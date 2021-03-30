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О выступлении еврея Колпакиди можно сказать следующее: достаточно грамотная попытка отмазать жыдов от их злокачественной роли в истории России с претензией на объективность, когда смело пинает жыдов, которых, по крайней мере в данный момент, уже не отмазать. Одновременно “адвокат” постебался над ГДЛБами, которые регулярно вляпываются в жыдовские аферы, и признал, что в советских спецслужбах и даже в разведке были одни, пардон, евреи.
Следует также отметить участившееся появление в американском тырнете подобных “адвокатов”, поскольку жыдосаксы уловили интерес людей к тому, что во всех мерзостях, творимых на планете, замешаны жыды, и этот интерес их явно беспокоит. Это вполне объяснимо, поскольку 5-я колонна во всех без исключениях странах, которые жыдосаксы пытаются развалить, состоит именно из них, а без них им гешефта не поиметь.
Из выступления Колпакиди также следует, что, куда ни плюнь, обязательно попадёшь в еврея. Но жыды уже настолько привыкли к своему присутствию ВИЗДЕ, что этого даже не замечают. А мошт им на это уже наплювать…
Не нужно делить евреев в СССР или еще где. В любое время и в любом месте они просто евреи. Все евреи очень умные и везде они разведчики. Они везде и всегда выясняют данные из личной жизни всех кто какой (этим занимается Марина здесь на сайте) и докладывают эти данные личные другим за вознаграждения разные. Когда разведчики их берут за попу, то они обвиняют КГБ или права человека. Уходят работать от советской разведки к Гитлеру и тому подобное. Если их выгоняют со всех “разведок”, то они идут в журналисты. Когда люди перестают читать их журналы, то они ищут другую страну или создают какой то свой особый строй и партию. И это все они сами про себя называют умом и сами про себя говорят, что они умные. Убивать их не нужно. Их нужно как цыган изолировать мысленно из своей жизни, и не давать им свои деньги.
“Убивать их не нужно”
Конечно! Они сами с усами. Ээ, -то есть с “ветвями”. Сухими.
Виктор ,вот посмотри ,как дальневосточник ,открытое письмо адвоката Фургала-опять китайцы..?.https://cont.ws/@Xopc/1952881
Для Китайцев думаю это слишком нахраписто. А вот для адвокатов любые версии хороши.
Я вот смотрю, – че-та за Пензинского губернатора при 70 с чем то процентами проголосовавших за него, – никаких митингов не наблюдается.
Или что ,- у евреев денег меньше чем у китайцев!?
Там ведь тоже, – “фармалакомыйкусок”