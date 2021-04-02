В истории России было немало талантливых изобретателей-самородков, чьи технические ухищрения были способны привести в изумление не только современников, но и потомков. И пусть не всегда их изобретения представляли какой-то научно-технический прорыв, а зачастую являлись невольным повторением изобретений, сделанных до них где-нибудь за рубежом. Ведь суть дела состояла в том, что эти изобретения русские инженеры XVIII века делали совершенно самостоятельно, ничего не зная о каких-то заграничных разработках. В те времена тоже была «коммерческая тайна», а тем паче «военная тайна». До многих технических новшеств в промышленности русские люди доходили своим умом, и делали вещи зачастую лучше зарубежных аналогов.

Имена некоторых отечественных изобретателей (Ползунова, Кулибина, Черепанова) давно и широко известны публике. Имена многих других остаются до сих пор мало кому известными.

Из подмастерьев в полковники

Козьма Дмитриевич Фролов родился в 1726 году на Урале, в семье мастерового Полевского завода. Мастеровыми становились обычно выходцы из местных крестьян, так что Козьма Фролов был происхождения самого простого. Это, впрочем, нисколько не помешало его карьере.

При каждом горном заводе со времён Петра I была устроена школа. Там Фролов получил образование, вполне достаточное для выполнения своих профессиональных обязанностей. Формуляр школы свидетельствует, что Фролов изучал там арифметику, геометрию, механику, физику, горное дело, минералогию. Совсем не университет, но этих знаний, в сочетании с природным талантом, хватило на выдающиеся изобретения и усовершенствования!

С 1744 года Фролов начал свою работу при горных заводах Урала в качестве «горного ученика». Его посылали с разными поручениями по устройству технической части на заводах и по поиску руды. Медленно и постепенно Фролов набирался опыта. Знакомясь с материально-технической частью горного производства, он стал придумывать, как внести в неё усовершенствования.

В 1759 году штейгер (это звание на горных заводах соответствовало унтер-офицерскому званию в армии) Фролов был назначен руководителем Берёзовских золотых промыслов. Его звание было значительно ниже той должности, на которую он был поставлен благодаря своим способностям. Руководство Горно-Уральским заводским округом возбудило в Петербурге ходатайство о присвоении Фролову звания, соответствующего офицерскому. Пока шло это дело, на таланты Фролова обратил внимание начальник Колывано-Воскресенских заводов на Алтае генерал Андрей Порошин – выдающийся организатор горного дела. Он сумел переманить Фролова к себе на Алтай. Уральское начальство пожаловалось на Порошина в Петербург. В дело вмешалась сама императрица Екатерина II , которая именным указом от 14 сентября 1763 года определила Фролову работать на Алтае.





Портрет К. Фролова



"К. Фролов на строительстве плотины", художник Иван Харин

Там Фролов сделал наибольшую часть своих изобретений, достиг в своей карьере звания берг-гауптмана (соответствовало подполковнику в армии) и скончался в 1800 году.

Изобретения Фролова

Первым крупным изобретением Фролова стало устройство в 1760 году на Уктусском заводе на Урале машины, ускорявшей промывку золота и позволявшей сократить затраты людского труда на две трети. Машина приводилась в действие движением падающей воды.



Рудообогатительное заведение. На заднем плане слева — вододействующая толчея для руды. Спереди и справа — процесс промывки руды вручную

Практически все усовершенствования Фролова были основаны на применении силы падающей воды. Правда, в 1766 году он принял участие в восстановлении паровой машины Ползунова. Благодаря Фролову, машина была запущена. Но потом другие дела отвлекли изобретателя, а без него машина снова сломалась. Сам же Фролов отдавал предпочтение своим гидротехническим механизмам.

В первые же годы работы на алтайском Змеиногорском руднике Фролов механизировал весь процесс толчения и промывки руды. В 1780-е годы он устроил на Воскресенской шахте мощное гидротехническое сооружение, в котором больше всего потрясало воображение современников водоподъёмное колесо диаметром 18 метров. В период работы Фролова на Алтае объёмы добываемых золота и серебра возросли в десятки раз.



Чертеж строений Змеиногорского рудника с показанием расположения

Благодаря таким простым, но гениальным служилым людям, как Фролов, созидалась экономическая мощь державы Российской.