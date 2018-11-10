Дед из Сибири либералам

Я читал и Солженицына, и Аксенова. У первого — «Один день Ивана Денисыча», где он описывает нелёгкую житуху в лагерях. А где, в каком государстве осужденным — рай?! У второго читал «Коллеги». А потом оба скурвились.

С моей биографией, казалось бы, надо было пристроиться в ваши ряды и лить помои на прошлое моей родины-матери. Но у меня — другая позиция.

При Сталине я прожил 20 лет. Деда по материнской линии раскулачили, по отцовской — тоже. При советской власти по статье УК 93 я получил 6 лет усиленного режима. За что? «Шабашил», строил с бригадой коровники, телятники в совхозах, за завышение нормы расценок, то есть хищение, получил наказание. Замечу, что сейчас тем, кто украл 7 млн. долларов, дают 7 лет условно. И даже зачастую за руку хватают таких воров не наши, а ребята из «американского обкома». Помните, как они Черномырдину грозили, как он оправдывался, говоря о Буше: «… Да я его маму знаю, я его папу знаю, как же младший мог такое сказать?»



Вот ещё примерчик: Александр Галич (пусть им всем земля пухом будет вместе с Ельциным и Горбачевым) написал пьесу «Под счастливой звездой» и киносценарий «Государственный преступник», где клеймил изменников Родины. Если человека называли «предателем», это было для него оскорблением высшей степени, унижением. Но такое понятие ушло с эпохой советской власти. Сейчас за предательство дают Нобелевские и другие премии.

Оказавшись за рубежом, Галич запел по-другому, повернул на 180 градусов и начал клеймить Родину, забыв, что еще недавно восхвалял ее. Володя Буковский, Андрей Амальрик, Валентин Мороз, уехав за границу, начали клеветать (и Сахаров, трижды герой — обиженка) на свою родину. Вот от таких «классиков», зачастую попросту недоучек, вы и получили представления о прошлом. После чтения радзинских, радзиковских, радзишевских и им подобных ваше мнение о Сталине, о Советской власти было извращено.

Почитайте статьи Владимира Бушина, где он разговаривает языком фактов. Хотя его самого за правду-матку не жаловали чиновники от советской власти, и ему бы в самый раз перекинуться в ваш лагерь. Думаю, если бы он выбрал путь клеветы на наше прошлое, Нобелевская премия у него была бы в кармане. Но он не скурвился и честно бьет вас, телевизионщики, дубиной по голове в надежде, что у вас там просветлеет. Но, наверное, фронтовик переборщил и вышиб у вас последние мозги. Нормальный честный человек, прочитав разгромную критику, которую пишет Бушин в адрес сочинителей кино о войне, повесился бы, но вы продолжаете свое грязное дело. Вам всё — божья роса.

Хочу напомнить сюжет романа Михаила Шолохова «Поднятая целина». В период коллективизации, по чьей-то команде, не подготовив помещений для скота, осенью начали сгонять живность: коров, овец, кур, гусей — в одну кучу, к правлению колхоза. Как думаете, понравится ли хозяину, как на колхозном дворе околевает его живность? Конечно, были недовольные этим. В итоге колхозы все-таки организовали, но в них были такие люди, как Яков Лукич Островной. Так он — «передовой» колхозник, завхоз — коровкам не подстилал солому, а посыпал песочком, и коровы после такой постели умирали. За такое умышленное вредительство надо было по голове гладить?

Когда Шолохов обратился к Сталину, указав на перегибы, то в отношении руководителей обкома партии Ростовской области, допускавших такого рода диверсии, были приняты самые жесткие меры. Но полиповы (герой Анатолия Иванова из «Вечного зова») выскользнули, и на протяжении всей Советской власти старались ей вредить, а их вылавливали, отправляя в места отдаленные. Это — несправедливо?

По сталинской Конституции, которую мы изучали в школе, наряду с колхозами, совхозами разрешалось вести единоличное хозяйство, организовывать артели, кооперативы. В нашей деревне, например, была артель сапожников. Но враги Советской власти плевали на закон, всех сгоняли в колхозы и рапортовали вышестоящему начальству о создании коллективных хозяйств и зрелости крестьян.



А «несознательных» — как врагов народа — ссылали на Соловки, за что ссылавшие получали повышения по службе. А на более высокой должности у них был и размах пошире, чтобы настраивать народ против Советской власти. Так, Полипов, начав карьеру с должности секретаря райкома, дошел до обкомовского работника и прижимал крестьян с одной целью: вызвать ненависть к Советской власти. Что, в этом Сталин виноват?

Примеров, как «врагов народа» лепили на местах, можно привести много.

Мой родной дядя (его отца, мельника, раскулачили) купался и на берегу реки пил водку вместе с председателем сельского совета, который в прошлом был батраком на мельнице у деда моего. Но докупались и допились до такого состояния, что предсовета наутро не мог найти святая святых— печать сельсовета. За потерю грозит тюрьма, куда идти не хочется, и он заявил на своего друга, т.е. на моего дядю, что тот украл у него эту печать. Дядя загремел в одну сторону, жену с детьми отправили в Нарым, а оттуда они бежали. Горя хлебнули — не описать. Чтобы как-то прокормиться, мой брат, которому сейчас девятый десяток (двоюродный по отцу), начал приворовывать и по малолетке схлопотал лагерный срок, где прихватил туберкулез легких.

Если бы не Сталин, то вас бы и на свете не было

Я спрашивал брата: «Коля, как ты оцениваешь наше время?» Вот его ответ: «Я живу материально так хорошо, что мне и не снилось. Мы с бабкой получаем хорошую пенсию плюс сдаем квартиру, ни в чем себе не отказываем. Но видя, что творится в стране, я проклинаю это время и тех, кто до такого довел».

Как бы ни чернили наше прошлое, многие думают своей головой.

Не буду повторять, что было хорошего до горбача, добавлю, что при Сталине мы просыпались под Гимн Советского Союза, звучавший по радио, затем была физзарядка, которая повторялась 3 раза, т.к. на работу ходили в разное время: в 6, 7, 8 часов. Далее слушали новости. Они были хорошими, не омрачали души убийствами, наводнениями, не собирали все беды с Земного шара и не лили нам в душу. Потом звучала музыка: русские песни, которые исполняли прекрасные вокалисты. По вечерам шли радиопередачи «Театр у микрофона».

Вы любите долдонить, что СССР был отгорожен от западной «цивилизации» железным занавесом. А тов. Бушин пояснил, что был не занавес, а фильтр, чтобы никакая зараза к нам не проникала, вот и не было у нас ни «птичьего гриппа», ни «свинячьего», ни познеровского, и не глазели мы на самопровозглашенных горе-звезд эстрады.

Почему вы не задумываетесь над тем, откуда брал Сталин деньги, чтобы содержать многомиллионную Красную Армию? О квартирах, об образовании, медицине бесплатной уже много говорили, но помимо того, что студенты вузов получали еще и стипендию, в некоторых вузах Новосибирска выдавали форму: водный институт (водное училище), горный, связи, железнодорожный. Студенты гордились своей формой и своим вузом.

В Новосибирской области было более 100 (судя по петлицам на форме) ФЗО (фабрично-заводское обучение), ремесленных училищ. Александр Покрышкин учился в ФЗО № 1. Я учился в РУ № 2, где было порядка 500 учащихся, и всю эту армию одевал (сами посчитайте, какая это сумма по стране) обувал и кормил тов. Сталин. Где он брал деньги на спортзалы, стадионы? Форма одежды была у железнодорожников — не спецовка, а форма. Форма у работников связи, у финансистов, лесников и др. Электроэнергия была 2-х копеечная за 1 квт. При Советской власти пенсионер (я) мог на свою пенсию 2 раза скатать до Ленинграда из Новосибирска, а сейчас, пожалуй, по Новосибирской области проехаться не хватит.

Сталин не загонял в долговую кабалу свой народ, не просил кредиты за бугром. Как думаете, где же Сталин брал деньги? Подскажу: не воровал сам и другим не давал, а советские люди трудились и не беспокоились о завтрашнем дне. Вы на Сталина смотрите с позиции своего времени. Многие из ваших талдычат: «СССР — тюрьма народов!» Господи, но когда в тюрьмах рождались радостные светлые песни, которые и сейчас поют? В какой неволе может родиться песня «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Знаменитый певец, бас, Поль Робсон, американский негр, пел эту песню на русском языке.

Это вы теперь при демократах поёте про конвой и ветер северный. Кто за 20 последних лет написал стихи, музыку, воспевая прекрасную житуху дорогого россиянина? Где кто читал поэму о партии «Единая Россия»? Кто-нибудь сложил песню про неё, про Ельцина и других? Почитайте Михаила Исаковского, книгу Евгения Долматовского «Было» — записки поэта», возможно, в голове просветлеет. Только о Москве в «тюрьме народов», было написано более десятка песен радостных и вдохновенных. Почему сейчас о ней так не поют? На заре Советской власти великий акын казахского народа Джамбул Джабаев радостно писал, что благодаря этой власти «дети аульские едут учиться в школы столицы…»

Было время, когда на московских сценах, в театрах проходили декады народов СССР, где показывали свое искусство в танцах и песнях народы Советского Союза. Сейчас нам показывают «звезд», которых ни смотреть, ни слушать не хочется…

Афиши пестрели, оповещая, что в таком-то клубе, театре проходит литературный вечер. Залы были полны. На таком вечере мне посчастливилось видеть одного из братьев Покрасс, композитора, который написал «Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала: ах, куда ты, паренёк, ах, куда ты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В Красной Армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся!» Почему-то Ленин не посчитал, что это песня контрреволюционная, и нашел нужным сфотографироваться на память с автором песни Демьяном Бедным. Да и Сталин его не расстрелял.

А вот вам еще одна головоломка: почему руководители не особо дружественных к нам стран так высоко и искренно ценили талант И.В. Сталина?

…По ТВ идет передача «Следствие вели». Так за 75 лет советской власти накопали криминальных сюжетов около 20 случаев и крутят по нескольку раз, убеждая, как было жутко плохо «тогда». Кто будет опровергать, что сейчас, при глубоком плюрализме, в сутки совершается преступлений больше, чем за 75 лет Советской власти?

Телевизионщики, своими передачами наживаете вы горе себе. Но народ вам всё простит, если вы вместо «Следствие вели», «Глухарей», «Часов Волкова» и прочих ЧП начнете показывать светлые стороны нашей жизни в прошлом. Светлым настоящим могут похвастаться только чубайсы, абрамовичи и им подобные.



Поднимите свой голос в защиту справедливости, чтобы имя и портреты Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР тов. И.В. Сталина воссияло по Москве и всей стране. Не было, нет, и не может быть грандиозных побед без командира. Сталин был организатором и вдохновителем всех наших побед! Сталин скристаллизировал народ в монолит и победил как в соцстроительстве, так и в войне.

Да, Сталина нам не хватает!





Анатолий Крюков,

дед из Сибири