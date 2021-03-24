Благовещенск. Часть 12
Семья крестьян Белоусовых из села Черемховского. Август 1915
Семья Москалёвых, переселенцев из Херсона
Воспитанницы интерната Благовещенской женской гимназии с учительницей. 1892-1893
Машиностроительный и механический завод товарищества «Чепурин и Афанасьев». 1909
Служащие и мастера Благовещенского затона МПС. 23 февраля 1908
Промышленники звероловы
Ипподром. Первые дамские бега
Корпус заднеколёсного парохода «Кочубей», принадлежавшего Гуринову и сгоревшего на месте зимовки. 1900-е
Аллея городского сада
Амурская улица
Берег Зеи
Большая улица у перекрёстка с Мастерской улицей
Большая улица у перекрёстка с Чигиринской улицей
Гостиный двор
Духовная семинария
Женская гимназия
Затон МПС
Костёл
Магазин Гурикова
Митинг 17 октября 1905 года
Набережная Амура
Окружной суд