“Мясная дорога”
Военный историк Юрий Пашолок про историю с "Мясной дорогой", где танки Красной Армии давили отступающие немецкие части.
Вчера у меня поднимался вопрос потерь немецкой армии в 1945 году, который, скажем так, весьма специфичен. Связано это с тем, что ситуация была даже еще хуже, нежели у нас летом-осенью 1941 года. Связано это оказалось с тем, что периодически наши части попросту пленных не брали, дабы те не тормозили темпов наступления. С учетом того, что впереди шли танковые части, нагонявшие отступающие немецкие подразделения, порой бывало так, что их попросту сметали. О каком там точном учете потерь может идти речь.
Так вот, я вчера упоминал журнал боевых действий 50-го гвардейского тяжелого танкового полка. Сам полк таким не занимался, а вот его соседи да. И результат таких действий попал в формуляр под красноречивым заголовком "Мясная дорога". Дело было в январе 1945 года, как раз 11-й танковый корпус пошел в прорыв. И вот за соседями и был обнаружен тот самый пейзаж, который попал в формуляр. Не знаю, есть ли он на "Памяти Народа", я его сам копировал, когда отрабатывал дела полка. Меня-то больше интересовали "Черчилли", ибо 50-й ГвТТП был единственным полком, который воевал на Churchill II, но там и дальше оказалось очень интересно.
Собственно, тот самый эпизод.
ЦАМО РФ, фонд 3768, опись 651597, дело №1, л.36
Упомянутая в эпизоде 36-я танковая бригада входила в тот самый 11-й гвардейский ТК. Задача у полка была простая – выйти к Одеру. Начинали они операцию 14 января стильно южнее Варшавы, успев в первые дни операции выйти к Радому. Желающие могут посмотреть, сколько от Радома до Одера. На вооружении бригады были Т-34-85, а упомянутый эпизод – это район Томашув-Мазовецкого. Судя по всему, речь идет о вот этом эпизоде, когда бригада двинулась из Радома дальше.
На Памяти Народа это находится легко: Отчет о боевых действиях 36 тбр, ЦАМО, Фонд: 3412, Опись: 1, Дело: 178, Лист начала документа в деле: 22.
Естественно, про мясную дорогу ни слова, но достаточно сопоставит одно с другим (то есть указанные потери и место), и всё становится понятно.
https://yuripasholok.livejournal.com/13355542.html – цинк
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Да ладно.
Танк тяжёлый это 30 км в час.
Не успели отпрыгнуть….
Это как в анекдоте.
Устроился наркоман в зоопарк сторожем, черепах сторожить. Вечером, как всегда, обдолбался. На утро приходят – нет черепах! Спрашивают его: – Ну и где черепахи?! – Да я дверь открыл, а они ка-ак ломанулись!
Танк Т-34-85 в этой модификации имел максимальную скорость 55 км/ч. Не совсем что бы черепаха.
журнал боевых действий 50-го гвардейского тяжелого танкового полка
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На вооружении отдельных гвардейских тяжёлых танковых полков прорыва стояли тяжёлые танки КВ-1, КВ-1с, КВ-85, ИС-1, ИС-2
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И даже если по дороге едет грузовик со скоростью 60 км в час ты не успеешь отпрыгнуть?
Может не услышали грохот колонны тяжёлых танков?
Просто признай что очередной бред.
И это ДОКУМЕНТЫ….
И таких ПОЛНО….
Я их много почитал и слегка в шоке как в то время СМЕЛО ВРАЛИ
Из статьи “…. На вооружении бригады были Т-34-85,…”.
На счет отпрыгнуть. Всё зависит от обстоятельств. Что за дорога, её ширина, наличие обочин, кюветов или ещё чего иного. Опять же, какова плотность проходившей немецкой колонны? Один человек скорее всего отпрыгнет, два и вероятность уменьшается, а если это сотни? Паника и это уже не колонна людей, а обезумевшее стадо, дави не хочу.
Жить захочешь отпрыгнешь, невзирая на кюветы и обочины. Единственный вариант который делает это невозможным, заминированные обочины. А паника это удел гражданских, или фолькштурма.
Отступление само по себе есть фактор деморализующий любую армию. Из кого состояла данная колонна не известно, возможно там было большое число раненых, согласитесь, это не боевой строй. А, судя по тому, что сия дорога протянулась на 8 км. это и была толпа обезумевших от страха людей.
Вермахт умел не только наступать, но и отступать тоже. Конечно если колонна раненых и фолькштурма то конечно паника. Но скорее всего это был эпизод с парой десятков раздавленных.
” Мясная дорога” наверно придумана чтоб затмить “Мясной бор”.
Шариковым понравится.
Крутые…
Ух какие….
Прям на диванах и давят и давят
ага
Могу повторить.
Но не вставая с дивана
Кроме Шариковых, другие аргументы есть?
Да ладно тебе, немцы были глухие, слепые и на костылях.
Не ври.
Спали под наркотой прям на асфальте рядами
НЕ, первентин дает обратный эффект, от него не засыпают а наоборот повышается работоспособность и усиливаются все чувства.
А кончился перветин к 1945.
И эти укололись бензином и отьехали….
А тут наши на танках…..
Уряяяяяяяяя
Потом кстати их Жуков всех на ноль помножил в Берлине.
Нет ничего про этот полк после 1943.
Специально поискал.
Исчезли как 50 тыщ школьников в операции ” Снежок”
По шоссе гораздо меньше. http://pro-tank.ru/teh-dok/tank-t-34-85-rukovodstvo?start=2 Да и никто не будет зря соляру жечь на максималке.