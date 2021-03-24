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Русский христианский социализм

330 15

Источник: https://youtu.be/404kp9AYKhI
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15 Комментариев » Оставить комментарий
  • 38181 33523
    Вячеслав четыре часа назад

      “Русский христианский социализм?” Тогда шалом вам, русские…

      2
      2
    • 320 220
      Наблюдатель три часа назад

        Враги народа и России Вольдемар и Серый перестали скрываться и попёрли в открытую. И уже не заботятся о том, что палят контору: в очередной раз мечут понос одновременно и по команде.

        • 11355 10547
          KTНаблюдатель три часа назад

            Где и когда они выступали против народа?
            Власть в России антинародная.
            Они против власти,которая к народам России относится как к скоту.
            Или Вы считаете что в России народная власть?

            1
            1
            • 27290 4656
              РусофилKT два часа назад

                Херасе.
                Если не народная значит инородная?
                Опять цука рептилоиды?
                Или “народная” это как?
                Клоуна в презики?

                1
                1
                • 11355 10547
                  KTРусофил час назад

                    Народная это та которая действует во благо народа.
                    И таки да,инородная,-действующая даже в благо своего маленького народа,а в интересах группки людей еврейской национальности.

                    1 1
                    0
                    • 27290 4656
                      РусофилKT час назад

                        Т.е бывают НАРОДНЫЕ надзиратели в тюрьмах и лагерях?
                        Народные жандармы и народные дубинки?
                        Народные расстрелы народа как в СССР ?
                        Евреи опять причём?
                        Они виноваты что ты своих работяг эксплуатируешь?
                        Ты народный эксплуататор?

                      • 11355 10547
                        KTРусофил час назад

                          Так таких кто согласен за плюшки врагам послужить не мало.
                          При том,что они руководят.Гитлер прекрасно знал своих сородичей,потому-то придя к власти первым делом запретил им занимать государственные должности,результат:”забитую” страну за 6 лет!подготовил к войне.
                          Они,кстати,сами подтверждают,что у них(евреев)самый большой процент психических расстройств среди всех народов и примеров тому масса.
                          Да, народный.))

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                    • 320 220
                      НаблюдательKT два часа назад

                        Вот! Ну как с вами разговаривать, если вы русского языка не понимаете? вам же сказали: на референдуме они попёрли против народа и России. Спросите лично у них! Они будут лгать и изворачиваться, только ЗА изменение ельцинской конституции и ЗА поправки они не голосовали. И отвяньте уже, чесслово, займитесь вашими делами, шо вы сюда лезете?!

                    • 27290 4656
                      РусофилНаблюдатель два часа назад

                        Куда попёрли?
                        От дивана в сортир?
                        И на этом героический героизм заканчивается ))
                        И снова удар по клавишам….
                        Прям как пулемёичик
                        Но не на передовой а в тылу вертухаем.

                        • 320 220
                          НаблюдательРусофил два часа назад

                            Героизма у дебилов хоть отбавляй: знают, что нехорошее делают, но продолжают. А их предупреждали! За полгода после референдума, которого они как бы не заметили, они настучали себе по клавишам лет на пять каждый, Вольдемар чуть поменьше, серый чуть побольше. В соответствии с поправками, которых в их воображении как бы тоже нету. Брахман им помогает, но он далеко, а эти вроде как тут. Чем не хероизьм?

                            • 27290 4656
                              РусофилНаблюдатель два часа назад

                                Да до звезды всё это.
                                Всё что мы ЗДЕСЬ и везде в интернете стучим никому не надо.
                                Пустое.
                                Глупая игра в народность и патриотизм как в “таночки”.
                                Конкурс трусость тупости лжи и лицемерия.
                                И никому ничего не будет ибо дурачки тихо сами поисдохнут.
                                И кретинопатры и кретинокиммуЗды и прочие

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                                • 320 220
                                  НаблюдательРусофил час назад

                                    Этот понос, который эти дебилы разливают по всем помойкам, попадает в бошки другим дебилам, среди которых молодёжь. Точно таких же постреляли вна украине на майдане, а теперь втихаря ликвидируют любимые вами жыды. Вряд ли им это до звезды…

                                  • 27290 4656
                                    РусофилНаблюдатель час назад

                                      Так и прекрасно.
                                      Кто набрал себе в головушки какашек тихо сам и помрёт в нищете.
                                      Никому он вреда не причинит и в Хохланде ТОЖЕ.
                                      А кто не набрал и в Хохладне ЖИВЁТ ХОРОШО.
                                      А значит они цуки и жиды ))
                                      И даже если кретинопатры начнут убивать навальнистов или наоборот….
                                      Ну туда им всем и дорога ))
                                      У таких НЕТ БУДУЩЕГО в любом раскладе.
                                      Они тупые а в будущем тупым уже НЕТ МЕСТА.
                                      Будущее есть у тех кто в клавиш не тычет а ДЕЛОМ ЗАНЯТ

                            • 2 2
                              Viktor Khokhlachev час назад

                                Русский христианский?
                                Это сочетание противоречит, основополагающему принципу Советского образа жизни, сформулированному ещё апостолом Павлом: “… совлекшись ветхого человека с делами его
                                и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос” Колос.3.9-11. Христос – это пророческий книжный образ Советского Человека…

                              • 6674 5622
                                Антон час назад

                                  Видео озаглавлено не совсем верно: не христианский, а православный социализм. Именно православный социализм проповедует Квачков. В чем разница? А в том, что Запад вроде тоже относит себя к христианам, но их религия настолько извращена и выхолощена, что стала почти противоположностью учения Христа. Православие в наибольшей степени сохранило в себе изначальные постулаты.

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