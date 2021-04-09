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Загадки татаро-монгольского ига: ДНК-генеалогия и история. А. Клёсов, Г. Артамонов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6RZxxga53Ek
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27423 4741
    Русофил час назад

      ДНК показал что ген R1a ТАТАРСКИЙ.
      Он у пуштунов и киргизов у русских и польских и беларусских.
      Европейцы не зря рисовали на картах Тартарию….
      Мы все из неё.
      А русский язык нам принесли ПОПЫ.
      Церковно-славянский

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