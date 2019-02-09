Что такое Арктическая зона
13:35. 9 февраля 2019 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Арктика (от греческого — "арктикос") обозначает территорию, находящуюся под созвездием Большой Медведицы
Арктическая зона занимает примерно шестую часть поверхности Земли. По площади это 3,1 млн квадратных километров. Две трети территории приходится на Северный Ледовитый океан — самый малый океан планеты, большая часть которого круглый год покрыта льдом (средней толщиной 3 метра) и несудоходна
Русская Арктика — это 18 процентов территории РФ и 28 процентов мировых арктических владений
Обоснование внешней границы континентального шельфа в Арктике
Россия первой подала заявку на расширение своего континентального шельфа в Арктике. Вслед за ней это сделали Канада, Дания, Норвегия и США. Вот основные этапы российской заявки:
2001 год — подача заявки в Комиссию ООН
2002 год — получение замечаний по заявке
2005-2014 годы — проведение дополнительных работ по обоснованию заявки в Арктике (проведены семь экспедиций)
Март 2014 года — комиссия ООН одобрила заявку России на расширение границ шельфа в Охотском море
3 августа 2015 года — подана обновленная заявка в Комиссию ООН на признание границ российского арктического шельфа
Декабрь 2015 года — презентация и защита заявки России в Комиссии ООН
Февраль 2016 года — начало рассмотрения российской заявки Комиссией ООН (процесс может занять до 5 лет)
Северный морской транспортный коридор (Северморпуть)
Активно развивающаяся транспортная артерия, которую образуют акватории арктических морей от Баренцева до Берингова и впадающих в них судоходных рек России.
С 7 млн тонн в 2012-м основной морской грузопоток вырос до 18 млн тонн в 2016 году. В акватории собственно Северного морского пути (от Карского до Чукотского морей) грузопоток в 2016-м составил 7,5 млн тонн, превысив рекорд в 6,6 млн тонн конца 1980-х.
Основной вид груза — сырая нефть арктических месторождений, вывозимая на рынки Западной Европы. Давно действует круглогодичная система вывоза продукции Норильского промышленного района (рудный концентрат и металлы).
По проектам, утвержденным Центральной комиссией по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья Роснедр, ожидаемый поток нефти и сжиженного газа достигнет к 2021-му 40 млн тонн. А в случае если будут реализованы заявленные проекты, грузопоток минеральных ресурсов с учетом угля и руд может достичь 75 млн тонн в 2025-м.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8283464.html
loading...
Основной путь вывоза украденных у народа сырьевых ресурсов на продажу.К 2021 году по их планам должны украсть на 32,5 млн.т. больше,так что у Путина все хорошо.