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Лица Советской эпохи. Часть 436.1933-1937.Бамлаг НКВД.Участок Архара – Хабаровск Дальневосточной ж.д

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Лица Советской эпохи. Часть 436.1933-1937. Бамлаг НКВД. Участок Архара – Хабаровск Дальневосточной железной дороги.

01. Нафталий Аронович Френкель, начальник строительства, осматривает работы.
01. Нафталий Аронович Френкель, начальник строительства, осматривает работы

02. Женщины на рытье котлована
02. Женщины на рытье котлована

03. Женщины на погрузке тачек
03. Женщины на погрузке тачек

04. Ударная бригада Морозова
04. Ударная бригада Морозова

05. Вывозка леса по лежневой дороге
05. Вывозка леса по лежневой дороге

06. На двухпутной ледянке в М. Китае
06. На двухпутной ледянке в М. Китае

07. Откряжёвка леса
07. Откряжёвка леса

08. Сверление шпал
08. Сверление шпал

09. Укладка рельсов
09. Укладка рельсов

10. Подъемка пути
10. Подъемка пути

11. Забивка костылей
11. Забивка костылей

12. Работы по прокладке трубы под 17 путь
12. Работы по прокладке трубы под 17 путь

13. Подкатывание железобетонного кольца к строящейся трубе под 17-й путь. Станция Бира. 998 км
13. Подкатывание железобетонного кольца к строящейся трубе под 17-й путь. Станция Бира. 998 км

14. Замес бетона
14. Замес бетона

15. Вязка каркаса для колец
15. Вязка каркаса для колец

16. Трамбовка колец
16. Трамбовка колец

17. Эпизод строительства
17. Эпизод строительства

18. Строительство депо на станции Облучье
18. Строительство депо на станции Облучье

19. Испытание цемента на разрыв прибором Михаэлиса в лаборатории.
19. Испытание цемента на разрыв прибором Михаэлиса в лаборатории

20. Стахановская бригада Мельникова.
20. Стахановская бригада Мельникова
Источник: https://humus.livejournal.com/7680812.html
Метки: железная дорога, история, Россия, фото
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