Соединенные Штаты продолжают усиливать давление на Германию, чтобы она остановила строительство «Северного потока-2» стоимостью 9 миллиардов евро, пытаясь заставить своего союзника наложить санкции в отношении российского газопровода.

Администрация Байдена рассматривает возможность назначения специального посланника для переговоров о прекращении строительства газопровода « Северный поток - 2» после того, как не сумела заставить Германию отказаться от проекта под угрозой санкций против вовлеченных компаний.

Основная задача США – вынудить Европу ввести санкции в отношении «Северного потока - 2». Как раз для этого Вашингтон назначает своего представителя, который будет координировать работу своих союзников в Европе, а также воздействовать на них различными методами, начиная от выдвинутых предложений на выгодных условиях и заканчивая оказанием постоянного давления, ради поддержания своей санкционной политики.

Однако чтобы аргументы американского манипулятора звучали убедительнее, необходим новый предлог для наказания России, ведь нельзя же на пустом месте выдумать причину, которая не оставит Европе выбора.

В Германии уже отреагировали на решение США назначить своего специального представителя.

Вальдемар Хердт, член комитета Бундестага по международным делам, считает, что США ведут экономическую войну против европейских союзников. Немецкий политик также упомянул возможность назначения Амоса Хохштейна специальным представителем США для остановки строительства «Северного потока 2».

«Северный поток - 2» защищает канцлер Ангела Меркель и ее Христианско-демократический союз. Сторонники российского газопровода утверждают, что в данной ситуации неуместно предпринимать политическое вмешательство, поскольку это чисто коммерческий и экономический проект, и американские угрозы в отношении Германии подрывают взаимное сотрудничество.

Кроме того, член Европейского парламента от партии Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок придерживается схожего мнения и считает, что «вмешательство во внутренние дела Германии нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».

Администрация Байдена пообещала восстановить связи с партнерами США, которые сильно пошатнулись за последние четыре года, однако личные интересы оказались куда важнее, чем налаживание взаимодействия со своими партнерами. Американские санкции в отношении «Северного потока - 2» равносильны самоубийству, поскольку нанесут непоправимый экономический ущерб своим важнейшим союзникам в Европе.