„Среди генерации иммунизированных животных в 2-3 раза снизилась репродуктивная функция”

Смотрите, оказывается ещё в начале 70-х в СССР порядочные врачи уже били тревогу по поводу вакцинального насилия над детьми! Однако как и нынче, подобные исследования в научных изданиях не публиковали, а прививки сделали обязательными. И это несмотря на многочисленные научные изыскания, доказывающие очевидный вред массовой вакцинации! В общем, уже тогда троцкизм вовсю господствовал в советских верхах… И сегодня, несмотря на то, что подобных научных, подчеркнём, научных исследований опубиковано достаточно, чтобы любой порядочный медик хотя бы призадумался над проблемой, – ан, нет: возмущённые комментарии медицинских специалистов появляются под любой антипрививочной публикацией. А знаете, почему? Источник проблем с мышлением медиков всё тот же: корявое образование. И хотя в России оно до сих пор лучше, чем на Западе, всё же широта мышления выпускников школ и вузов явно недостаточна. Уже не говоря о буквальном крахе логического мышления. Ведь что получается? Ещё сто лет назад многие европейские медики, исследовавшие влияние вакцинирования населения на уровень смертности при эпидемиях, пришли к однозначному выводу: корреляции между этими событиями практически нет совсем! Конечно, тогда возникает вопрос, а почему исчезли массовые эпидемии? Ларчик, как говорится, просто открывался: заразных больных перестали помещать в отделения с остальными пациентами. Во-вторых, врачи стали дезинфицировать руки и инструменты. В-третьих, улучшилось питание людей, поэтому их иммунная система стала мощнее. Вот именно эти факторы и обеспечили исчезновение некоторых массовых заболеваний. А в ХХ веке стали появляться результаты исследований уже не только на изучении статистики, но и с использованием современных аппаратных методов по негативному влиянию вакцин на здоровье.

Судя по результатам незамедлительной реакции коллегии Минздрава, именно такая статья, как "Ну, подумаешь — укол!" , опубликованная благодаря смелости и решительности журналиста и главного редактора, сумела вызвать реакцию, которую ни нам, ни Г. П. Червонской в течение длительного времени не удалось вызвать.

Однако никто из ученых, обязанных заниматься и интегрировать общие закономерности организма и теоретические выкладки, не вник в их суть. Все эти аргументы, нуждающиеся в обсуждении со стороны специалистов разных профилей и уточнении их в ходе дискуссии, пока остаются втуне.

Мы многократно устно и письменно информировали сотрудников Минздрава, писали о них докладные на имя президента АМН СССР, директоров профильных НИИ . Они излагались в заключительных отчетах НИР (1981, 1986 гг.), по ним оформлялись заявки на открытия (1978, 1984 гг.), делались доклады, направлялись предложения при обсуждении проекта закона о здравоохранении, публиковались многочисленные статьи, тезисы, информационные листки. Но все меры и стремления разбудить — передать нашу тревогу организаторам здравоохранения и кураторам иммунопрофилактики — оказались безрезультатными. Между тем в них предсказывался рост (в статье 1972 г.) ферментоиммунной патологии и всей иерархии осложнений и заболеваний систем, составляющих круг коагуло-энзимо-иммуно-генопатологии. Подчеркивалось, что в основе развития патологии этого круга лежит сенсибилизация организма, в том числе прививочными антигенами . Приводились аргументы в защиту концепции "монопатогенеза" развития патологического процесса в целостном организме. Обосновывался взгляд, согласно которому в основе действия любого этиологического фактора лежит деструкция клеток и тканей и их опосредованное действие, ведущее к перегрузке ферментативной и иммунной систем и причинно-следственному развитию патологии этого круга.

Отсутствие же чёткого логического мышления у нынешних медиков, по крайней мере, у большинства, не позволяет делать правильные, причём несложные логические заключения. Например, если одна прививка может помочь для выработки иммунитета против конкретной болезни, то это совсем не означает , что множество различных прививок спасут от множества болезней. Просто если в первом случае организм справился с негативными факторами от внедрения вакцины, а заодно действительно выработал требуемый иммунитет, то в случае множественного прививания количество единичного мелкого вреда переходит в непоправимый системный вред. И ко всему сказанному просто необходимо добавить, что любые вакцины, к которым на том или ином этапе прикасались мерзкие ручонки Запада, опасны для здоровья просто по определению. Попробуйте хотя бы перечитать и осмыслить заголовок данной публикации…



Расширяем проблему АКДС-вакцинации (укол, мертиолят, но не только, а полисенсибилизация; альтернатива — охрана внутренней среды ребенка).

В статье использованы работы. К. Ж. Сейтжановой, Р. Г. Нурхасимовой, Л. Ш. Дусунбаевой, С. И. Галиевой, Г. Г. Мустафиной, О. А. Ходер, Т. А. Тлеуф, Г. И. Рахимбердиевой, М. К. Имангалиевой и др.

О судьбе данного сообщения прошу меня уведомить. Если оно не будет опубликовано, то статью направлю в другие инстанции, так как справедливость изложенной концепции и тревога, возникшие на основании исследований, за последние годы подтверждаются повседневными публикациями многочисленных ученых в самых различных источниках.

При обсуждении и дискуссии учеными и организаторами здравоохранения делается однозначный вывод о целесообразности применения АКДС-вакцины. По нашим данным, этот вывод нуждается в переосмысливании. Хочу поделиться возникшей тревогой по поводу отдаленных последствий поливакцинации, которая привела к непоправимым последствиям. Тревога возникла в процессе многолетней разнонаправленной трудовой деятельности (50-летний практический, в том числе 40 лет педагогической, 8 — организационной) и поиска причин изменения структуры заболеваемости и осложнений у беременных.

За последние десятилетия участились тяжелые осложнения, заканчивающиеся нарушением гемокоагуляции и смертью, участились органопатологии, передаваемые плоду по принципу "орган к органу". В процессе поиска ответа на искомые вопросы возникла необходимость в изучении их взаимосвязи с антигенным различием матери и плода и сенсибилизации их организмов к парентерально вводимым антигенам, основными и постоянными из которых оказались антигены, вводимые в структуре иммунопрофилактических прививок.



Изучалась взаимосвязь сенсибилизации к БЦЖ, АКДС-вакцинам, белкам плаценты, титра антител к их отдельным антигенам с осложнениями и заболеваниями у матери и плода. В экспериментах изучалась связь осложнений с иммунизацией белка и плаценты, БЦЖ, АКДС, АДС АД, AC — вакцинами в 5 генерациях крольчих.

Как известно, прививки, начатые Пастером (100 лет назад) против вируса бешенства, теперь переросли в целую сетку прививок, направленных против многочисленных инфекционных заболеваний, проводимых с третьего дня жизни ребенка (БЦЖ) до 20–летнего возраста. Теперь все люди знают о том, что иммунизированные дети при контакте с инфицированным ребенком не заболевают.



Медики знают, что это происходит из-за того, что антигены микроорганизмов индуцируют антитела, при повторном контакте с которыми повреждаются их мембраны, а образовавшиеся при этом иммунные комплексы расщепляются ферментами соков организма и в фагоците. Этот процесс в зависимости от дозы антигена клинически проявляется малой или большой реакцией организма в целом.



Эпидемиологи о них судят по выживаемости животных при определении доз вакцин, иммунологи, генетики, биотехнологи и др., судят по действию на клетки иммунной системы различных антигенов; клиницисты — по проявлению общей реакции, по уровню иммуноглобулинов — титра антител, активности ферментов, реакции лейкоцитов, лимфоцитов и др.

Казалось бы, что при такой активно проводимой профилактике заболеваний результаты должны бы быть хорошими. Но они оказались удручающими. Это видно из данных участников XII съезда детских врачей, подытоженных И. Неклюдовым ("Медицинская газета", 28 декабря 1988 г.) в статье "Точка отсчета".



В ней приводятся данные о том. что по смертности детей первого года жизни мы среди стран мира находимся в шестом десятке; что общая заболеваемость среди детей дошкольных учреждений в 1987 г., увеличилась и составила 171 млн человеко-дней; что 600 тыс. матерей по этому поводу ежедневно не могут участвовать в работе; что число здоровых детей среди школьников, обучающихся в VII–VIII классах, снизилось в 4–5 раз и т.д.

Из дискуссии: мертиолята как ртутного соединения в вакцине содержится меньше, чем ртути в окружающей среде. Между тем, клинические проявления АКДС, поствакцинальные реакции такие же, как при повторном введении любого антигена.

Наши опыты, направленные на изучение отдаленных последствий иммунизации, показали, что реакции на повторное введение как плодовых, так и микробных антигенов почти однотипны. Они как при поствакцинальном энцефалите от АКДС сопровождаются судорогами, голосовыми, двигательными реакциями. При этом увеличение дозы антигена ведет к остановке дыхания и смерти от анафилактического шока.



Макро- и микроскопические исследования причин остановки дыхания и смерти свидетельствуют о том, что причинами их развития были фибринэмболия и тромбоз системы легочной артерии и вызванная ими задержка эвакуации крови из правой половины сердца и ее последствия: венозное полнокровие, отек, кровоизлияние в различные органы на фоне дефицита наполнения артериального русла, спазма стенок сосудов сердца, мозга, почек и др. и развития макро- и микронекрозов.



Оказалось, что расхождения диагнозов между клиницистами и патоморфологами в таких случаях связаны с лизисом в течение первых 5-10 часов фибриновых эмболов и тромбов, обусловивших смерть.

Проводимая поливакцинация, широкое использование препаратов крови и антибиотиков, начатые в основном в послевоенные годы, создали у людей фоновую сенсибилизацию, которая лежит в основе развития перекрестных реакций. Давно установленные микробиологами данные о наличии между микроорганизмами и клетками крови общих антигенных детерминант, получили подтверждение в наших исследованиях.



При этом, если учесть еще, что большинство вакцин содержат, кроме специфических для микроорганизма, балластные и средовые антигены, то становится понятна взаимосвязь тяжести проявления поствакцинальных осложнений, учащения иммунопатологии среди населения с ответной реакцией сенсибилизированного организма.

Аллергические реакции, анафилактический шок, участившиеся в клинической практике вследствие такой полисенсибилизации, вызывают настороженность, обязывают клиницистов к проведению их профилактики дробным или капельным введением препаратов. Одновременное и быстрое их введение чревато развитием шока.

Проведенные нами исследования показали, что ключевыми к развитию шока и тяжелых проявлений иммунологических реакций являются нарушения, вызванные последствием внутрисосудистой активации тромбопластических субстанций (фосфопол и протеидов из клеточных мембран), нарушающих сбалансированность процессов фибронолизин-фибрин и последующего развития фибринэмболии (ДВС), тромбозов (в особенности системы легочной артерии), некрозов, накопление в кровотоке продуктов промежуточного распада и корпускулярных структур, стимулирующих активацию ферментов и функцию фагоцитов.

Благодаря открытиям И. И. Мечникова и его последователей, а также генетиков, стало понятно, что индукция ферментов и специфичность антигенов каждого организма связаны с деятельностью фагоцитов, развивающейся первично на уровне зародышевых клеток — элементов эмбриона, что их функция и разнообразие связаны с завершенностью фагоцитоза — мутации оснований ДНК фагоцитов с передачей (презентацией) ими молекул лимфоцита, сохраняющим в них память.



Благодаря этим функциям клеток лейкоцитарного ряда, организм приобретает способность к добыванию "пищи" из среды обитания. При этом антигенами этой "пищи" определяются микроэволюционные процессы, совершенствование функции иммунной системы организма. Каждое новое поступление субстрата для фагоцитов и антигенов для лимфоцитов стимулирует их пролиферативную, функциональную активность (сенсибилизацию — чувствительность), умение расщеплять и усваивать антигены окружающей среды.



Поступление субстратов и антигенов в большом количестве, превышающем их функциональную активность, нарушает сбалансированность процессов фермент-субстрат, антиген-антитело, а их длительное поступление способствует развитию перекрестных реакций, появлению нерасщепляемых фагосом (незавершенности фагоцитов), иммунных комплексов, лежащих в основе причинно-следственности развития патологического процесса по кругу, названному нами кругом коагуло-энзимо-иммуно-генопатологии.



Оказалось, что причинно-следственность нарушения систем, составляющих этот круг, стимулируется вследствие следующих явлений:

1. Активации тромбопластических субстанций под влиянием любого цитолиза, в том числе внутрисосудистой иммунологической реакции.

2. Нарушения сбалансированности процессов фибронолизин-фибрин, антиген-антитело и их последствиями (экзо-эндотермических реакций при синтезе и расщеплении накопления продуктов промежуточного распада, биологически активных веществ, нейромедиаторов, порождающих центростремительные импульсы в ЦНС и эндокринные железы, нуждающиеся в их ответной реакции, и др.).

3. Нарушения кровотока в системе легочной артерии, вызванного фибрин- и тромбоэмболизмом и его разнокачественными последствиями (циркуляторными, трофическими расстройствами, развитием некротических и пролиферативных процессов в различных органах, эндокринных железах, в стенках сосудов, протоках, клапанах, отложения в них в процессе репарации фибрина, солей или образования язв и рубцов).

Сравнительные изучения этих изменений с клиническими проявлениями у 5 генераций крольчих, иммунизированных прививочными антигенами, и крольчих, иммунизированных плацентарными белками, в отличие от контрольных групп, показали прямую связь их развития с вакцинацией и иммунизацией.



Среди генерации иммунизированных животных в 2-3 раза снизилась репродуктивная функция, появилась агрессивность, нарушилась поведенческая реакция, участилась внутриутробная гибель плодов, преждевременные роды, контрасты в массе и численности плодов (то гипо-, то гипертрофия; то единичные крупные, то многочисленные нежизнеспособные), появились уродства, гипогалактия (не кормили и давили приплод), маститы, смерть самки в родах и высокий падеж крольчат в течение первого месяца вакцинации.

Результаты этих исследований вскрыли причины роста среди современных беременных и рожениц тех осложнений, которые волнуют теперь всю медицинскую общественность. Они позволили уточнить решающее значение ферментов плаценты в приживлении и отторжении аллотрансплантата.

Фактические данные и теоретические выкладки при использовании накопленных в науке фактов позволили вскрыть роль иммуноцитолиза и завершенного фагоцитоза в становлении функций ферментативной и иммунной системы, их роль в объяснении многих ранее необъяснимых явлений.

Санитарные врачи, эпидемиологи, организаторы здравоохранения не рекомендуют поднимать "бум" через центральную прессу и советуют статьи подобного плана печатать в научных журналах. Правильно. Но так не получается! Это связано с боязнью гласности среди родителей.



Ведь проведение иммунопрофилактических прививок в нашей стране является декретированной мерой. Отрицательная оценка их чревата опасностью. Рецензенты узкоспециализированных центральных журналов статьи подобного рода не пропускают, а публикации их в других, в особенности республиканских изданиях, минуют ученых, стоящих у истоков проблемы. Кроме того, как видно из нашего опыта, они мало интересуются работами периферийных исследователей.

Как видно из изложенного, поднятую проблему необходимо расширить. Изучить и рассмотреть не столько ближайшие поствакцинальные реакции, сколько отдалннные, и не столько последствия одной АКДС, сколько последствия всего комплекса вакцин, составляющих сетку прививок, в том числе многочисленных вирусных антигенов (кори, паротита, гриппа, полиомиелита и т. д.), участвующих в перекрестных реакциях.

В этой связи возникает еще один тревожный вопрос о вакцинации культурами ослабленных микроорганизмов, которые при нарушении холодовой цепи и режима (не всегда возможного в периферических учреждениях и ФАПах) могут приобрести вирулентность. Невольно вновь и вновь возникает вопрос, а не в этом ли причина роста туберкулеза легких среди детей и жителей Казахстана и бруцеллеза молочного скота?

Нам представляется, что теперь, в период гласности и демократизации, вопросы, касающиеся здоровья населения, в том числе результаты полисенсибилизации организма человека и животных, не могут быть закрыты и обсуждаться только в узких кругах среди эпидемиологов и контролирующих организаций, а также организаторов здравоохранения.

Не следует бояться "бума" среди родителей и педиатров. В некоторых странах подытожены последствия отмены вакцинации АКДС. Последствия полисенсибилизации еще никем у нас не суммированы.

А.Ф. Соколова (сотрудник Института педиатрии АМН СССР) считает, что не делать прививки это преступление перед детьми. Возможно. Но надо выяснить, перед какими детьми, что является бóльшим преступлением?



Снижение инфекционных заболеваний (осложнения которых теперь можно предупредить) ценой полисенсибилизации или передаваемых потомству ее разнообразных последствий: аллергические заболевания, иммунопатологии различных органов, тяжелые проявления реакции трансплантанта против хозяина и хозяина против трансплантанта в акушерской практике, в итоге составляющие всю иерархию болезней века, патогенез и разнообразие которых объяснимы причинно-следственностью нарушения систем, составляющих круг коагуло-энзимо-иммуно-генопатологии.

Коллегия Минздрава разработала и вынесла решение (Г 22.12.88): "Разработать целевую программу мер по изучению механизма развития иммунопатологических состояний, возможного повреждающего действия на организм вакцин и факторов окружающей среды", составление которой поручено АМН СССР и создаваемому вновь Центру иммунопрофилактики и его региональным учреждениям в республиках.

Это хорошо. Но нам представляется, что в составе их должны быть не только эпидемиологи (лица, помимо всего заинтересованные в реализации продукции производства), но и те специалисты, которые непосредственно имеют дело с последствиями полисенсибилизации и наказуемые по поводу повышения заболеваемости и смертности от ее последствий. Иначе создавшаяся в настоящее время ситуация среди медицинских работников едва ли изменится.



Будет продолжаться нажим властьимущих сверху и негласное сопротивление врачей, вынужденных выполнять приказ (подчас против собственных убеждений) и делать прививки (увеличение галочек), несмотря даже на угрозу родителей отдать под суд, так как никто не имеет права делать укол детям без их согласия. Это ведь тоже немаловажная проблема.

Нам представляется, что для быстрейшего решения всех возникающих по этой программе вопросов следует, прежде всего, организовать симпозиум и собрать в качестве трамплина все наработанное по этим вопросам учеными различных профессий, использовав при этом изложение разных закономерностей. Иначе путь "от печки" до истины опять будет долгим. Проблема промедления не терпит, так как в репродуктивный период вступают уже генерации детей, получивших всю сетку профилактических прививок.

Рост среди молодых супругов бесплодия, привычных выкидышей, преждевременных родов, тяжелых токсикозов, иммунопатологии органов и систем и появление у детей многих заболеваний, раньше присущих пожилому возрасту, вызывает большую тревогу.



Рождение сенсибилизированных детей — это следствие высокой их чувствительности (полисенсибилизации), созданной мутацией иммунных клеток, иммунной системы, с одной стороны, готовность к вне- и внутриклеточному расщеплению субстратов и инактивации антигенов, с другой — это функциональное истощение, ведущее к необратимым ингибициям структурных генов (процесс, присущий старческому возрасту), при гибели фагоцитов в процессе незавершенного фагоцитоза, лежащем в основе септических и асептических воспалительных процессов, при гибели Т-В-лимфоцитов в процессе выполнения защитных функций, лежащих в основе иммунодефицита, вызванного действием не только вирусов и бактерий, но и антигенов при их инактивации.

Совершенно очевидно, что при создавшейся полисенсибилизации детей и населения в целом поднятие индекса здоровья связано с охраной внутренней среды организма.

Дальнейшее чрезмерное вмешательство во внутреннюю среду людей и животных, так же как чрезмерная химизация почвы, загрязнение водоемов и окружающей среды, может привести к непоправимым последствиям — самоуничтожению.

Профессор кафедры акушерства и гинекологии

Алма-Атинского ГМИ

Р. С. Аманджолова



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