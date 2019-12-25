Дмитрий Губерниев и стоп-сигнал из США для «Северного потока»

В очередном выпуске программы «По сути дела», которая выходит в прямом эфире радио «Комсомольская правда», главной темой стала подозрительно быстрая остановка прокладки газопровода «Северный поток-2», сразу после подписания Трампом очередных санкций. На этот раз под санкции попадет швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы проекта, не только немедленно остановила работы, но даже вывела свои спецсуда из акватории Балтийского моря.

Если США так легко остановили «поток», то почему они это сделали только сейчас, а не раньше?

Второй темой передачи стало неумное, неуместное и высказанное в недопустимых для воспитанного человека, выражениях, тирада Дмитрия Губерниева против Сталина.

Хронометраж:

00:32 — Почему американцы попытались остановить Северный поток-2 на завершающем этапе

03:19 — Сможет ли Россия самостоятельно достроить газопровод

07:22 — О выплате Газпромом Украине 3 миллиардов долларов

13:58 — Почему Швейцария покорно выполняет санкции США

19;52 — Почему Россия отправляет газ в Европу

24:57 — О комментарии Губерниева в адрес Сталина

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/dmitrij-guberniev-i-stop-signal-iz-ssha-dlja-severnogo-potoka-111687