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Вакцинация или поднятие иммунитета? Игорь Гундаров и Александр Усанин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2435po40k2o
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 179 131
    Галина. Тувик 25 мин. назад

      Вакцинированные люди ходят с биологическими бомбами замедленного действия
      Люди, которые достаточно невежественны, чтобы им вводили экспериментальную вакцину, которая ускоряет генерацию очень заразных супер-штаммов в их собственных телах, являются ходячими биологическими бомбами замедленного действия и угрозой для общества.
      Оказывается, гнусным глобалистам нужен был способ ускорить график разработки биологического оружия, поэтому они использовали вакцину, чтобы превратить миллиарды людей в фабрики биологического оружия, производящие смертельные мутации.
      В сегодняшнем подкасте я расскажу, как это работает и почему это величайшее преступление против человечества, которое когда-либо было свидетелем.
      Слушайте полный подкаст здесь. Сайт: БРАЙТЕОН Американский сайт

      1
      -1
      • 179 131
        Галина. ТувикГалина. Тувик 18 мин. назад

          t to harm me and my pet friends. It would also be nice to still have access to the internet, but not that important. Maybe Id come back down when mankind resolves its dilema and lives in peace.

          https://www.brighteon.com/ed06… Это к ТЕМЕ О бомбе внутри вакцинированных!! Потому и планируют постоянные вакцинации, после каждой Вакцинации идёт заражённость выше обычного. И враг не может поступить иначе, только люди не сразу разберутся, что это происходит? Пока работает социалистическое Доверие.

          1
          -1
      • 38274 33616
        Вячеслав 15 мин. назад

          Уже в открытую паразиты проболтались, что около 70% вакцинированных детородного возраста не смогут иметь детей… https://cont.ws/@occupy/1933330

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