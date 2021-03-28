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О системе социального рейтинга

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Китаянка рассказывает о так называемой системе социального рейтинга в Китае. Что это такое и с чем его едят на практике.



Познавательно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6660514.html
Метки: Интернет, Китай, кнр, социальный рейтинг, экономика
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