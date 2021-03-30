Псаки работала на израильскую шпионскую фирму
Интересный штришок к биографии Джен Псаки. В 2017-м году или позднее Псаки работала "консультантом" в израильской шпионской фирме, специализирующейся на слежке, распознавании лиц и т.д., в которой работают бывшие сотрудники израильской разведки.
Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки работала на израильскую фирму, обвиняемую в шпионаже за палестинцами под израильской оккупацией. Псаки опубликовала свою декларацию о доходах, из которой следует, что она получила как минимум 5000 долларов как «консультант по кризисным коммуникациям» в фирме AnyVision https://www.anyvision.co/. Такая декларацию от чиновников правительства США может быть затребована от Белого дома. «Электронная интифада» получила ее.
Точная дата ее работы не указана, но это относится к промежутку между службой Псаки у Обамы (закончилась в 2017) и ее новой должностью при Байдене. Псаки начала руководить фирмой по коммуникациям «Evergreen Consulting» спустя месяц после завершения президентского срока Обамы.
Это относится к периоду, когда AnyVision переживала пиар-кризис из-за ее предполагаемого соучастия в нарушении Израилем прав палестинцев. В 2019 году израильская газета Haaretz сообщила, что израильская оккупационная армия тайно использовала технологию распознавания лиц AnyVision «для слежки за палестинцами Западного берега на блокпостах на пути в Израиль – используя камеры, находящиеся глубоко на территории Западного берега».
Глава AnyVision Амир Каин – бывший начальник отдела безопасности израильского министерства обороны, а один из советников фирмы Тамир Пардо – бывший глава агентства шпионов и убийц Моссад, пишет Haaretz.
Другими словами, AnyVision, как сообщают – важная часть того, что ведущая израильская правозащитная группа Бецелем называет «режимом апартеида», установлением для упрочения «господства одной группы -евреев – над другой -палестинцами».
Как пишет Haaretz, соучредитель фирмы Айлон Этштейн утверждает, явно не замечая ненамеренной иронии, что его компания «крайне чувствительна» к расовым и гендерным предрассудкам и продает свою продукцию только «демократическим странам с законным правительством».
В последовавшем за этим репортаже в NBC News Оливия Солон утверждает, что AnyVision «обеспечивает проект тайной военной слежки за Западным берегом». «Палестинцы Западного берега не имеют израильского гражданства и права голосовать на израильских выборах, но израильское государство ограничивает их свободу передвижения и ведет за ними слежку», замечает NBC.
NBC также сообщили, что, когда они попросили Этштейна прокомментировать это, «он заявил, что Западный берег «не оккупирован», а также обвинил NBC News в том, что они действуют потому, что им заплатила группа палестинских активистов.»
Очевидно, Этштейн также угрожал подать в суд на NBC News.
Репортаж Солон привлек внимание к тому, что Майкрософт вложил 74 миллиона долларов в AnyVision.
Это подстегнуло кампанию активистов солидарности с Палестиной #DropAnyVision, призывавших Майкрософт изъять инвестиции из этой шпионской фирмы. Эта кампания во главе с "Еврейским голосом за мир" (Jewish Voice for Peace) оказалась успешной.
Год назад Майкрософт объявила, что что прекращает все дела с AnyVision после того, как по заказу Майкрософт бывший генпрокурор США Эрик Холдер провел расследование фирмы. Майкрософт заявила, что расследование не смогло подтвердить обвинения AnyVision в тайном участии в слежке за палестинцами.
Но Майкрософт объявила, что все равно прекращает инвестировать в AnyVision, так как миноритарная доля в фирме, продающей «секретные технологии», включая распознавание лиц, не позволяет достичь «уровня контроля, который есть Майкрософт в случае использования собственной технологии».
«Решение Майкрософт отказаться от AnyVision – серьезный удар по этой глубоко замешанной (в преступлениях оккупации -пер.) израильской компании, и впечатляющий успех для BDS», – заявил тогда Омар Бархути, сооснователь движения за бойкот, санкции и изъятие инвестиций против Израиля за права палестинцев.
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/biden-spokesperson-jen-psaki-worked-israeli-spy-firm – цинк
Стоит заметить, что когда генерал Флинн и бывший глава ЧВК Blackwater Эрик Принс контактировали с руководством другой израильской шпионской фирмы перед выборами 2016-го года, там соорудили целое дело о подготовке вмешательства в выборы в США.
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Ну и что? Жыды обязаны помогать своей исторической родине, где бы ни находились https://mmanificarum.blogspot.com/p/cynthia-mckinney-drops-bombshell.html.
И какой недалёкий человек мог нуждаться в консультациях этой леди, имя которой уже давно стало нарицательным для обозначения полной некомпетентности?
На какую же ещё разведку ей работать? На монгольскую чтоль?
Зачем обижать монголов!
Зачем же обижать? Тут весь мир с ними, за исключением пары тройки бандформирований, маскирующихся под государства.
Теперь у изроиля точно есть подробнейшие карты Белоруских горных хребтов,портов,да и мало ли чего еще нарыла псака работая в разведке.)))