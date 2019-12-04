Китайская система социального кредита: традиции и технологии (2)

Однако кое-что вполне очевидно уже сегодня. Прежде всего, в рейтинговой системе поощрений и наказаний имеется некоторая сознательная асимметрия.

В нормативных документах, принятых в 2014 г., отсутствует обязательный перечень показателей, определяющих итоговый социальный рейтинг . При этом достаточно подробно там прописаны способы формирования интегрального рейтинга и факторы, обеспечивающие его рост или снижение. По состоянию на начало 2019 г. в Китае более чем в 30 городах проводятся практические испытания разных модулей и вариантов реализации SCS. По итогам испытаний к концу 2020 г. планируется разработать единую архитектуру системы и установить методические правила формирования показателей оценки, алгоритмы расчета интегрального показателя, а также рекомендуемый набор мер наказаний и поощрений, связанных с уровнем и динамикой рейтинга.

Наконец, только ИИ позволит на основе палитры богатейших, но разнородных сведений, рассчитывать прогнозы, позволяющие руководству КНР отслеживать тенденции поведения граждан, своевременно распознавать социально-политические и культурно-гражданские опасности и кризисы.

Кроме того, только ИИ даст возможность использовать беспрецедентный по богатству массив изменяющихся в режиме онлайн данных для опережающей аналитики социальных процессов, политических ситуаций и уязвимых аномалий китайского общества, столь необходимой для управления огромным государством в условиях турбулентного мира.

Наряду с использованием и наращиванием хранилищ данных в федеральных учреждениях и крупнейших китайских интернет-компаниях, завязанных в инфраструктуру по хранению данных, связанных с расчетами рейтингов доверия, ключевую роль в успешной реализации программы играет ИИ Только ИИ позволяет на высоком уровне и оперативно рассчитать на основе разнообразных показателей уровень и динамику рейтинга социального доверия для миллионов и миллионов китайских бизнесов.

Руководящих партийных и государственных работников предусматривается включать в специальные программы переподготовки кадров с последующим кадровым продвижением, а также в программы кадрового резерва федерального и муниципального значения. Что касается высокорейтинговых руководителей и владельцев бизнеса, то им открываются дополнительные возможности в льготном кредитовании, преференции при проведении тендеров на госзакупки, государственной поддержки при проведении импортно-экспортных операций.

Китайцы с высоким социальным рейтингом имеют преимущества при направлении детей в лучшие школы и при обучении детей за рубежом. Также подобные граждане имеют официально закрепленные преимущества при конкурсах на закрытие вакансий на лучших рабочих местах, а также возможность бесплатного повышения квалификации и включение в программы кадрового резерва. Граждане с высоким социальным рейтингом имеют возможность получать банковские кредиты с процентной ставкой на треть ниже, чем установленная, с компенсацией от государства, и т.п.

В качестве поощрения при росте показателя социального доверия для рядовых китайцев предусмотрены заметные льготы по билетам на самолеты и скоростные поезда, в основном связанные с преференциями на приобретение билетов и существенными скидками – до 25% от их цены. Другой поощрительной мерой является предоставление возможности отличившимся гражданам использование интернет с максимальной скоростью. При этом, для нарушителей скорость интернета в качестве наказания ограничивается.

Согласно отчету конца 2018 г. о ходе внедрения SCS, Государственный центр информации о социальном кредите в Китае сообщает, что в 2018 г. была собрана информация о 14 млн. случаях нарушений, относящихся к гражданам Китая, за исключением руководящих государственных, партийных работников, а также владельцев и топ-менеджеров бизнесов. Подавляющая часть этих нарушений связаны с просрочкой по кредиту, рекламой, вводящей в заблуждение, незаконной уличной торговлей, жестоким обращением с членами семьи и родственниками, нарушением правил общежития и т.п. К началу 2019 года в "черные списки" внесены почти 4 млн. юридических лиц (им будет запрещено участие в госзакупках, аукционах на землю, работать на фондовом рынке, вести экспортно-импортные операции и т.п.), 17,5 млн. человек не могут купить авиабилеты, 5,5 млн. человек – билеты на поезд, для 2 млн. человек ограничены возможности направления детей в лучшие школы, для 0,8 млн. – поступления в высшие учебные заведения.

На этом же совещании было принято решение, начиная с 2020 г., публиковать "черные списки" руководящих государственных, партийных работников, топ-менеджеров и владельцев бизнеса . Кроме того, была поддержана инициатива Шанхая, в котором местные АТС при установлении мобильной или иной телефонной связи с людьми, включенными в "черный список", перед соединением включает автоматизированные информаторы, которые сообщают абоненту, что "человек, которому вы звоните, находится в "черном списке" в системе социального кредита и не вызывает полного доверия".

В конце 2018 г. Главное управление Центрального Комитета КПК и Главное управление Государственного Совета Китая на совместном заседании одобрили опыт наказания руководящих работников в зависимости от показателей социального рейтинга, и обязали разработчиков системы, а также власти провинций неукоснительно реализовать эту практику при переходе от экспериментальных к крупномасштабному проектируемому варианту SCS.

Также такого рода руководящие работники и члены их семей ограничиваются в престижном потреблении: лишаются права путешествовать первым и бизнес-классами, на высокоскоростных поездах и самолетах, посещать оцениваемые более чем четырьмя звездами отдели, курорты, полностью им запрещается бывать в любых ресторанах, ночных клубах, на полях для гольфа, выезжать за границу в отпуск. Для их детей закрываются платные школы и т.п.

Что касается партийных и государственных руководящих работников, то в случае понижения рейтинга они лишаются права покупать недвижимость и землю, а члены их семей, включая взрослых детей и разведенных супругов, – автоматически попадают в черные списки, ограничивающие их возможность приобретать или легально вывозить за рубеж валюту, участвовать в компаниях, эксплуатирующих природные ресурсы, а также экспортно-импортных операциях и операциях на бирже.

Предусматривается, что если руководители бизнес-структур и компаний допускают серьезные нарушения, выражающиеся в снижении уровня доверия, они лишаются права основывать или владеть компаниями в финансовом секторе, экспортно-импортных операциях, выпускать акции, облигации, получать фондовые опционы, участвовать в тендерах на федеральном и местном уровнях, не могут больше рассчитывать на правительственные субсидии или государственную поддержку. Руководители подобных структур также при снижении своих рейтингов, а также руководители подобных структур лишаются права переходить на высокопоставленные должности на государственной службе, в Коммунистической партии Китая и вооруженных силах.

По инициативе Си Цзиньпина, развернувшего борьбу с коррупцией и злоупотреблениями со стороны руководителей партии и государства в центре и на местах, в начале 2016 г. Национальная комиссия разработки реформы подготовила специальный меморандум о необходимости использования особой системы наказаний для руководящих работников партии и государства на различных уровнях, а также руководителей и владельцев бизнеса в рамках развертывания SCS.

Среди зарубежных аналитиков и даже корреспондентов иностранных медиа в Китае существует стойкое утверждение, что для всех категорий китайских граждан в рамках SCS используется одна и та же система оценочных показателей, стимулов поощрения и мер наказания. Однако это не так.

На нынешнем этапе развития системы "кнут" в ней гораздо сильнее "пряника". Это в целом соответствует китайской конфуцианской традиции, предусматривающей, что общественно-приемлемое, открытое и гармоничное поведение должно стать нормой для китайцев, а вот нарушение "гармонии с соседями, повреждение связи гражданина и государства, проступки и несовершенства человека должны не просто порицаться, но и строго наказываться".

Выступая с докладом на XIX съезде КПК в октябре 2017 г. Президент Си Цзиньпин сформулировал свою мечту о Китае, как о "научной и технологической сверхдержаве". По его мнению, первой комплексной задачей, которую предстоит решить китайскому ИИ, станет обеспечение работоспособности, аналитичности и прогнозной мощности SCS.

В 2017 г. Государственный Совет выпустил "Проект разработки ИИ нового поколения". В Проекте прямо указано, что новое поколение ИИ должно обеспечить вычислительные мощности, аналитический потенциал и прогнозные когнитивные вычисления, достаточные для эксплуатации самых сложных систем, включая SCS.

Для решения этой задачи до 2030 г. Китай израсходует на развитие ИИ как минимум 150 млрд. долларов. И еще 1,5 трлн. долларов – на компьютеризацию важнейших государственных институтов, программ и превращение Китая не позднее 2025 г. в первое в мире государство, комплексно управляемое на основе больших данных. Китайские исследователи отмечают, что SCS – это беспрецедентная по масштабам система обработки больших персональных данных на основе наиболее изощренных и эффективных методов ИИ.

Важнейшей составляющей китайской стратегии ИИ является его изначальная привязка к наиболее актуальным проектам, типа SCS, и развертывание интернета всего с использованием 5G коммуникаций. Китай стал первой в мире страной, предоставившей для исключительно коммерческого использования частоты, где наиболее эффективно применение 5G.

ИИ и 5G сети свяжут воедино нынешний обособленный китайский интернет с программно управляемыми объектами критической и иной – экономической, политической, социальной – инфраструктура, а также с интернетом всего. Это должно превратить не позднее 2030 г. Китай в первое в мире полностью цифровое государство.

Особенностью проекта SCS является его автаркичность, слабая зависимость от глобальных сетей и развития ИКТ. SCS является одним из краеугольных связующих блоков феномена замкнутого китайского интернета, располагающего собственными поисковиками, торговыми площадками, коммуникаторами и т.п., никак не связанных с их западными конкурентами.



Эта китайская цифровая среда будет управляться, анализироваться и прогнозироваться китайским же ИИ в рамках гибридного интеллекта. По факту соединение ИИ, интернета всего с SCS позволит китайскому руководству стать наиболее мощной интеллектуальной силой на планете. Главное же, оно позволит китайскому руководству заметно снизить риски в наиболее турбулентный период цивилизации, который по всем прогнозам придется на 2025-2035 гг.

Сеть видеонаблюдения в SCS

В 2015 г. Министерство общественной безопасности запустило проект создания глобальной системы видеораспознавания граждан на базе разработок LLVision Technology Co. Задача проекта, который должен быть полностью реализован в 2022 г., является создание системы распознавания, которая могла бы в течение трех секунд опознать человека с точностью до 90% с охватом граждан в 1,3 млрд. человек.

Система должна стать ключевым компонентом трех общенациональных проектов, Во-первых, проекта технологической помощи Национальной милиции. Во-вторых, проекта SCS. В-третьих, проекта наращивания потенциала высокотехнологичного экспорта Китая. В рамках проекта уже в настоящее время установлены и работают 176 млн. камер. К 2020 г. их число возрастет до 450 млн. Для сравнения, в США в настоящее время действуют в рамках федеральной, региональной и коммерческих программ 50 млн. видеокамер внешнего распознавания.

В 2018 г. принято решение объединить Национальную милицейскую базу, Национальную базу лиц, представляющих интерес для Правительства, и Национальную базу данных о подозреваемых сотрудниках милиции и других правоохранительных органов.



Все три базы данных должны с той или иной степенью полноты быть подключены к SCS и к коммерческим онлайн-сервисам китайских интернет-гигантов, типа Baudi, WeChat, Alibaba. При этом, связь будет носить односторонний характер. Интернет-гиганты будут предоставлять без дополнительных юридических решений в режиме онлайн информацию государственным базам, а не наоборот, как это имеет место в США.

В 2016-2018 гг. в качестве испытательного полигона системы была выбрана провинция Синьцзянь, где живет 10 млн. уйгуров-мусульман. В этом районе сильны антиправительственные настроения и подпольно действовала подпольная группировка "Восточный Туркестан".



В Синьцзяне начали тестировать систему, которая на основе видеонаблюдения оповещает милицию, если местные жители отклоняются больше, чем на 300 метров, от "безопасных зон" (ими считаются дом, работа, маршруты между ними, рынок и близлежащие магазины). В этих случаях милиция имеет право остановить человека или допросить его родных.



Кроме того, чтобы следить за перемещениями жителей Синьцзяна, они обязаны устанавливать в обязательном порядке GPS на свои автомобили и проходить через камеры, которые установлены между городскими районами, а также на вокзалах, рынках, торговых центрах и автозаправках.

Базовый набор данных Национальной системы, содержащей видеоинформацию на каждого гражданина Китая, составит примерно 13 мегабайт данных на каждого человека. Размер полной базы данных с подробной личной информацией и всеми показателями, необходимыми для расчета рейтингов SCS составит в 2022 г. примерно 90 террабайт информации.



Всего это потребует наличия хранилищ данных, объемом при минимальном уровне в 5 экзабайт и при полном – более 12 экзабайт, что больше, чем хранилище АНБ в Юте. По этой причине в Китае в настоящее время в разгаре работа по созданию мощнейшей серверной сети, которая позволит обеспечить необходимое облачное хранилище данных для полной базы данных с выходом на эксплуатацию не позднее конца 2022 г.

Проведенные в 2018 г. зарубежными корреспондентами эксперименты по скорости распознавания показали следующие результаты. Для тех иностранных корреспондентов, которые в течение последнего года постоянно находились на территории КНР скорость распознавания на оживленной улице их лиц составила 34 сек, а для тех, кто был на территории страны не более семи дней – 1 минута с небольшим.



При этом в ходе эксперимента корреспонденты были не только распознаны полицейскими камерами, но и идентифицированы по именам, фамилиям, номерам иностранного паспорта, стране постоянного гражданства и основного места пребывания в Китае. Вся эта информация была получена полицейскими в оперативных центрах Шеньчженя, Харбина и Шанхая.

То касается SCS, то главная надежда относительно видеосети возлагается на распознавание бытовых позитивных и негативных поступков, типа уличных драк, мелкого воровства, нарушения прав уличной торговли, нахождение на улице и в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и т.п. По мнению идеологов SCS, эти, казалось бы, небольшие бытовые нарушения должны максимально строго караться в рамках рейтингования.

Городские и финансовые системы социального рейтингования

Подавляющая часть зарубежных корреспондентов и исследователей китайской действительности убеждены, что SCS является единственной, применяемой в Поднебесной, системой социального рейтингования или скоринга. Однако, это не так. Еще в начале нулевых годов ряд городов и финансовых институтов приступили сначала к разработке, а в начале десятых годов – к использованию систем социального рейтингования и кредитного скоринга.

Администрация одного из крупнейших городов страны – Шанхая в 2015 г. запустила систему поощрительного социального рейтингования, под названием "Искренний Шанхай".



Система представляла собой трехблочную программно-аппаратную конструкцию. Первый блок конструкции – это охватывающая весь город система видеонаблюдения. Второй блок – это один из наиболее мощных в Китае центр ИИ Шанхайского университета, способный к оперативному в режиме реального времени распознаванию не только лиц, но и ситуаций, с отнесением их к различным классам или типам. Наконец, третий блок – это программа, реализованная как приложение к смартфонам, которая фиксирует на видео те или иные поступки владельца и передает их на центральные сервера.

Каждый шанхаец мог по собственному желанию скачать приложение "Искренний Шанхай" и участвовать в скоринговой программе. Администрация Шанхая разработала шкалу поощрений за каждый добродетельный поступок, включая помощь милиции в задержании преступников, помощь детям, инвалидам и старикам в преодолении трудностей или нежелательных ситуаций и т.п. Соответственно жители Шанхая в течение месяца набирали положительные баллы и по итогам получали месячную оценку.



Начиная с определенного уровня, шанхайская администрация премировала жителей города скидками на посещение развлекательных мероприятий, возможностью до начала официального открытия посещения торговых центров, где проводятся распродажи, охотнее предоставляла льготы по оплате коммунальных услуг и т.п.

На сессии Академии общественных наук в Шанхае в начале 2019 г. было высказано мнение о необходимости корректировки SCS с учетом шанхайского опыта в целях более активного использования положительных стимулов и поощрений, и уменьшения асимметрии в пользу наказаний, как это предусматривается в большинстве экспериментальных вариантов SCS.

Одновременно большинство обществоведов высказало мнение, что гораздо большим весом в системе социального рейтингования должны обладать показатели, которые так или иначе оцениваются через юридические и договорные обязательства, а также отражаются в официальной и ведомственной информации.



Было предложено несколько сократить влияние на итоговый рейтинг показателей морального поведения, имеющих оценочный, а не юридический характер. Правда, это предложение не получило закрепления в сборнике решений сессии. Соответственно можно предположить, что оно будет проигнорировано партийными органами.

Если общекитайская система социального рейтингования делает только первые экспериментальные шаги, то единая информационная общекитайская система персонального финансового скоринга уже находится в стадии полноценного внедрения. В 2017 г. по инициативе Председателя Си Цзиньпина в целях ускорения экономического развития и предания большей устойчивости финансово-инвестиционной системе страны было принято решение сформировать на основе накопленного положительного опыта единую общекитайскую систему персонального экономического скоринга.

В настоящее время эта система разворачивается под брендом Baihang Credit. Эта система консолидирует и объединяет восемь уже действующих коммерческих скоринговых систем, часть из которых ранее была доступна не только для банков, инвестиционных компаний, бизнеса, но ив приоритетном привилегированном порядке – для милиции, других правоохранительных органов, и при запросе – федеральных органов власти Китая. Начиная с 2021 г., Baihang Credit будет доступен для органов федеральной власти. правоохранительных органов и судебной системы.

Основой Baihang Credit станет Sesame Credit, созданный подразделением Alibaba – Ant Financial. Системой пользуются в настоящее время компании холдинга Alibaba, Национальная милиция и Министерство внешней торговли, а также Таможенная служба. По состоянию на конец 2018 г. рейтинг охватывает почти 600 млн. китайцев.



Sesame Credit был запущен в 2015 г. Он представляет собой комбинацию традиционного в мировой банковской системе рейтинга кредитоспособности клиента с компонентами оценки лояльности и поведения человека. Рейтинг вычисляет оценки в интервале между 350 и 950 баллами. Для вычисления используются пять групп показателей. Они включают:

- кредитную историю в стандартном для всего мира виде;

- поведенческие тенденции, рассчитываемые на основе данных о приобретении товаров и услуг на платформе Alibaba или дочерних сайтах, соотношение между покупками с использованием безналичных расчетов, кэша, покупок в кредит, а также структуры предоплатных покупок и покупок по факту;

- данные о стабильном экономическом доходе (заработной плате, поступлений от ценных бумаг, аренды жилья и т.п.), а также оценку персональных активов;

- персональные данные в стандартном для мирового банковского дела виде, включающем имя, фамилию, место жительства, год рождения, семейное положение, место проживания и контактные данные;

- социально-поведенческий портрет человека. Формируется по данным из социальных сетей по 15 параметрам.

Удельный вес каждой из групп показателей соответственно равен 35%, 25%, 20%, 15% и 5%. В зависимости от набранных баллов участники холдинга Alibaba принимают решения о выдаче или не выдаче займов, заключения договоров с поставщиками или покупателями в торговой части и т.п.

Система Tencent в настоящее время принадлежит крупнейшему в Китае Интернет-провайдеру, на которого приходится примерно 60% китайского рынка мобильного доступа. Она является вторым по значимости блоком, аккумулированном в рамках Baihang Credit. Система начала разворачиваться только в январе 2018 г. и отчасти копировала Sesame Credit, отчасти пыталась оценить клиента по критерию платежеспособности и лояльности, т.е. продолжительности подписки на услуги мобильного интернета.



Для оценки лояльности клиента система использовала такие показатели, как частота пользования интернетом в течение дня; доля времени, проводимого в интернете; соотношение между развлекательным, информационном, торговым и иным контентом; соотношение между временем, проведенным на текстовых, торговых и видео сайтах (по мнению китайских психологов, соотношение между временем, проведенным на текстовых и визуальных сайтах является одним из лучших показателей уровня рациональности принятия решений.



Посетители видеосайтов, как правило, гораздо более импульсивны, поддаются манипулированию и не способны к долговременному планированию).

Также в Baihang Credit вошла основанная в 2015 г. в Шеньчжене рейтинговая компания Kaola Credit. По состоянию на сегодняшний день, в этой системе обслуживается 150 млн. человек. Она является эксклюзивным партнером крупнейшей платежной системы China UnionРay. По состоянию на начало 2019 г. UnionРay эмитировала 4,8 млрд. карт, действует в 152 странах мира и в прошлом году вышла на первое место в мире по объемам транзакций среди всех платежных компаний.



Сама по себе система рейтингования Kaola Credit является калькой с Sesame Credit, которую она приобрела у Alibaba с усеченным блоком поведенческого анализа. В системе Kaola Credit информация из социальных сетей анализируется исключительно под углом зрения надежности заемщика без попытки оценить его лояльность и иные положительные черты.

Старейшей рейтинговой системой, включенной в Baihang Credit является Pengyuan Credit, основанная в 2005 г. Компания использует традиционные методы оценки надежности заемщика. Главным аргументом для включения ее в общекитайскую систему стали 130 млн. клиентов, не пересекающихся с означенными выше скоринговыми компаниями.

Также в общенациональную китайскую систему включены такие существующие крупные компании с обширными скоринговыми базами, как Sinoway Credit, Qianhai Credit Service, China Chengxin Credit, Intellicredit.

Наибольшего внимания заслуживают China Chengxin Credit и Intellicredit. China Chengxin Credit является скоринговой компанией, которая не только имеет собственную базу кредитных рейтингов, но и подключена к Sesame Credit. Эта компания, наряду с обычными скоринговыми функциями, является своего рода двухсторонним шлюзом между скоринговыми компаниями и милицией, судами и т.п.



Именно база этой компании находится в распоряжении правоохранительных органов, судебной системы, местных администраций. Именно через нее они могут просматривать и использовать, в том числе базы Sesame Credit. В свою очередь, именно в базах этой компании находятся важные для оценки надежности и лояльности заемщиков официальные данные от милиции и судов.

В рамках Baihang Credit именно модули China Chengxin Credit используются для прямой и обратной связи между Baihang Credit и Национальной милицией, судебной системой, местными администрацями.

Что касается Intellicredit, то это – на сегодняшний день крупнейшая скоринговая компания, располагающая данными относительно кредитной истории, надежности и лояльности китайцев, которые живут или работают за рубежом. Компания имеет значительную базу досье на граждан Китая, живущих на территории страны, однако в этом качестве она на порядки выступает перечисленным выше компаниям. Поэтому именно благодаря своей зарубежной базе и отлаженной системе ее пополнения она была включена в Baihang Credit.

В целом, по состоянию на начало 2019 г., Baihang Credit представляет собой гораздо более отлаженную, продвинутую и эффективную систему оценки кредитоспособности, надежности и лояльности китайцев в метрополии и за рубежом, по сравнению с формирующимся SCS. По состоянию на конец 2018 г. Baihang Credit охватывает 1,2 млрд. досье и является одной из крупнейших работающих систем анализа персональных данных в мире.

Что касается взаимодействия между SCS и Baihang Credit, то в официальных документах какая-либо информация об этом отсутствует. Однако зная прагматизм китайского руководства, не приходится сомневаться, что Baihang Credit будет использован как готовый, возможно, ключевой модуль SCS на этапе ее полноценного развертывания.

Зачем Китаю SCS?

По состоянию на начало 2019 г. Китай передал в дар систему видеонаблюдения и некоторые блоки SCS для создания системы внутренней безопасности в Никарагуа. Контракты на создание адаптированных к потребностям стран программно-аппаратных, видео и поведенческих модулей SCS подписаны с Боливией, Эквадором, Танзанией, Мозамбиком и Эритреей.



Начиная с 2020 г. по соглашению с руководством Казахстана, Монголии и Киргизии китайские специалисты начнут работу по подготовке полного пакета документации и технико-экономического обоснования систем социального рейтингования для этих стран. Во всех случаях основные расходы берет на себя Китай.

На протяжении двух тысячелетий китайской истории можно наблюдать один и тот же процесс. Мощные единые империи после 300-400 лет блестящего существования неизменно оказывались ввергнуты в пучину восстаний, конфликтов, междоусобиц. Они заканчивались неминуемым распадом единого государства и хаосом на 200-300 лет. Затем все начиналось сначала.

Детальный анализ китайских партийных документов, выступлений Си Цзиньпина, статей приближенных к китайскому руководству исследователей наводят на мысль, что в Китае всерьёз опасаются приближения нового смутного времени. Отчасти это связано с уроками истории. С одной стороны Китай очень внимательно изучил опыт СССР и хотел бы любой ценой избежать его повторения.

С другой стороны, китайское руководство всерьез относится к навязыванию Китаю торгово-экономической войны с США. Наконец, наибольшие опасения у китайского руководства вызывают экспортный характер экономики, растущие различия в уровне и темпах развития между городом и деревней, севером и югом, между прибрежными и центральными районами страны.

Согласно моделированию социально-экономической и политической динамики Китая, а такие работы выполнены в нескольких китайских университетах, в MIT, по заказу правительства Австралии, складывается следующая картина. Комбинация неблагоприятных, в значительной степени не зависящих от управляющих воздействий руководства Китая, внешних и внутренних факторов дестабилизации Китая достигнет своего максимума примерно в 2023-2037 гг.



В этом контексте стремление китайского руководства в ускоренном режиме развернуть SCS может быть интерпретировано как надежда на SCS, как на систему опережающего купирования конфликтов, противоречий и очагов недовольства в китайском обществе, а при наиболее жёстком сценарии развития событий как инструмент подавления инакомыслия, недовольства и протеста.

Елена Ларина

Владимир Овчинский



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