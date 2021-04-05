Новости Китая (II): подготовка антиамериканской коалиции, народный банк и цифровой контроль, Вавилов
0:25 - провал китайско-американских переговоров в день присоединения Крыма
04:15 - антиамериканский характер визита Лаврова в Китай
09:40 - Байден заявил, что в период его президентства Китай не превзойдет США
11:50 - Байден предложил создать альтернативу "Одному поясу - одному пути"
14:35 - Китай пытается создать антиамериканскую коалицию в Восточной Европе и на Ближнем Востоке: шансы Пекина "замкнуть" Ближний Восток на себя
22:27 - министр обороны КНР Вэй Фэнхэ совершил визит по странам НАТО, в Сербии в годовщину начала войны НАТО с Югославией, "Китай не допустит повторения ситуацию с разбомбленным посольством в Белграде"
30:40 - зачем Китаю такая масштабная внешняя активность: китайский Карибский кризис - взрывоопасная ситуация в Тайваньском проливе - чем она закончится? Готов ли Китай к масштабной конфронтации с Западом
38:40 - судно тайваньской транспортной линии заблокировало Суэцкий канал - хрупкость мировой морской торговли и показательная блокада российского морского нефтяного трафика в Китай
41:40 - сможет ли "Один пояс - один путь" и Северный морской путь заменить Китаю и России весь трафик - что делать?
48:30 - санкции ЕС против Китая внешне прикрывают прокитайскую позицию Брюсселя, санкции против Великобритании - антибританская позиция Пекина
58:30 - рост протестных настроений в Южном Китае
1:00:00 - давление на цировые корпорации, шаг к всеобщему цифровому контролю - Народный банк Китая объявил о создании общей платформы контроля за пользователями крупнейших цифровых гигантов
1:04:30 - промышленные предприятия показали "космическую" прибыль - Китай восстановился?
1:08:30 - Китай "мстит" Украине за "Мотор Сич" Крымом? Разница между китайской и украинской внешней политикой.