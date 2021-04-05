Александр Моисеевич Городницкий обычно перед началом концерта говорит “дорогие зрители, не забудьте по окончании концерта включить свои мобильные телефоны.Но я вас об этом не прошу, но свой мобильный отключил, чтобы он меня не отвлекал.

Пока все собирались, я успел просмотреть парочку материалов по темам своей работы, я же прежде всего политический и экономический аналитик, ну это достаточно связанные дела. Владимир Ильич Ульянов сказал “Политика концентрированная в выражении экономики” и я в своей работе постоянно в этом убеждаюсь, что очень многие политические странности объясняются как раз экономическими многоходовками. И наоборот, многое в экономике определяется чьими-нибудь политическими интересами. Но как вы понимаете о том, что интересует меня, я бы мог говорить не один час, а вам же всё-таки надо ещё сегодня что-то сделать, ну хотя бы выставку посмотреть, а то получается, что я вас от неё отвлёк, поэтому давайте поговорим о том, что интересует вас. Спрашивайте, я постараюсь ответить.

Какой будет школа через 25 лет?

Вы знаете, судя по тому, что в школе изменилось за пятьдесят с лишним лет с тех пор, как я её окончил, я думаю что главное в школе останется неизменным. А именно система уроков, когда весь класс слушает то, чем учитель дополняет материал из учебников. Когда весь класс слушает, как кто-то один из учеников рассказывает, что он понял по изученному материалу, а учитель его дополняет и по возможности поправляет. Вот эта сама урочная система она по мимо прочего чем хороша- тем что даёт очень много возможностей общения по горизонтали, то есть с такими же как ты сам.

Дело в том, что в семье мы общаемся в основном по вертикали, дети с родителями и в лучшем случае старшие братья и сёстры с младшими, а во всей остальной жизни большая часть общения проходит именно по горизонтали, с более-менее равными. И вот, оказывается, что система школьных уроков это очень хороший способ научится общению с равными тебе…