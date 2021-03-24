Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры призвал прокуроров уделять пристальное внимание борьбе с коррупцией. Однако, смотря на то, как коррупционеры по закону откупаются от суда, уходят от наказания за сроком давности и вообще в скором времени смогут «нечаянно-безнаказанно брать взятки», хочется спросить – а смысл? Режим уже не просто подстелил соломку, а в целом нарушил базисные понятия госуправления в плане коррупции .



– Происходящее в стране можно сравнить с практикой прямого необоснованного присвоения себе общенациональных богатств. На первом этапе это делалось формально нелегально – вроде бы, все так делают, время такое. А потом они придумали – а зачем даже чисто формально ходить под статьей? Мало ли, как через 25 лет дело обернется? Кроме того, что они приняли для себя ограниченные сроки преследования и множество других ухищрений, они еще решили и узаконить это? Мол, а давайте мы будем такие суперменеджеры, как самые приближенные будем руководить и законно начислять себе миллионы в долларовом исчислении? И это не будет считаться коррупцией или воровством, это будет считаться обоснованным вознаграждением за совершенно фантастическую квалификацию всех этих «грефов», «миллеров», «сечиных» и прочих?

Если бы подобные вопросы решались судом присяжных, то я думаю, что 99% признали бы это прямым, циничным ограблением государства. Но они придумали себе такие закончики, что им можно просто брать и присваивать – просто так. С легализацией коррупции по сути то же самое. Сейчас у них четкое разделение – своим ничего не угрожает.

Но хочется так легализовать, чтобы вообще никто никогда не подкопался. И они придумывают вещь, которая абсолютно абсурдна с точки зрения понятия «коррупция». Бывает вынужденное нарушение закона – например, есть какой-то порядок правил, случилась чрезвычайная ситуация, некогда организовывать какой-нибудь конкурс на то, чтобы закупить какие-то вещи. Но, во-первых, в законе уже предусматривается возможность в чрезвычайной ситуации обходить некоторые процедуры. А во-вторых, даже если это не предусмотрено, есть понятие «вынужденные действия». Вот это понятие абсолютно обоснованно. Но коррупция – это всегда не вынужденные действия, а злоупотребление должностным положением в личных корыстных интересах. В этом смысле коррупции вынужденной с точки зрения как того, кто берет взятку, так и того, кто дает ее, в принципе быть не может. Сама попытка ввести понятие «вынужденная коррупция» – это яркий пример целенаправленного оболванивания всей страны.

Вынужденная коррупция – это значит, что коррупция уже не безусловное зло. Это значит, что коррупция произошла не потому, что кто-то хотел злоупотребить своим должностным положением и обогатиться, а, вроде как, вынужден был – такая сложилась ситуация.

Если базисные понятия разрушаются – а понятие коррупции является одним из базисных понятий в системе госуправления – то тенденции ясны. Я думаю, через какое-то время по этой логике должны быть введены награждения за коррупцию – «за коррупцию, которая послужила делу стабилизации режима», или не знаю, что они еще придумают – и будут давать ордена.

Поэтому странно, что президент призывает сильнее бороться с коррупцией, ведь режим уже обеспечил себе коррупционный рай.