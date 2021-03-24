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Благовещенск. Часть 12

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Семья крестьян Белоусовых из села Черемховского. Август 1915
Семья крестьян Белоусовых из села Черемховского. Август 1915

Семья Москалёвых, переселенцев из Херсона
Семья Москалёвых, переселенцев из Херсона

Воспитанницы интерната Благовещенской женской гимназии с учительницей. 1892-1893
Воспитанницы интерната Благовещенской женской гимназии с учительницей. 1892-1893

Машиностроительный и механический завод товарищества «Чепурин и Афанасьев». 1909
Машиностроительный и механический завод товарищества «Чепурин и Афанасьев». 1909

Служащие и мастера Благовещенского затона МПС. 23 февраля 1908
Служащие и мастера Благовещенского затона МПС. 23 февраля 1908

Промышленники звероловы
Промышленники звероловы

Ипподром. Первые дамские бега
Ипподром. Первые дамские бега

Корпус заднеколёсного парохода «Кочубей», принадлежавшего Гуринову и сгоревшего на месте зимовки. 1900-е
Корпус заднеколёсного парохода «Кочубей», принадлежавшего Гуринову и сгоревшего на месте зимовки. 1900-е

Аллея городского сада.
Аллея городского сада

Амурская улица
Амурская улица

Берег Зеи
Берег Зеи

Большая улица у перекрёстка с Мастерской улицей
Большая улица у перекрёстка с Мастерской улицей

Большая улица у перекрёстка с Чигиринской улицей
Большая улица у перекрёстка с Чигиринской улицей

Гостинный двор
Гостиный двор

Духовная семинария
Духовная семинария

Женская гимназия
Женская гимназия

Затон МПС
Затон МПС

Костёл
Костёл

Магазин Гурикова
Магазин Гурикова

Митинг 17 октября 1905 года.
Митинг 17 октября 1905 года

Митинг 17 октября 1905 года

Набережная Амура.
Набережная Амура

Набережная Амура

Окружной суд
Окружной суд

Чуринская торговая площадь
Чуринская торговая площадь

Источник: https://humus.livejournal.com/7673662.html
Метки: Амурская область, благовещенск, история, Россия, фото
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