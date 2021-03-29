Главная » Видео, История, Творчество

Производство стройматериалов из древесных отходов, 1973

133 5

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FEGJrqr9bek
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2015
Как в перестройку общество потеряло здравый смысл
Немного позитива по России: новые производства 2018 года
Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ 136-41 и ее аналог ГКЖ 136-157М
В.АВАГЯН: ДЕЛО ИЛИ СМЕРТЬ?
Василий Симчера: Хватит прятать голову в песок
"Есть потенциал роста, сдавайте валюту" - или как зомбируют свой народ.
Шокирующий итог реформ последних двух десятилетий подвел на прошлой неделе Росстат
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 821 553
    Dobbery час назад

      При взгляде на яркие, совсем реальные изображения гемисферного экрана, сохранившего нормальные световые оттенки, забывалось, что эти веселые, энергичные молодые астролетчики давно пожраны гнусными чудовищами железной звезды.
      И.Ефремов – Туманность Андромеды

    • 2981 2517
      Андрей Попов час назад

        Чё там? Дсп небось делают? На внешнем видимом уровне всё отлично, только это была форма геноцида: смола на основе канцерогенного формальдегида имеет некую постоянную скорость испарения. На старой квартире менял полы из Дсп, им было примерно 40 лет, там смолы уже не было, одни пресованные стружки. В корпусной мебели процесс испарения немного тормозился тем что было покрытие сначала это был шпон, потом стали клеить бумагу, потом под конец стали делать пвх и на лицевой стороне лак.

        • 10803 9893
          StelmАндрей Попов 46 мин. назад

            Лучше всего из натурального дерева.А эти всякие ДСП,ЦСП,МДФ-отрава еще та. Там в качестве связующего клея используют фенольные смолы,-яд для человека что ни на есть.

            • 2981 2517
              Андрей ПоповStelm 27 мин. назад

                Я после покупки пропитывал торцы корпусной мебели(остальное всё покрыто пвх) льняным маслом, оно потом полимеризуется и плёнку как от олифы даёт и не воняет, думаю можно и на водной основе грунтовкой или лаком.

          • 95 71
            Владимир zzz 42 мин. назад

              Твоя жизнь ничто, выгода. Это они, капиталисты должны были загинаться от своём бессилии. СССР продаст вам,а опилки оставит себе. Самое вкусное, так вас запад обманывали коммунисты. Вам это сегодня ни о чём не напоминает? Кушай, кушай опилки.

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
            Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru