Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек

121 1

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» – пели наши дедушки и бабушки в пионерском детстве. Вот ведь дурачки малолетние, правда? Где им там было «вольно дышать» – в застенках тоталитаризма?


Или… нет? Или у них было другое, гораздо более разумное понимание о человеческой воле, вольности – чем у нас? Начну с того, что выражение «воля человека» восходит к биологическому виду «человек разумный».

То есть выражения «человеческая воля» и «разумная воля», если подумать – синонимы. Воля, лишённая разума, каким бы сильным ни был её вектор направленности – не является человеческой. Для безумной воли нужно ещё искать определение – что это такое?

Налетел ураган, и всё поломал. Он сделал это по собственной воле или по принуждению? С одной стороны, никто не принуждал ураган – так что он действовал по собственной воле. С другой стороны, ураган без мозгов. Он жёстко включён в систему причинно-следственных связей. Он действует по законам природы, в полном рабстве у своих физических причин. Можно ли говорить, что у бури есть собственная воля? Или же она безвольна?

Спорный вопрос, запутанный…

Если мы дадим определение воли, как «отсутствие препятствий желанию», то встанет вопрос: а что есть желание? Это самое слабое место в науке: каждому определению требуется собственное определение, а тому своё, и так… докуда?

Не знаю насчёт «собственной воли» у стихийных бедствий или у саранчи. Но у человека, если речь идёт о виде «человек разумный» – совершенно очевидным образом проявления вольности (как отсутствия преград желаниям) очень чётко и недвусмысленно делятся.

Речь о том, что есть разумная воля и безумная воля.

В обоих случаях волевой компонент в них – стремление к исполнению желаний.

Желание же может быть очень разным. Есть желание бездомного получить жильё. А есть желание психопата наложить кучу посреди многолюдной площади. Советское общество запрещало второй вариант воли, а либеральное – первый. И встаёт вопрос: какая воля разумна? Что является здоровой, а что патологической потребностью личности?


Кто невольник? Тот, кто обречён до конца дней своих тащить на себе ярмо бездомности и нищеты? Или тот, кому не дали публично испражнятся на площади?

В зависимости от ответа на этот вопрос мы и ответим: где, в какой стране «вольно дышит человек». Уйдя от нелепых пропагандистских штампов про «тоталитаризм» и «демократию».

Ведь в реальной жизни нет ни того, ни другого, ни тоталитаризма со знаком минус, ни демократии со знаком плюс. И диктатура развития, и диктатура дегенератов в равной мере тоталитарны, но разве разумный человек станет их уравнивать?! Тоталитаризм сам по себе не плох и не хорош, весь вопрос – в чьих он руках, и для чего служит.

Да ведь и с «демократией» та же самая петрушка! Как на практике отличить демократию сознательных общин от анархии, простого безвластия, распущенности и вседозволенности?

Сам по себе «отказ власти от карательного насилия» – нельзя считать ни хорошим, ни плохим явлением. Весь вопрос – в какой ситуации власть отказалась от насилия, в контексте событий. Только контекст и даст понять – благо или зло перед нами.

Когда Горбачёв попытался превратить отказ власти от насилия в некую самоценность – это привело лишь к позорной капитуляции государственных институций перед подонками и психопатами, развернуло перед Евразией кровавый дурдом гамсахурдий и и эльчибеев, которому и доселе конца не видно!

Тоталитарное – как единое и целостное, не хорошо и не плохо: весь вопрос в том, что именно едино и целостно. Демократическое, как дробное – тоже не хорошо и не плохо: всё упирается в вопрос, что именно дробят, разделяют, противопоставляют.

+++

Разумная воля не только отличается от безумных прихотей сумасшедшего, но и часто прямо её противоположна. Разумная воля ограничена культурой доказательного мышления. Она действует не по формуле «хочу-беру», а по формуле «хочу – обосновываю, почему хочу».

Меня, как писателя, вдохновляют стремительные (и сегодня невероятные) карьеры новаторов в СССР, людей, которые умели не только желать, но и обосновать свои желания. Человек приходил к власти с проектом, и если умел убедить – его ставили руководить этим проектом, предоставляли его воле колоссальные ресурсы казны и общества!

И речь не только о знаменитых энергетиках, геологах, инженерах и аграрниках, но и о более скромных вещах. Собрав 200 членов в какую-либо организацию (неважно, охотников, рыболовов, кактусоводов, книголюбов) – человек шёл к партийным властям и получал освобождённую ставку!

Если ты заинтересовал не менее 200 человек разведением кактусов – то власть исполняла твою мечту, позволяла тебе всё рабочее время, полную ставку, развивать кактусоводство!

Но, разумеется, существовали очень и очень жёсткие ограничения для людей, не владеющих культурой доказательного мышления, неспособных обосновать разумность своей личной воли, инициативы. Их и в тюрьмы запирали, и в психушки (на мой взгляд – правильно делали, но я свой взгляд никому не навязываю).

Разумная воля реализуется так:

- Хочу – убеждаю других в том, что это полезно – и получаю то, чего хочу.

Безумная воля принимает себя иначе:

- Хочу – и получаю, чего хочу.

И других убеждать не нужно, и полезность доказывать не нужно: захотел, и взял!

+++

Современная рыночная система сильна и устойчива тем (говорю без иронии), что власть посылает всех желающих в ж…у, даже не рассматривая по существу их прошения и пожелания.

С чем вы бы не пришли сегодня к властям, если у вас там нет внутреннего агента («блата») – вас пошлют гарантированно. Есть деньги – делай сам, чего к нам припёрся? Нет денег – чего вообще говорить о каких-то твоих желаниях, потребностях?!

Это очень облегчает власти жизнь. Укрепляет её твердыню – кувалду сломать труднее, чем микроскоп.

Отчасти такая универсальная позиция оправдана – учитывая патологии огромных масс людей в современном обществе. Таким только начни помогать реализовывать их желания – они такого нажелают, что хоть святых выноси!

Отчасти же вызывает ностальгию по временам, когда была связь между аргументами гражданина – и слухом властей.

+++

Как вообще так получилось в стране, «где так вольно дышал человек»? По науке, ребята, по науке! Всё строго по-научному!

Если реализовывать безумную волю человека – то станет невозможным реализация разумной воли человека. Если же, напротив, создать условия для реализации разумных, здоровых, обоснованных желаний человека – то не останется места для произвола безумной воли и тёмных зоологических страстей.

Что на такое скажет либерал?

Известно что! Он скажет грозно: «а судьи кто?!». Имея в виду – а кто будет сортировать желания людей на разумные и безумные? Если не сам человек (пусть и безумный) это делает – тогда, получается, воля человека становится заложницей у каких-то экспертов, рецензентов и разрешительных инстанций!

А значит – человек становится невольник! Ему очень хочется пос…ть на площади, а вы его караете! А он так искренне хотел именно так самовыразиться! А вы ему не дали, поломали его желанию крылья!

Наверное, да…

Но закона социальной науки никто не отменял: свобода реализации безумных желаний закроет возможность разумным желаниям сбываться.

Нельзя рационалиста и безумца запрячь в одну телегу, совместить в единой системе!

Обязательно один из них другого станет попирать. Запрещать и блокировать. Один запретит с…ть на площади, а другой – бесплатно нуждающимся квартиры выделять. И тут остаётся только выбирать, что дороже, ценнее, важнее для «вольности дыхания»: про Брежнева кричать «дурак» без страха, или быт свой наладить по-человечески…

+++

Сама возможность реализации желаний человека – вступает в конфликт с определённым спектром его (может быть, вполне искренних) желаний. В русском языке слово «вольница» находится аккуратно посредине смыслов слов «свобода» и «своеволие». И означает оно (оттенки смысла!) их спутанное, неразобранное состояние. Когда мы ещё не определили, что перед нами, свобода[1] или своеволие, самодурство, мы говорим «вольница».

Вольность может качнуться в обе стороны: и к добру, и ко злу.

Сама по себе она не есть благо.

+++

Так кто судьи? Как объективно, без вкусовщины отделить разумное желание от безумного.

Критерии есть (другое дело, что человек с либерализмом головного мозга их слышать не хочет).

Разумная воля предполагает самосохранение и саморазвитие. Это те рамки, в которых и проявляется её разумность.

Реализуя что-либо в системе, необходимо думать о сбережении системы, позволяющей тебе это реализовать. То есть система, предоставляющая тебе возможности для самореализации – не менее важна, чем сама самореализация личности! Её нужно беречь и ни в коем случае не разваливать.

По довольно шкурной даже причине: если она развалится, то и твоя самореализация станет невозможной.

Сегодня никакому кактусоводу не станут выделять освобождённой ставки председателя общественной организации! Ему предложат искать гранты или собирать членские взносы с «адептов твоей секты» – и тем жить.

Существование системы реализации разумных, обоснованных желаний – есть главное условие того, чтобы желания личности сбывались.

+++

Безумная воля пожирает саму себя. Она осуществляется, уничтожая и своего носителя, и возможность воплощаться в будущем.

Предмет безумия в такой воле – её разорванность, замкнутость, одноразовость. Единожды свершившись, она уже не сможет ни повториться, ни расшириться. Например, человек по своей воле, спрыгнувший с высокой крыши – делает это один раз. Человек, разрушивший свою страну и убивший свой народ – тоже.

И тут уже пустая схоластика гадать, в какой степени он сам так хотел, а в какой сказались технологии зомбирования его воли извне. Какая разница – если прыгуна «по своей воле» размазало об асфальт?

+++

Говоря проще и короче – в безумной воле скрывается механизм её самоуничтожения.
Человек хочет (может быть, искренне всей душой) того, что не только не даст ему развития, восхождения, но даже и просто выжить не позволит.

А это верный и объективный признак того, что желание вырвалось из «тюрьмы» разума, порвало цепь, которой было приковано к рассудку и устремилось к последней и окончательной степени вольности – к неразличению жизни и смерти.

Субъективно желание может быть любым. Мы это обильно видим вокруг, уж кого-кого, а психопатов, эмоционально что-то требующих и жаждущих – вокруг нас изобилие.

Но объективно свобода воли личности лишь тогда исходит от самой личности, когда не ведёт к её самоуничтожению. Иначе придётся признать, что к тебе в голову залезли извне, и твои желания – чужая воля, хитро навязанная под видом собственной.

+++

Понимая это, мы понимаем, что вопрос о свободе человека разумного при Сталине и при Горбачёве – совсем не такой уж однозначный вопрос. Конечно, либералы убеждены, что при Горбачёве свободы было больше (и даже больше, чем при Ельцине потом) – но весь вопрос: какая это была свобода, какого сорта?

Была ли эта свобода продиктована саморазвитием – или же самоуничтожением человека? Если по итогам он не только разрушил всё, чем жил, потерял всё, что имел[2], но и всему человечеству перспективу обрубил – была ли та свобода настоящей?

Как нас учили в школе, где мы, увы, были плохими учениками: «свобода – это осознанная необходимость». То есть два элемента из которых слагается свобода – это:

- объективное наличие у человека необходимого.

- и субъективное понимание необходимости этого.

+++

Шайка Горбачёва лишила миллионы людей сразу обоих элементов подлинной свободы:

1). Необходимого.

2). Понимания необходимости этого необходимого.

Человек терял средства к существованию, но при этом в странной пьяной эйфории «изменённого сознания» радовался. Был убеждён, что и не нужно, и наплевать, и без этого проживу!

Такой двойной удар по человеку, разрушивший одновременно и физические, и психические основы его выживания в жестоком конкурентном мире, в биосфере, где всё, что не сопротивляется – пожираемо – являл собой мастерство и хорошую подготовку врага.

Это нужно очень тщательно изучать, очень внимательно штудировать – чтобы не повторилась катастрофа.

Однако надо твёрдо сказать главное: избавление от осознанности необходимого – не есть свобода или освобождение!

Если человек не понимает, что ему необходимо для выживания – это вовсе не свободный человек: это просто глупый человек, и в ближайшей перспективе – мёртвый. И больше ничего.

—————————————-————-

[1] В традиционно-православном понимании свобода есть, прежде всего, свобода от греха.

[2] Здесь важно отметить такой момент, как коллективную собственность, потерянную гражданами по итогам приватизации. Дело в том, что вся собственность находилась в руках людей в форме кондоминиума (совладельчества). То есть каждый рабочий был совладельцем того предприятия, на котором работал, и всех предприятий в стране.

Это и давало ему право принимать участие в управлении как собственным предприятием, так и хозяйственным комплексом в целом. И обеспечивало его владельческие права при распределении. В ходе приватизации человек был выведен из совладельцев, потерял свой кондоминиум, из собственника превратился в наёмного работника, лишённого всех и всяческих прав.


Э. Байков


***


Источник.


Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей!
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым – везде у нас дорога,
Старикам – везде у нас почет.
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое "товарищ"
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
За столом никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден.
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский Закон.
Этих слов величие и славу
Никакие годы не сотрут:
- Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд!
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать, -
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!


.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5513895.html
Метки: байков, власть, Воля, Горбачёв, Культура, развитие, свобода, ссср, сталин, человек
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Политика большого террора - "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
Дед из Сибири либералам
Не трогайте имя Сталина, не трогайте его эпоху, это далеко не ваш уровень ума
«Нужно уходить на другую работу». Дмитрий Медведев
Великая Октябрьская социалистическая революция — вчера, сегодня, завтра…
Ельцин-центр – что это такое
Что такое "патриотизм" (отрывок из записки ПАЦ АУ )
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru