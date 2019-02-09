Что такое Арктическая зона

Арктика (от греческого — "арктикос") обозначает территорию, находящуюся под созвездием Большой МедведицыАрктическая зона занимает примерно шестую часть поверхности Земли. По площади это 3,1 млн квадратных километров. Две трети территории приходится на Северный Ледовитый океан — самый малый океан планеты, большая часть которого круглый год покрыта льдом (средней толщиной 3 метра) и несудоходнаРусская Арктика — это 18 процентов территории РФ и 28 процентов мировых арктических владенийРоссия первой подала заявку на расширение своего континентального шельфа в Арктике. Вслед за ней это сделали Канада, Дания, Норвегия и США. Вот основные этапы российской заявки:2001 год — подача заявки в Комиссию ООН2002 год — получение замечаний по заявке2005-2014 годы — проведение дополнительных работ по обоснованию заявки в Арктике (проведены семь экспедиций)Март 2014 года — комиссия ООН одобрила заявку России на расширение границ шельфа в Охотском море3 августа 2015 года — подана обновленная заявка в Комиссию ООН на признание границ российского арктического шельфаДекабрь 2015 года — презентация и защита заявки России в Комиссии ООНФевраль 2016 года — начало рассмотрения российской заявки Комиссией ООН (процесс может занять до 5 лет)Активно развивающаяся транспортная артерия, которую образуют акватории арктических морей от Баренцева до Берингова и впадающих в них судоходных рек России.С 7 млн тонн в 2012-м основной морской грузопоток вырос до 18 млн тонн в 2016 году. В акватории собственно Северного морского пути (от Карского до Чукотского морей) грузопоток в 2016-м составил 7,5 млн тонн, превысив рекорд в 6,6 млн тонн конца 1980-х.Основной вид груза — сырая нефть арктических месторождений, вывозимая на рынки Западной Европы. Давно действует круглогодичная система вывоза продукции Норильского промышленного района (рудный концентрат и металлы).По проектам, утвержденным Центральной комиссией по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья Роснедр, ожидаемый поток нефти и сжиженного газа достигнет к 2021-му 40 млн тонн. А в случае если будут реализованы заявленные проекты, грузопоток минеральных ресурсов с учетом угля и руд может достичь 75 млн тонн в 2025-м.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8283464.html