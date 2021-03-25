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Русский язык стал вторым официальным в Карабахе

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Парламент Карабаха, по сообщениям военкора Пегова, подавляющим большинством голосов принял закон о том, что русский язык теперь является вторым официальным языком в Карабахе наравне с армянским.
Тема обсуждалась еще с конца прошлого года, будучи связанной с усилением роли России в закавказских делах и простым фактом, что безопасность Карабаха теперь обеспечивает Россия и российские миротворцы.
Как обычно, когда армян прижало, их безопасность начала обеспечивать Россия, после чего в Армени снова начал возвращаться русский язык (помимо нового закона о статусе русского языка в Карабахе, после Карабахской войны были частично сняты ограничения на вещания российских каналов в Армении, которые были наложены в 2020-м году до начала войны).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6654074.html
Метки: армения, карабах, Россия, русский язык
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