Невозможно жить в воюющей стране. Уеду в Израиль
Руководитель российского "Яндекса" бежала из страны в Израиль.
Это опять же к вопросу о том, что дела с суверенизацией российского сегмента интернета идут посредственными темпами. Кадры решают все.
Кстати, может Бунина не в курсе, но Израиль регулярно бомбит соседнюю страну. Но скорее всего "это другое".
А есть в РФ , на похожих должностях, кто-нить из некошерных мамок ?
По всей видимости нет.
Водораздел
Это актуально и необходимо для будущего
Крысы бегут с корабля. )
И это при том, что войну никто не объявлял.
Теперь у Буниной будут “свои роли” в Израиле,
а Россия очистится от гниды.
Это хорошо,отделяются агнцы от козлищ.)Умные от дураков,подлецы от праведников,середины скоро не будет.)
Все что говорится на публику-это для бедных…Наличие практически не ограниченных финансовых средств подразумевает более полную информацию о текущих процессах.