Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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При взгляде на яркие, совсем реальные изображения гемисферного экрана, сохранившего нормальные световые оттенки, забывалось, что эти веселые, энергичные молодые астролетчики давно пожраны гнусными чудовищами железной звезды.
И.Ефремов – Туманность Андромеды
Чё там? Дсп небось делают? На внешнем видимом уровне всё отлично, только это была форма геноцида: смола на основе канцерогенного формальдегида имеет некую постоянную скорость испарения. На старой квартире менял полы из Дсп, им было примерно 40 лет, там смолы уже не было, одни пресованные стружки. В корпусной мебели процесс испарения немного тормозился тем что было покрытие сначала это был шпон, потом стали клеить бумагу, потом под конец стали делать пвх и на лицевой стороне лак.
Лучше всего из натурального дерева.А эти всякие ДСП,ЦСП,МДФ-отрава еще та. Там в качестве связующего клея используют фенольные смолы,-яд для человека что ни на есть.
Я после покупки пропитывал торцы корпусной мебели(остальное всё покрыто пвх) льняным маслом, оно потом полимеризуется и плёнку как от олифы даёт и не воняет, думаю можно и на водной основе грунтовкой или лаком.
Твоя жизнь ничто, выгода. Это они, капиталисты должны были загинаться от своём бессилии. СССР продаст вам,а опилки оставит себе. Самое вкусное, так вас запад обманывали коммунисты. Вам это сегодня ни о чём не напоминает? Кушай, кушай опилки.