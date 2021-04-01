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“Мясная дорога”

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Военный историк Юрий Пашолок про историю с "Мясной дорогой", где танки Красной Армии давили отступающие немецкие части.

Вчера у меня поднимался вопрос потерь немецкой армии в 1945 году, который, скажем так, весьма специфичен. Связано это с тем, что ситуация была даже еще хуже, нежели у нас летом-осенью 1941 года. Связано это оказалось с тем, что периодически наши части попросту пленных не брали, дабы те не тормозили темпов наступления. С учетом того, что впереди шли танковые части, нагонявшие отступающие немецкие подразделения, порой бывало так, что их попросту сметали. О каком там точном учете потерь может идти речь.
Так вот, я вчера упоминал журнал боевых действий 50-го гвардейского тяжелого танкового полка. Сам полк таким не занимался, а вот его соседи да. И результат таких действий попал в формуляр под красноречивым заголовком "Мясная дорога". Дело было в январе 1945 года, как раз 11-й танковый корпус пошел в прорыв. И вот за соседями и был обнаружен тот самый пейзаж, который попал в формуляр. Не знаю, есть ли он на "Памяти Народа", я его сам копировал, когда отрабатывал дела полка. Меня-то больше интересовали "Черчилли", ибо 50-й ГвТТП был единственным полком, который воевал на Churchill II, но там и дальше оказалось очень интересно.

Собственно, тот самый эпизод.


ЦАМО РФ, фонд 3768, опись 651597, дело №1, л.36

Упомянутая в эпизоде 36-я танковая бригада входила в тот самый 11-й гвардейский ТК. Задача у полка была простая – выйти к Одеру. Начинали они операцию 14 января стильно южнее Варшавы, успев в первые дни операции выйти к Радому. Желающие могут посмотреть, сколько от Радома до Одера. На вооружении бригады были Т-34-85, а упомянутый эпизод – это район Томашув-Мазовецкого. Судя по всему, речь идет о вот этом эпизоде, когда бригада двинулась из Радома дальше.





На Памяти Народа это находится легко: Отчет о боевых действиях 36 тбр, ЦАМО, Фонд: 3412, Опись: 1, Дело: 178, Лист начала документа в деле: 22.
Естественно, про мясную дорогу ни слова, но достаточно сопоставит одно с другим (то есть указанные потери и место), и всё становится понятно.

https://yuripasholok.livejournal.com/13355542.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6671763.html
Метки: 1945, бронетехника, великая отечественная война, вермахт, Германия, красная армия, танки
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27384 4726
    Русофил час назад

      Да ладно.
      Танк тяжёлый это 30 км в час.
      Не успели отпрыгнуть….
      Это как в анекдоте.
      Устроился наркоман в зоопарк сторожем, черепах сторожить. Вечером, как всегда, обдолбался. На утро приходят – нет черепах! Спрашивают его: – Ну и где черепахи?! – Да я дверь открыл, а они ка-ак ломанулись!

      • 5614 4825
        Алекс СневарРусофил час назад

          Танк Т-34-85 в этой модификации имел максимальную скорость 55 км/ч. Не совсем что бы черепаха.

          • 27384 4726
            РусофилАлекс Сневар час назад

              журнал боевых действий 50-го гвардейского тяжелого танкового полка
              ——-
              На вооружении отдельных гвардейских тяжёлых танковых полков прорыва стояли тяжёлые танки КВ-1, КВ-1с, КВ-85, ИС-1, ИС-2
              ——
              И даже если по дороге едет грузовик со скоростью 60 км в час ты не успеешь отпрыгнуть?
              Может не услышали грохот колонны тяжёлых танков?
              Просто признай что очередной бред.
              И это ДОКУМЕНТЫ….
              И таких ПОЛНО….
              Я их много почитал и слегка в шоке как в то время СМЕЛО ВРАЛИ

              • 5614 4825
                Алекс СневарРусофил 43 мин. назад

                  Из статьи “…. На вооружении бригады были Т-34-85,…”.
                  На счет отпрыгнуть. Всё зависит от обстоятельств. Что за дорога, её ширина, наличие обочин, кюветов или ещё чего иного. Опять же, какова плотность проходившей немецкой колонны? Один человек скорее всего отпрыгнет, два и вероятность уменьшается, а если это сотни? Паника и это уже не колонна людей, а обезумевшее стадо, дави не хочу.

                  • 19319 14731
                    SergeevАлекс Сневар 26 мин. назад

                      Жить захочешь отпрыгнешь, невзирая на кюветы и обочины. Единственный вариант который делает это невозможным, заминированные обочины. А паника это удел гражданских, или фолькштурма.

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                    • 5614 4825
                      Алекс СневарSergeev 11 мин. назад

                        Отступление само по себе есть фактор деморализующий любую армию. Из кого состояла данная колонна не известно, возможно там было большое число раненых, согласитесь, это не боевой строй. А, судя по тому, что сия дорога протянулась на 8 км. это и была толпа обезумевших от страха людей.

                      • 19319 14731
                        SergeevАлекс Сневар четыре минуты назад

                          Вермахт умел не только наступать, но и отступать тоже. Конечно если колонна раненых и фолькштурма то конечно паника. Но скорее всего это был эпизод с парой десятков раздавленных.

                        • 27384 4726
                          РусофилАлекс Сневар 16 мин. назад

                            ” Мясная дорога” наверно придумана чтоб затмить “Мясной бор”.
                            Шариковым понравится.
                            Крутые…
                            Ух какие….
                            Прям на диванах и давят и давят
                            ага
                            Могу повторить.
                            Но не вставая с дивана

                          • 5614 4825
                            Алекс СневарРусофил 10 мин. назад

                              Кроме Шариковых, другие аргументы есть?

                          • 19319 14731
                            SergeevРусофил 30 мин. назад

                              Да ладно тебе, немцы были глухие, слепые и на костылях.

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                              • 27384 4726
                                РусофилSergeev 22 мин. назад

                                  Не ври.
                                  Спали под наркотой прям на асфальте рядами

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                                • 19319 14731
                                  SergeevРусофил 18 мин. назад

                                    НЕ, первентин дает обратный эффект, от него не засыпают а наоборот повышается работоспособность и усиливаются все чувства.

                                  • 27384 4726
                                    РусофилSergeev 9 мин. назад

                                      А кончился перветин к 1945.
                                      И эти укололись бензином и отьехали….
                                      А тут наши на танках…..
                                      Уряяяяяяяяя
                                      Потом кстати их Жуков всех на ноль помножил в Берлине.
                                      Нет ничего про этот полк после 1943.
                                      Специально поискал.
                                      Исчезли как 50 тыщ школьников в операции ” Снежок”

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                                • 19319 14731
                                  SergeevАлекс Сневар 33 мин. назад

                                    По шоссе гораздо меньше. http://pro-tank.ru/teh-dok/tank-t-34-85-rukovodstvo?start=2 Да и никто не будет зря соляру жечь на максималке.

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