Эксперимент Милгрэма: пугающая сила чужого авторитета | как это было
В 1961 году американский психолог Стэнли Милгрэм провёл эксперимент, в ходе которого попытался выяснить, готов ли обычный, не склонный к насилию человек причинять страдания другому человеку по чьему-то приказу. Эксперимент Милгрэма показал неожиданные результаты. За прошедшие годы опыт неоднократно повторялся во многих странах мира – и на данный момент эксперимент Милгрэма считается классическим опытом социальной психологии. Подробнее о том, как это было – смотрите в этом ролике.
Ну это Америка там всё не по русски.
Русские кроме тока ещё и по собственной инициативе все зубы повыбивали и руки-ноги поломали а потом и прибили.
Слава тов Сталину
Человеческое тело на 78% состоит из воды. Этот факт был установлен подполковником императорской армии по имени Эгути. Не хотите поинтересоваться при каких обстоятельствах было сделано это открытие?