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Почему распустили Учредительное собрание

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Историк Игорь Пыхалов в рамках цикла посвященного гражданской войне в России подробно разбирает вопрос о том, почему распустили Учредительное собрание.



Аннотация:

00:00​ Демократия – не ценность. В чём ошибся Энгельс?
07:57​ Временное правительство
12:10​ Грамотность населения и выборы
16:40​ Агитация и пропаганда
31:48​ Результаты голосования
34:50​ Роспуск собрания

В стенаниях о том, что Учредилку разогнали (и лишили Россию светлого будущего!), меня всегда умиляют эти страдальцы, так как формальное большинство в нем было у эсеров, которые до 1917-го года занимались открытым индивидуальным террором в РКМП, убивали там великих князей, министров, губернаторов…). Именно эсеры и большевики были выбором России в 1917 году, а не "бывшие" и "февралисты".












Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6686536.html
Метки: 1917, большевики, Видео, выборы, история, пыхалов, учредительное собрание, эсеры
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