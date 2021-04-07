Почему распустили Учредительное собрание
Историк Игорь Пыхалов в рамках цикла посвященного гражданской войне в России подробно разбирает вопрос о том, почему распустили Учредительное собрание.
Аннотация:
00:00 Демократия – не ценность. В чём ошибся Энгельс?
07:57 Временное правительство
12:10 Грамотность населения и выборы
16:40 Агитация и пропаганда
31:48 Результаты голосования
34:50 Роспуск собрания
В стенаниях о том, что Учредилку разогнали (и лишили Россию светлого будущего!), меня всегда умиляют эти страдальцы, так как формальное большинство в нем было у эсеров, которые до 1917-го года занимались открытым индивидуальным террором в РКМП, убивали там великих князей, министров, губернаторов…). Именно эсеры и большевики были выбором России в 1917 году, а не "бывшие" и "февралисты".
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Удивительно что не перестреляли всех прям там в зале.