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Что такое Арктическая зона

13:35. 9 февраля 2019 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:
infograph_p17_max

Арктика (от греческого — "арктикос") обозначает территорию, находящуюся под созвездием Большой Медведицы

Арктическая зона занимает примерно шестую часть поверхности Земли. По площади это 3,1 млн квадратных километров. Две трети территории приходится на Северный Ледовитый океан — самый малый океан планеты, большая часть которого круглый год покрыта льдом (средней толщиной 3 метра) и несудоходна

Русская Арктика — это 18 процентов территории РФ и 28 процентов мировых арктических владений


Обоснование внешней границы континентального шельфа в Арктике

Россия первой подала заявку на расширение своего континентального шельфа в Арктике. Вслед за ней это сделали Канада, Дания, Норвегия и США. Вот основные этапы российской заявки:

2001 год — подача заявки в Комиссию ООН

2002 год — получение замечаний по заявке

2005-2014 годы — проведение дополнительных работ по обоснованию заявки в Арктике (проведены семь экспедиций)

Март 2014 года — комиссия ООН одобрила заявку России на расширение границ шельфа в Охотском море

3 августа 2015 года — подана обновленная заявка в Комиссию ООН на признание границ российского арктического шельфа

Декабрь 2015 года — презентация и защита заявки России в Комиссии ООН

Февраль 2016 года — начало рассмотрения российской заявки Комиссией ООН (процесс может занять до 5 лет)

Северный морской транспортный коридор (Северморпуть)

Активно развивающаяся транспортная артерия, которую образуют акватории арктических морей от Баренцева до Берингова и впадающих в них судоходных рек России.

С 7 млн тонн в 2012-м основной морской грузопоток вырос до 18 млн тонн в 2016 году. В акватории собственно Северного морского пути (от Карского до Чукотского морей) грузопоток в 2016-м составил 7,5 млн тонн, превысив рекорд в 6,6 млн тонн конца 1980-х.

Основной вид груза — сырая нефть арктических месторождений, вывозимая на рынки Западной Европы. Давно действует круглогодичная система вывоза продукции Норильского промышленного района (рудный концентрат и металлы).

По проектам, утвержденным Центральной комиссией по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья Роснедр, ожидаемый поток нефти и сжиженного газа достигнет к 2021-му 40 млн тонн. А в случае если будут реализованы заявленные проекты, грузопоток минеральных ресурсов с учетом угля и руд может достичь 75 млн тонн в 2025-м.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8283464.html

Метки: арктика, интересное, инфографика
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Один комментарий»

  • 8704 5850
    Владимир 9 февраля 2019 в 13:45 Ссылка Пометить
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    Основной путь вывоза украденных у народа сырьевых ресурсов на продажу.К 2021 году по их планам должны украсть на 32,5 млн.т. больше,так что у Путина все хорошо.

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