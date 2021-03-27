Нужно понять, с какой целью мы развиваем цифровые технологии, чего мы хотим добиться? Почему общественный контроль так сильно отстает от развития цифровых высоких технологий, и можно ли это исправить? Что делать конкретному человеку, объединениям людей, обществу, для того, чтобы избежать негативных последствий «темной стороны» хайтека?

Большинство, однако, не может переехать на Аляску, и если мы хотим выжить как человеческий род, мы должны решать нарастающие проблемы здесь и сейчас. Для этого, прежде всего, мы должны их осознать.

Способны ли мы усвоить хоть какие-то уроки или надо готовиться к апокалипсису – как это делают многие капитаны хайтек-индустрии, строя себе бункеры в Новой Зеландии или на Аляске?

Ведь когда начиналась вторая промышленная революция, тоже не было недостатка в оптимистических прогнозах применения технологий. Но в итоге началась хищническая эксплуатация ресурсов Земли, за которую мы расплачиваемся сегодня природными катаклизмами.

Сегодня мы перешли от «экономики внимания» к «капитализму слежки», который переносит модель извлечения ресурсов с недр Земли на человеческое сознание и эмоции . Они предсказываются, контролируются и управляются, на них делаются ставки, фактически возник многомиллиардный рынок фьючерсов на человеческое поведение , и этот рынок бурно растет. В итоге сам человек становится другим. Не приведет ли это к тому, что человеческая природа, выведенная из равновесия, обрушится на нас со всей мощью?



Некоторые говорят, что развитие технологий предопределено, и эта неизбежность рождает практику их употребления. Но это не так: технологии не существуют сами по себе, в отрыве от общества, и их развитие определяется не мистикой, а вполне реальными целями, которые ставят те, кто управляет обществом.

Так, домашний помощник «Гнездо» от компании «Гугл» собирает максимально возможную информацию на своих пользователей не потому, что так требует некая машина или алгоритм, а из-за экономического императива, который в условиях «капитализма слежки» становится неизбежным правилом для всех участников рынка. Рынку нужны данные, и рынок их получает.

Новые объекты извлечения ресурсов

Транснациональные гиганты научились извлекать огромные прибыли, монетизируя психику и делая таким образом «новой нефтью» самого человека, во все большей степени ставя его под контроль безличных алгоритмов. Сильнее всего последствия бесконтрольного использования цифровых технологий бьют по детям, у которых нет привычки к «аналоговым» способам работы с информацией, нет иммунитета от интернет-зависимости.

Исследования психологов и нейрооученых говорят о массовом распространении цифрового аутизма, повышении тревожности у детей, ухудшении их памяти, снижению усидчивости, способности к обучению, прежде всего точным наукам.

Появился уже медицинский термин «математическая тревожность» — речь идет об импульсивно-негативной реакции детей и подростков на само слово «математика».

При этом и общество в целом становится новым объектом извлечения ресурсов и контроля. Индустриальное общество часто представляли в виде механизма с колесиками и шестеренками; кое-кто из художников приветствовал новую машинную эпоху, но большинство творцов выступали против того, чтобы человек воспринимался как одна из шестеренок в машине, цели которой он не понимает и не разделяет.

Однако в сегодняшней антиутопии человек может оказаться в ситуации Грегора Замзы из «Превращения» Кафки. Он превратился в таракана, в существо, которое не может само себя узнать и вернуть себе прежний облик. Изменения поначалу мало заметны, но уже человека из 1990-х наверняка поразили бы наши современники, прикованные к своим мобильным устройствам, живущие в виртуальной реальности соцсетей больше, чем в настоящем мире, который тоже все больше становится реальностью, дополненной цифровыми гаджетами.

Рой

Сегодняшнее общество все больше напоминает пчелиный рой, где индивидуальная свобода подчинена некоему «знанию системы» в целом. Через генерированные сетями «машинного обучения» импульсы, воздействующие на эмоции, система направляет действия отдельных индивидуумов, управляя давлением на них со стороны и загоняя за определенные флажки.

В таком обществе лишаются смысла такие понятия, как «демократия», «свобода воли», «политика», и даже, при всей внешней персонализации услуг, «индивидуальность». Снова подчеркнул бы, что особенно сильно воздействие системы на самых юных, ибо они выросли в этом «улье», и не имеют опыта другого общества и других отношений.

Можно ли изменить курс корабля с тем, чтобы он не налетел на скалы, которые уже виднеются на горизонте? Только мы все вместе можем это сделать. Сначала нужно увидеть проблему, не прячась за банальными формулировками, конспирологическими теориями и не оправдывая бездействие ложно понятой «объективностью» и лишающим воли фатализмом.

Прогресс нельзя остановить, но общество может и должно его направлять, просчитывая последствия на перспективу. Русский писатель и философ Иван Ефремов полагал, что человечество с самого начала своей истории балансирует на «лезвии бритвы», и что только так оно может создавать великое и прекрасное, достигать вершин.



Нужно и сейчас провести человечество, общество, по «лезвию бритвы», не останавливая прогресс, а задавая ученым и инженерам вектор на усиление возможностей и способностей человека, а не на их ослабление.

Отдельные люди, и общество в целом должны перестать быть бездумными «пользователями», объектами управления со стороны алгоритмов, должны вернуть себе достоинство и возможности сознательного личностного и общественного развития.

Риски

Масштабная повестка цифрового развития в России создает как возможности, так и риски. Это требует широкого общественного обсуждения – но при этом нужна «новая осознанность». Что это такое? Это и способы «цифровой гигиены», и подходы «медийной грамотности» для всех и каждого. Это и комплексный, междисциплинарный подход экспертов в разных областях знания, ученых, философов, представителей общественных организаций, бизнеса и государственных структур к разработке и использованию цифровых высоких технологий.

Некоторыми из этих вопросов, в частности, влиянием цифрового информационного поля на человека и общество, уже занимаются специалисты. Психологи-консультанты работают в области цифровой детоксикации, предлагая свои услуги прежде всего представителям власти и бизнеса. Однако представляется, что в условиях бурного развития новых технологий этого явно недостаточно.

Необходим более активный и всеобъемлющий подход, при котором подходы и методики «новой осознанности» будут доступны для всех без исключения членов общества, безотносительно их материального положения, возраста, пола или уровня образования.

Необходима и работа над перспективой, постановка задач перед учеными, философами, политиками, с тем, чтобы расширить человеческие способности без слепого полагания на посредство технологических «протезов».

«Новая осознанность» — это не отрицание технологического развития и науки, напротив, это возвращение этим понятиям их истинных человеческих значений.

В объединении для решения насущных глобальных проблем, доставшихся от прошлого, полного бездумной эксплуатации природных и внутренних ресурсов, человечество может добиться настоящих прорывов.

И. Шнуренко



***

.