Сначала в сотый раз повторю непреложный факт. Вся практика межнациональных отношений и новейшая история России последних лет 30-ти говорят о том, что «интеграции» в российское общество мигрантов из Средней Азии и Кавказа не происходит. К ним всё в большей степени в последнее время можно добавить, например, мигрантов из Китая и Турции. Прибывающая масса людей из кавказских и среднеазиатских государств (во многом это относится и внутренним мигрантам из республик Северного Кавказа), не говоря уже о мигрантах с «дальнего зарубежья», не настроены на интеграцию, сколь бы их к тому не призывали. Мигранты видят слабость государства в поддержке русской культуры, традиционных ценностей в целом, что дает им дополнительную мотивацию игнорирования интересов русского народа и дерзновенного поведения. Если и происходит «интеграция» части мигрантов, то не в русское общество, а в насаждаемое либеральной пропагандой аморальное сообщество псевдокультуры с соответствующими проявлениями аморальности, вседозволенности, вольности поведения и т.д. В стране таким образом создается мультикультурная русофобская среда. И картина в этом аспекте, скажем, за последние 10 лет никак не изменилась, точнее – из года в год происходит наращивание проблем, создаваемых увеличивающейся массой мигрантов. В материалах "С точечного въезда мигрантов продолжится разрушение государства" и "Без гастарбайтеров на русских полях - никак" отмечал, что на Госсовете 23 декабря В.В. Путина попросили поручить правительству «проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов» на объекты строительства. Кто просил? Вице-премьер Марат Хуснуллин. Также - президент Татарстана Рустам Минниханов, заявивший о дефиците рабочих на стройках и необходимости «точечного въезда мигрантов на объекты». С подобной «инициативой» уже по сельскому хозяйству выступил замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Вновь обоснование узких экономических вопросов поднимают выше глубинных национальных интересов России.

А вот некоторое дополнение. Не дожидаясь соответствующего обсуждения в высшем исполнительном органе страны, Минстрой России запустил механизм точечного ввоза мигрантов на российские стройки, о чем заявил 23 января глава ведомства Ирек Файзуллин. «Процедура ручного управления ввоза иностранной рабочей силы уже есть и работает. Для этого крупная компания обращается в Минстрой, представляющий регион, либо руководитель субъекта РФ. Создана комиссия по Узбекистану, Таджикистану, Казахстану и Турции эту процедуру мы уже наладили», - сказал Файзуллин.

Попутно возникает вопрос. Федеральные руководители, выходцы из Татарстана, представители негласного татарского лобби, отдают себе отчет в геополитических притязаниях Турции? Уже открыто, на главном и государственном турецком телеканале TRT1 показывают политическую карту мира, на которой выделили регионы, которые должны быть под турецким влиянием. К 2050 году в состав Новой Османской Империи по замыслам неоосманистов и турецких националистов должны войти Армения, Греция, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Египет, Ливия и… юг России, включая Кавказ, Ставропольский и Краснодарский края, Крым, Севастополь, Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую и другие области. В самом Татарстане не всё ладно с пресечением татарского национализма и сепаратизма, идеи татарского национализма распространяются как в республике, так и за её пределами. Так вот, такой «точечный въезд», случайно, не способствует, в данном случае, реализации планов неоосманистов?..

И ещё. Недавно зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в своем духе, мол, необходимо придать новый импульс реализации современной миграционной политике в стране. Он подчеркнул, что «эта работа нужна и для развития экономики, и для сохранения социальной стабильности». Надо сказать, что правительством под его руководством (когда он был премьером) уже многое сделано в этом старом "новом" импульсе. Но ему мало. Насколько это соответствует национальным интересам, да и просто здравому смыслу? Посмотрим из нижеприведенного про «сохранение социальной стабильности».

Численность трудовых мигрантов из стран СНГ в 2020 году, как известно, из-за пандемии сократилась на 40 – 50 %. В конце прошлого года отмечали, что сразу по статистике столичного ГУВД, за полгода число умышленных убийств снизилось на 19%, грабежей и разбойных нападений – на 30, изнасилований – почти на 35. И то, думается, это несколько неполная статистика, на самом деле преступность по московскому региону сократилась значительно существеннее. Но в любом случае, как правильно пишут, «как тут не предположить, что одно напрямую связано с другим?» И далее не менее верно отмечают: «Где в оперативных сводках чаще всего фигурируют мигранты? Изнасилования, разбои, грабежи, квартирные кражи, угоны машин. И вот именно по этим примечательным показателям наблюдается резкий спад. Число угонов снизилось на 43%, квартирных краж – почти на 41%. Так и тянет связать одно с другим: 40% мигрантов уехали, и преступлений тоже стало меньше примерно на 40%. А ну, если однажды уедут все? Можно будет квартиры не запирать?»

Продолжая эту логику… а уж насколько российские женщины себя почувствуют свободнее! Да и дети тоже. В начале 2020 года, до пандемии, фиксировался по стране резкий рост числа изнасилований и покушений на изнасилование. Согласно статистике Генпрокуратуры, количество изнасилований и покушений на них в январе года подскочило на 72,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По словам замначальника Управления уголовного розыска Москвы Трубникова, сказанным в 2019 году, 90 процентов насильников - выходцы из стран Азии: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Причем многие мигранты оказываются педофилами. «Эта проблема стоит даже выше, чем проблема изнасилований», - заявил Трубников. И вот интересная мысль: «Если же смотреть на общероссийскую картину, то здесь доля насильников-азиатов ниже - 75 процентов». «Всего-то» - три четверти в масштабах страны!

Про резонансные убийства русских парней летом 2019 года пишу постоянно. 1 июня 2019 года в поселении Путилково близ Москвы выходцами из Армении был убит Никита Белянкин, 7 июня 2019 года в Южном Бутово Москвы – выходцами из Таджикистана Сергей Чуев, 13 июня 2019 года в селе Чемодановка под Пензой – цыганами Владимир Грушин. Напрягают не только цинизм и беспредел преступлений, но и бездействие Фемиды. Скоро уже будет два года с совершения убийств, а убийцы не просто не наказаны, но не видно даже перспектив судебным процессам над ними. Центральные СМИ даже не напоминают о резонансных преступлениях. Совершенно очевидно, что затягивание процессов над убийцами русских работает на преступников и их адвокатов.

Если говорить в целом по преступлениям, как констатировали участники совещания в Совете Федерации в ноябре 2020 года по проблемам адаптации и интеграции иностранных граждан, «количество преступлений мигрантов в России поражает». При этом на адаптацию одного гастарбайтера власти тратят 58,2 руб. И происходит ли адаптация? Как тут же отмечается - скорее наоборот. Участники совещания отметили, что в последнее время наблюдается тенденция к ещё большей маргинализации гастарбайтеров, увеличению числа совершаемых ими преступлений и усилению напряженности на межэтнической и социально-бытовой почве. А представитель НИИ при Генпрокуратуре Максим Маматов обратил внимание, что после того, как комплексный экзамен для мигрантов стал обязательным, количество совершаемых ими административных правонарущений не только не снизилось, а, наоборот, выросло на 21%.

И это мы коснулись вопросов только преступности, не углубляясь в иные вопросы разъедания культурного кода России бесконтрольной миграцией.

В России много проблем, но в отличие от других старых или быстро стареющих наций, «мы достаточно молодая нация», сказал В.В. Путин 14 февраля. Совершенно верно! В этом видятся бескрайние перспективы для нашей нации. И добавил: «У нас бесконечный генетический код, он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать».

Президент сказал по-простому, по-народному. Но последнего, этого упрощения и фигуры речи, на уровне исполнительной власти, похоже, не понимают. Пытаются «смешивать», как видим из вышесказанного, в буквальном смысле. А суть-то много глубже! Во-первых, - нужно иметь в виду, если говорить именно о «крови», то более 10 лет назад доказано, что несмотря на расхожие мнения о сильной монгольской или тюрской примеси в крови русских, доставшейся их предкам еще во времена татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы тюркских народов и других азиатских этносов практически не оставили следа у русских (великороссов, малороссов, белорусов). И второе, главное. Если не происходит культурного интегрирования указанных категорий мигрантов, то ими (мигрантами) размывается сама духовная основа государства, так Россия рискует превратиться в полную нерусь. Хотя бы ситуация на Западе с их мультикультурализмом и всеми яркими показательными последствиями должна была указать российским властям на порочность такой миграционной политики. Поразительно, но ничему не учит, создается впечатление, что в России делают всё, чтобы «догнать» и в этом вопросе «цивилизованный Запад».

А потому слова Президента нужно понимать правильно, исходя из интересов страны и её граждан. Приоритет для переезда в Россию должен отдаваться соотечественникам, уже интегрированным в русскую культуру, но волею судеб оказавшихся на чужбине. Также – беженцам из Украины и просто желающим оттуда переехать в Россию. Если речь идет о мигрантах со Средней Азии или Кавказа, а тем более – Турции, то здесь приглашать нужно в штучном режиме, только высококвалифицированных работников и уже на достаточно высоком уровне владеющих русским языком, культурой, историей. Вот такое «смешение кровей» России может быть полезно. Иначе, «смешение» посредством изнасилований, что ли?! Это нужно государству, гражданам России?

Необходимо прекратить все игры с т.н. «точечным въездом мигрантов» и «новыми миграционными импульсами», окончание чему будет бесконтрольный и безмерный поток мигрантов, разъедающий сам стержень государства, русскость в России.