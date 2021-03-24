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“Русский христианский социализм?” Тогда шалом вам, русские…
Враги народа и России Вольдемар и Серый перестали скрываться и попёрли в открытую. И уже не заботятся о том, что палят контору: в очередной раз мечут понос одновременно и по команде.
Где и когда они выступали против народа?
Власть в России антинародная.
Они против власти,которая к народам России относится как к скоту.
Или Вы считаете что в России народная власть?
Херасе.
Если не народная значит инородная?
Опять цука рептилоиды?
Или “народная” это как?
Клоуна в презики?
Народная это та которая действует во благо народа.
И таки да,инородная,-действующая даже в благо своего маленького народа,а в интересах группки людей еврейской национальности.
Т.е бывают НАРОДНЫЕ надзиратели в тюрьмах и лагерях?
Народные жандармы и народные дубинки?
Народные расстрелы народа как в СССР ?
Евреи опять причём?
Они виноваты что ты своих работяг эксплуатируешь?
Ты народный эксплуататор?
Так таких кто согласен за плюшки врагам послужить не мало.
При том,что они руководят.Гитлер прекрасно знал своих сородичей,потому-то придя к власти первым делом запретил им занимать государственные должности,результат:”забитую” страну за 6 лет!подготовил к войне.
Они,кстати,сами подтверждают,что у них(евреев)самый большой процент психических расстройств среди всех народов и примеров тому масса.
Да, народный.))
Вот! Ну как с вами разговаривать, если вы русского языка не понимаете? вам же сказали: на референдуме они попёрли против народа и России. Спросите лично у них! Они будут лгать и изворачиваться, только ЗА изменение ельцинской конституции и ЗА поправки они не голосовали. И отвяньте уже, чесслово, займитесь вашими делами, шо вы сюда лезете?!
Куда попёрли?
От дивана в сортир?
И на этом героический героизм заканчивается ))
И снова удар по клавишам….
Прям как пулемёичик
Но не на передовой а в тылу вертухаем.
Героизма у дебилов хоть отбавляй: знают, что нехорошее делают, но продолжают. А их предупреждали! За полгода после референдума, которого они как бы не заметили, они настучали себе по клавишам лет на пять каждый, Вольдемар чуть поменьше, серый чуть побольше. В соответствии с поправками, которых в их воображении как бы тоже нету. Брахман им помогает, но он далеко, а эти вроде как тут. Чем не хероизьм?
Да до звезды всё это.
Всё что мы ЗДЕСЬ и везде в интернете стучим никому не надо.
Пустое.
Глупая игра в народность и патриотизм как в “таночки”.
Конкурс трусость тупости лжи и лицемерия.
И никому ничего не будет ибо дурачки тихо сами поисдохнут.
И кретинопатры и кретинокиммуЗды и прочие
Этот понос, который эти дебилы разливают по всем помойкам, попадает в бошки другим дебилам, среди которых молодёжь. Точно таких же постреляли вна украине на майдане, а теперь втихаря ликвидируют любимые вами жыды. Вряд ли им это до звезды…
Так и прекрасно.
Кто набрал себе в головушки какашек тихо сам и помрёт в нищете.
Никому он вреда не причинит и в Хохланде ТОЖЕ.
А кто не набрал и в Хохладне ЖИВЁТ ХОРОШО.
А значит они цуки и жиды ))
И даже если кретинопатры начнут убивать навальнистов или наоборот….
Ну туда им всем и дорога ))
У таких НЕТ БУДУЩЕГО в любом раскладе.
Они тупые а в будущем тупым уже НЕТ МЕСТА.
Будущее есть у тех кто в клавиш не тычет а ДЕЛОМ ЗАНЯТ
Русский христианский?
Это сочетание противоречит, основополагающему принципу Советского образа жизни, сформулированному ещё апостолом Павлом: “… совлекшись ветхого человека с делами его
и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос” Колос.3.9-11. Христос – это пророческий книжный образ Советского Человека…
Видео озаглавлено не совсем верно: не христианский, а православный социализм. Именно православный социализм проповедует Квачков. В чем разница? А в том, что Запад вроде тоже относит себя к христианам, но их религия настолько извращена и выхолощена, что стала почти противоположностью учения Христа. Православие в наибольшей степени сохранило в себе изначальные постулаты.