека становится заложницей у каких-то экспертов, рецензентов и разрешительных инстанций!

А значит – человек становится невольник! Ему очень хочется пос…ть на площади, а вы его караете! А он так искренне хотел именно так самовыразиться! А вы ему не дали, поломали его желанию крылья!

Наверное, да…

Но закона социальной науки никто не отменял: свобода реализации безумных желаний закроет возможность разумным желаниям сбываться.

Нельзя рационалиста и безумца запрячь в одну телегу, совместить в единой системе!

Обязательно один из них другого станет попирать. Запрещать и блокировать. Один запретит с…ть на площади, а другой – бесплатно нуждающимся квартиры выделять. И тут остаётся только выбирать, что дороже, ценнее, важнее для «вольности дыхания»: про Брежнева кричать «дурак» без страха, или быт свой наладить по-человечески…

+++

Сама возможность реализации желаний человека – вступает в конфликт с определённым спектром его (может быть, вполне искренних) желаний. В русском языке слово «вольница» находится аккуратно посредине смыслов слов «свобода» и «своеволие». И означает оно (оттенки смысла!) их спутанное, неразобранное состояние. Когда мы ещё не определили, что перед нами, свобода[1] или своеволие, самодурство, мы говорим «вольница».

Вольность может качнуться в обе стороны: и к добру, и ко злу.

Сама по себе она не есть благо.

+++

Так кто судьи? Как объективно, без вкусовщины отделить разумное желание от безумного.

Критерии есть (другое дело, что человек с либерализмом головного мозга их слышать не хочет).

Разумная воля предполагает самосохранение и саморазвитие. Это те рамки, в которых и проявляется её разумность.

Реализуя что-либо в системе, необходимо думать о сбережении системы, позволяющей тебе это реализовать. То есть система, предоставляющая тебе возможности для самореализации – не менее важна, чем сама самореализация личности! Её нужно беречь и ни в коем случае не разваливать.

По довольно шкурной даже причине: если она развалится, то и твоя самореализация станет невозможной.

Сегодня никакому кактусоводу не станут выделять освобождённой ставки председателя общественной организации! Ему предложат искать гранты или собирать членские взносы с «адептов твоей секты» – и тем жить.

Существование системы реализации разумных, обоснованных желаний – есть главное условие того, чтобы желания личности сбывались.

+++

Безумная воля пожирает саму себя. Она осуществляется, уничтожая и своего носителя, и возможность воплощаться в будущем.

Предмет безумия в такой воле – её разорванность, замкнутость, одноразовость. Единожды свершившись, она уже не сможет ни повториться, ни расшириться. Например, человек по своей воле, спрыгнувший с высокой крыши – делает это один раз. Человек, разрушивший свою страну и убивший свой народ – тоже.

И тут уже пустая схоластика гадать, в какой степени он сам так хотел, а в какой сказались технологии зомбирования его воли извне. Какая разница – если прыгуна «по своей воле» размазало об асфальт?

+++

Говоря проще и короче – в безумной воле скрывается механизм её самоуничтожения.

Человек хочет (может быть, искренне всей душой) того, что не только не даст ему развития, восхождения, но даже и просто выжить не позволит.

А это верный и объективный признак того, что желание вырвалось из «тюрьмы» разума, порвало цепь, которой было приковано к рассудку и устремилось к последней и окончательной степени вольности – к неразличению жизни и смерти.

Субъективно желание может быть любым. Мы это обильно видим вокруг, уж кого-кого, а психопатов, эмоционально что-то требующих и жаждущих – вокруг нас изобилие.

Но объективно свобода воли личности лишь тогда исходит от самой личности, когда не ведёт к её самоуничтожению. Иначе придётся признать, что к тебе в голову залезли извне, и твои желания – чужая воля, хитро навязанная под видом собственной.

+++

Понимая это, мы понимаем, что вопрос о свободе человека разумного при Сталине и при Горбачёве – совсем не такой уж однозначный вопрос. Конечно, либералы убеждены, что при Горбачёве свободы было больше (и даже больше, чем при Ельцине потом) – но весь вопрос: какая это была свобода, какого сорта?

Была ли эта свобода продиктована саморазвитием – или же самоуничтожением человека? Если по итогам он не только разрушил всё, чем жил, потерял всё, что имел[2], но и всему человечеству перспективу обрубил – была ли та свобода настоящей?

Как нас учили в школе, где мы, увы, были плохими учениками: «свобода – это осознанная необходимость». То есть два элемента из которых слагается свобода – это:

- объективное наличие у человека необходимого.

- и субъективное понимание необходимости этого.

+++

Шайка Горбачёва лишила миллионы людей сразу обоих элементов подлинной свободы:

1). Необходимого.

2). Понимания необходимости этого необходимого.

Человек терял средства к существованию, но при этом в странной пьяной эйфории «изменённого сознания» радовался. Был убеждён, что и не нужно, и наплевать, и без этого проживу!

Такой двойной удар по человеку, разрушивший одновременно и физические, и психические основы его выживания в жестоком конкурентном мире, в биосфере, где всё, что не сопротивляется – пожираемо – являл собой мастерство и хорошую подготовку врага.

Это нужно очень тщательно изучать, очень внимательно штудировать – чтобы не повторилась катастрофа.

Однако надо твёрдо сказать главное: избавление от осознанности необходимого – не есть свобода или освобождение!

Если человек не понимает, что ему необходимо для выживания – это вовсе не свободный человек: это просто глупый человек, и в ближайшей перспективе – мёртвый. И больше ничего.

—————————————- ————-

[1] В традиционно-православном понимании свобода есть, прежде всего, свобода от греха.

[2] Здесь важно отметить такой момент, как коллективную собственность, потерянную гражданами по итогам приватизации. Дело в том, что вся собственность находилась в руках людей в форме кондоминиума (совладельчества). То есть каждый рабочий был совладельцем того предприятия, на котором работал, и всех предприятий в стране.



Это и давало ему право принимать участие в управлении как собственным предприятием, так и хозяйственным комплексом в целом. И обеспечивало его владельческие права при распределении. В ходе приватизации человек был выведен из совладельцев, потерял свой кондоминиум, из собственника превратился в наёмного работника, лишённого всех и всяческих прав.

Э. Байков



***





Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей Человек проходит, как хозяин Необъятной Родины своей! Всюду жизнь и вольно и широко, Точно Волга полная, течет. Молодым – везде у нас дорога, Старикам – везде у нас почет. Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! Наши нивы глазом не обшаришь, Не упомнишь наших городов, Наше слово гордое "товарищ" Нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, Нет для нас ни черных, ни цветных, Это слово каждому знакомо, С ним везде находим мы родных. Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! За столом никто у нас не лишний, По заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем Всенародный Сталинский Закон. Этих слов величие и славу Никакие годы не сотрут: - Человек всегда имеет право На ученье, отдых и на труд! Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек! Над страной весенний ветер веет, С каждым днем все радостнее жить, И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, Если враг захочет нас сломать, - Как невесту, Родину мы любим, Бережем, как ласковую мать! Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек!

.