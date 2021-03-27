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Эксперимент Милгрэма: пугающая сила чужого авторитета | как это было

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В 1961 году американский психолог Стэнли Милгрэм провёл эксперимент, в ходе которого попытался выяснить, готов ли обычный, не склонный к насилию человек причинять страдания другому человеку по чьему-то приказу. Эксперимент Милгрэма показал неожиданные результаты. За прошедшие годы опыт неоднократно повторялся во многих странах мира – и на данный момент эксперимент Милгрэма считается классическим опытом социальной психологии. Подробнее о том, как это было – смотрите в этом ролике.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3hc-wKrc4fQ
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27355 4709
    Русофил два часа назад

      Ну это Америка там всё не по русски.
      Русские кроме тока ещё и по собственной инициативе все зубы повыбивали и руки-ноги поломали а потом и прибили.
      Слава тов Сталину

      • 7102 5814
        ЖенечкаРусофил час назад

          Человеческое тело на 78% состоит из воды. Этот факт был установлен подполковником императорской армии по имени Эгути. Не хотите поинтересоваться при каких обстоятельствах было сделано это открытие?

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