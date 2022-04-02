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Невозможно жить в воюющей стране. Уеду в Израиль

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Руководитель российского "Яндекса" бежала из страны в Израиль.
Это опять же к вопросу о том, что дела с суверенизацией российского сегмента интернета идут посредственными темпами. Кадры решают все.
Кстати, может Бунина не в курсе, но Израиль регулярно бомбит соседнюю страну. Но скорее всего "это другое".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7534788.html
Метки: Израиль, Россия, элита, яндекс
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