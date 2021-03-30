Лица Советской эпохи. Часть 436.1933-1937.Бамлаг НКВД.Участок Архара – Хабаровск Дальневосточной ж.д
Лица Советской эпохи. Часть 436.1933-1937. Бамлаг НКВД. Участок Архара – Хабаровск Дальневосточной железной дороги.
01. Нафталий Аронович Френкель, начальник строительства, осматривает работы
02. Женщины на рытье котлована
03. Женщины на погрузке тачек
04. Ударная бригада Морозова
05. Вывозка леса по лежневой дороге
06. На двухпутной ледянке в М. Китае
07. Откряжёвка леса
08. Сверление шпал
09. Укладка рельсов
10. Подъемка пути
11. Забивка костылей
12. Работы по прокладке трубы под 17 путь
13. Подкатывание железобетонного кольца к строящейся трубе под 17-й путь. Станция Бира. 998 км
14. Замес бетона
15. Вязка каркаса для колец
16. Трамбовка колец
17. Эпизод строительства
18. Строительство депо на станции Облучье
19. Испытание цемента на разрыв прибором Михаэлиса в лаборатории
20. Стахановская бригада Мельникова
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