В Китае с января официально действует "Система социального кредита", которая ранее действовала в экспериментальной форме.

Она вступила в действие в рамках принятого Гражданского Кодекса КНР – первого документа такого рода с 1949 года.

Новый ГК КНР отражает видение Си Цзиньпина и руководства КПК на вопросы дальнейшего развития китайского общества вплоть до 2050 года, когда планируется завершить переход от "общества среднего достатка" к "обществу великого единения".

В Китае официально узаконили «Систему социального кредита»



Люди с низким не могут устроиться на нормальную работу, им не дают кредиты, не продают билеты на транспорт и даже могут отказать в аренде велосипеда

Законопослушность, честность, даже потребительское поведение — самые разные стороны жизни гражданина отслеживает китайская Система социального рейтинга. В Китае с 01.01.2021 принят новый гражданский кодекс, официально узаконивший «Систему социального кредита».

Суть идеи китайских специалистов, тщательно изучивших зарубежный опыт в этой области, заключалась в предложении наделить обитателей условного города N определенной суммой баллов. Эта изначальная сумма, гарантировавшая всем жителям равные стартовые условия, могла либо расти, либо уменьшаться — в зависимости от того, что полезного или вредного делал обладатель своеобразного "кошелька". Аналогичная система действует и в отношении юридических лиц — компании проверяют на соответствие экологическим, юридическим нормам. Оценке также подвергаются условия и безопасность труда на предприятиях, их финансовая отчетность.

Теперь у каждого гражданина есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Единый информационный центр анализирует каждого по 160 тысячам различных параметров из 142 учреждений.Если рейтинг больше 1050 баллов, то ты образцовый гражданин и маркируешься индексом ААА. С 1000 баллов можно рассчитывать на А+, а с 900 – на B. Если рейтинг упал ниже 849 – ты уже подозрительный носитель категории C, который запросто может быть уволен из государственных и муниципальных структур. Те, у кого 599 баллов и ниже попадают в группу D, это сравнимо с “черной меткой”, так как их не возьмут на работу даже таксистом.

Люди с рейтингом D не могут устроиться на нормальную работу, им не дают кредиты, не продают билеты на транспорт и даже могут отказать в аренде велосипеда. Для сравнения, человеку с рейтингом А+ велосипед в аренду дадут бесплатно и еще разрешат полчаса кататься на нем без единого юаня. Человек со средним рейтингом С велосипед дадут только под залог в 200 юаней.

С людьми из категории D остальные боятся даже разговаривать, потому что кто-то может сообщить властям, что ты общался с человеком из “черного списка” и твой рейтинг могут понизить. А также низкий рейтинг приведет к публичному порицанию и осмеянию: обнародованию имен провинившихся вплоть до личного информирования знакомых, сослуживцев и родственников.

По новому кодексу китайцы будут получат баллы за:

участие в благотворительной деятельности ,

забота о пожилых членах семьи,

хорошие отношения с соседями и помощь бедным,

сдача донорской крови,

поддержка правительства в социальных сетях,

наличие хорошей финансовой кредитной истории,

совершение любого героического поступка.

и т.п.

У граждан могут вычитать баллы за:

нарушение правил дорожного движения,

участие в протесте против властей и размещение антиправительственных сообщений в социальных сетях,

неудовлетворительная помощь стареющим родителям,

распространение слухов и фейков в интернете,

неискренние извинения за совершенные преступления,

участие в деятельности сект и жульничество в онлайн-играх.

и т.п.

Вопрос внедрения системы социального рейтинга в России активно обсуждается. Через шеринг и краунд-технологии, общество все быстрее движется к необходимости создания единого цифрового профиля человека. Например в сентябре 2020 года Сбербанк предоставил свою систему оценки граждан при приеме на работу в компанию. Обычными стоп-факторами(дискриминациями) при устройстве на работу могут быть:

Кредиты

Просроченные кредиты + производства по ним у судебных приставов

Информации по ранее судебных делам (участие в уголовных делах и других)

Судимости(так же погашенные)

Исходя из списка выше, часто люди сталкиваются с ограничением при устройстве на работу, что им отказывают из-за кредитов активных или просроченных платежах. При этом с точки зрения безопасников, кто придумал эти стоп-факторы, клиенты с подобными причинами не благонадежные и значит отбросы общества.

https://www.securitylab.ru/news/515268.php – цинк

PS. Также стоит отметить циркулирующие слухи, что власти КНР раздумывают над полной или частичной национализации Alibaba, что еще осенью предлагал сам миллиардер Джек Ма, которому было рекомендовано не покидать территорию Китая.

PS2. США наложили санкции еще на несколько китайских компаний, в том числе на Alipay. Китай уже заявил, что ответные меры по этому поводу неминуемы.

В целом же, продолжение Холодной Войны между США и Китаем будет вести к дальнейшей эксалации их отношений.

При этом сам Китай будет проводить линию постепенного закручивания гаек внутри страны. Утверждение нового ГК КНР и массовые аресты "демократов" в Гонконге (по новому закону там арестовано до 40 за участие в антиправительственных митингах поддерживаемых США), это маркеры идущей идеологической трансформации и "сосредотачивания" Китая для борьбы за мировую гегемонию.

