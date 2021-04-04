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Заявка на шельф в Арктике

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Россия подала в ООН официальную заявку на присоединение к своей территории примерно 700 000 квадратных километров в Севером Ледовитом Океане на основе поданной еще в 2015-м году заявки.
На карте эти районы очерчены пунктиром.


31 марта Генеральным секретарём ООН опубликованы дополнения к резюме российского представления 2015 года в Комиссию по границам континентального шельфа.
Дополнениями охватываются морские пространства в Северном Ледовитом океане в районе хребтов Гаккеля, Альфа и Ломоносова, поднятия Менделеева, а также котловин Нансена, Амундсена и Макарова. Они подготовлены Российской Федерацией в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с учетом батиметрических, геофизических и геологических данных, как имеющихся в опубликованных исследованиях, так и полученных в ходе последних научных экспедиций.
В русле устоявшейся практики взаимодействия арктических государств и обмена информацией между ними по вопросам континентального шельфа в Северном Ледовитом океане российская сторона заранее подробно информировала о планах представления дополнений и их содержании страны региона. Придавая важное значение поддержанию конструктивной атмосферы и диалогу между государствами Арктики по этой теме, готовы к продолжению соответствующих контактов с ними.
Представление дополнений и их рассмотрение Комиссией не затрагивает вопросов разграничения морских пространств между соответствующими государствами, которое будет предметом переговоров между ними, а также осуществления Российской Федерацией прав и обязательств, вытекающих из уже имеющихся международных договоров о делимитации.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/-/asset_publisher/U1StPbE8y3al/content/id/4662367 – цинк (по наводке Ватфор https://t.me/vatfor).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6678679.html
Метки: арктика, оон, Россия
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