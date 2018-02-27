Как мама шестиклассника смогла спасти его от травли в школе

Этот пост Натальи Цымбаленко в фейсбуке набрал огромное количество лайков и комментариев. Тема непростая и актуальная во все времена. Сына Натальи жестоко травили одноклассники. Но все, к счастью, закончилось. Наталья рассказывает, как она смогла выйти победителем, им даже не пришлось менять школу.С разрешения Натальи, вашему вниманию пост целиком – он точно будет полезен тысячам родителей, дети которых сталкиваются с буллингом.Самое важное, что я поняла в этой ситуации – во многом это моя вина: я долго не вмешивалась, слушала классную руководительницу и родителей, что «дети сами должны разобраться». Забегая вперед – на конец января у нас в классе нет проблем с буллингом. Нет, потому что в ситуацию вмешались родители. Ну, то есть я. Это анонс финалочки, а сейчас сам рассказ и своеобразная памятка для тех, чьи дети попадают в аналогичные ситуации.Мой сын после младшей школы поступил в гимназию (на тот момент). Дети разные, кто-то активный, кто-то стеснительный – обычное дело. Быстро сформировался костяк класса, так называемых «крутых», которые стали цепляться к «некрутым». Ну, например, мой сын-пятиклассник приносил в школу лего и пластилин – «фу, некрутой». Это повод для насмешек, обязательств. Имя сына – Петя, его стали обзывать «Педя», сын тушевался и не знал, что сказать в ответ. Он уходил от конфликтов, боялся драк и громких разборок – «некрутой». Но как я теперь (изучив множество литературы на тему буллинга) знаю, повод может быть абсолютно любой, и даже убрав, якобы, причину травли, буллинг не прекратится.Какие есть способы решения конфликтных ситуаций в 11-12 лет? Он и несколько таких же мальчишек стали просить помощи у классного руководителя. Реакция? Классная в разговорах с родителями рассуждает на тему, что «дети не любят стукачей», «надо закалять характер», «уметь находить подход к товарищам». Родители зачинщиков все как один кричат в родительском чате, что их дитё «святое», на них наговаривают, а «ваши сами спровоцировали».Я верю педагогу, не вмешиваюсь. Но – нанимаю сыну персонального тренера по фехтованию/мечевому и рукопашному бою. И, знаете ли, – сработало в части убрать боязнь конфликтов. Драться Петр теперь не боится и может. От него понемногу отстали. А от остальных «некрутых» нет. И мало того, осенью прошлого года его лучший друг, с которым он сдружился на теме «некрутости», попадает в ситуацию уже денежного развода со стороны «крутых» одноклассников.До этого в анамнезе класса у остальных «некрутых» одноклассников уже были истории с отъемом вещей (учебники, портфели прятали – и вроде как это не разбой, а шутка); порчей вещей; подкладыванием бутылки с мочой в портфель; стягиванием штанов в раздевалке, фотографированием и выкладыванием в соцсети. Классная все так же не видела проблем. Ну, максимум, проводила беседы на тему «давайте жить дружно».И тут нашего лучшего друга Мишу дважды «разводят на деньги» одноклассники, обещая купить тому вейп и не покупая его. Ведь если хочешь быть крутым – ты должен курить вейп! Маме Миши «святые дети» просто хамят и рассказывают, что ее сын «гидроцефал». Мама ученика, взявшего деньги, говорит еще более прекрасное: «Объясните мне, как вы позволили своему сыну подбить моего покупать вейп». Ну, в общем, ситуация великолепна. А тут еще один из одноклассников сына на своей странице вешает фотожабы на Петра, веселясь на тему того, что сын стал «качаться». И «Остапа понесло».1. Я встретилась и списалась с родителями учеников, которых травили в классе. Кто-то боялся вмешиваться в ситуацию, кто-то хотел просто перевести ребенка из школы. В итоге нас стало трое – три мамы, которые были готовы писать заявления и разбираться в ситуации с классом. Я собрала все факты, убрала эмоции, вспомнила старый добрый канцелярит и села писать заявление.Факта, к которым я могла предъявить конкретные доказательства, осталось два:Переписка участников истории с вейпом и аккаунт одноклассника, где было видно, что он состоит в группах, торгующих вейпами, и, мало того, сам их продает.Фотожабы на Петю и скрины с аккаунта, где эти фотографии были размещены.2. Попросила классную о встрече с директором школы и родителями учеников, травящих других учеников. Классная впала в истерику, стала писать в родительском чате, что не справляется с руководством, отказывается от класса и т. д. Родители «святых детей» стали там же возмущаться уже в мой адрес и требовать линчевать – за то, что довела классную.3. Встречу с директором не назначили. Классная утверждала, что та очень занята. Но позовет психолога и соцработника. Ок. Мы (три мамы и мой муж) пришли. С настроем, что это для проформы. Был отдельный треш. Родители кричали уже на меня, хватали у меня вещи со стола, переходили на личности. Лейтмотивом звучала миллион раз повторяющаяся фраза «Вы не докажете!». Я отдала заявление соцработнику и сказала, что буду запускать его официально. Представители школы делали круглые глаза и говорили – какой кошмар, что же вы раньше не сказали, что в классе такое творится. А потом произнесли сакраментальное «Вы не докажете!». Я честно посоветовала им приберечь эту фразу для прокуратуры, которая придёт по моему заявлению проверить, почему школа бездействует, когда в ее стенах торгуют курительными веществами. Представители школы сказали, что доложат директору о ситуации.4. Утром я позвонила на телефон директора школы, указанный на сайте. И тут оказалось самое интересное – она была не в курсе. Ни собрания с родителями, ни ситуации в классе. Ок, я это предвидела. Поэтому и позвонила. Сказала, что принесу заявление. Назначили время – когда.5. Мое прекрасное произведение – заявление на 20 с лишним страницах – я отправила по электронной почте на адрес школы, на адрес председателя Управляющего совета школы и отнесла в Управу своего района в Комиссию по делам несовершеннолетних, которую глава управы же и возглавляет. Записала номера входящих.6. Написала пост в соцсетях. Получила много дельных советов. Но и безнадежных историй тоже. Решила, что надо таки идти до конца. Даже если потом мы решим уйти из школы, мы уйдем предварительно "раздав всем сестрам по серьгам", а не с культивированным чувством виктимного отношения к жизни.7. Написала маме ученика, рисующего фотожабы, что хочу встретиться до того, как подам на них в суд. Была послана со словами «Встретимся в суде!».8. Восемь – восемь (!) человек встречалось со мной и мужем в кабинете директора. Помимо представителей школы, были еще председатель управляющего совета и представитель департамента образования. Школа включилась. Ну, сперва председатель управляющего совета задал мне очевидный вопрос: «А вы не хотите забрать своего сына?!». Я честно запретила даже предлагать мне такие советы – этот кейс мы разберем с сыном до конца. Еще и памятку напишем на тему буллинга. «Не надо памятку!» – взмолилась школа.9. Здесь отдаю должное школе, процесс пошел – в классе провели встречу с инспектором по делам несовершеннолетних, отдельно переговорили с родителями учеников, которых я указала в коллективном (это важно) заявлении. Отдельно по двум фактам встречались с родителями, инспектором по делам несовершеннолетних (прекрасная девушка!) и нами. Деньги в итоге вернули, извинения принесли. Ученика, торгующего вейпами, поставили на учет. Бормотали «мы не знали, что вы обидитесь, мы не знали, что за это идут в суд» – это на фотожабы. На мой вопрос маме – понимает ли мама, что если я говорю, что пойду в суд, то это значит я туда пойду, а не просто сотрясаю воздух – кивали и угукали. И надо же – никто не хамил.10. Класс (а я имею ввиду и детей, и родителей) замер. В таком, знаете ли, нейтралитете. Никто не ожидал, что я не буду участвовать в «родительских боях» и выяснениях, чей сын должен «лучше помыться и может тогда с ним дружить будут». А что мы пойдем прекрасным бюрократическим путем писем и жалоб. Все сразу научились культуре, одергивают желающих рисовать фотожабы и не достают окружающих.11. Уже в этом году мне звонили из управы и сказали, что готовят ответ на мое заявление со списком проведенных мероприятий. Звонил представитель депробра узнать, довольна ли я ситуацией в классе.12. Поживем увидим, что будет дальше.И вывод – буллинг не закончится, пока в нее не вмешаются взрослые, третьи силы. Пока травящие не поймут и не выхватят ответственности по полной. Поэтому – подключайте школу, департамент образования, полицию, прокуратуру.Upd. Отвечу здесь на два самых частых вопроса:1. Как сын чувствует себя сейчас и как отреагировали на мое вмешательство?Отвечаю: Сперва им было очень страшно. Тем более, что агрессия "крутых" даже усилилась после нашей встречи с родителями. "Крутые" обсуждали, как бы встретить после школы, показывали записки "1000 рублей, или твоя собака умрет". Но школу мы решили не пропускать. Я звонила на каждой перемене, муж забирал Петю из школы. А еще я пообещала нанять телохранителя, если угрозы хоть немного станут похожи на реальность. Но чем большую активность развивала школа (встречи, разговоры), тем больше класс понимал, что это всё всерьёз. И успокоился.Общаются они с одноклассниками из описанной истории спокойно и – максимум – та и эта сторона уточняют друг у друга задания. А представители школы регулярно уточняют у него – как дела в классе.2. А если бы не было факта про вейп, чтобы я тогда делала?Я бы подавала в суд по фактам фотожаб ("о защите чести и достоинства"). Начала бы ходить к директору и инспекцию по делам несовершеннолетних. Кстати! Наша молодая и красивая инспектор так и рекомендовала делать – не дожидаясь "увесистых" фактов, обращаться к ним. Писала бы в департамент образования.Мне очень грустно от того, что эта тема оказалась такой востребованной. Мне бы очень хотелось, чтобы мой опыт никому не пригодился. И спасибо всем за поддержку.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com