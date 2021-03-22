Опубликованная в правительственном вестнике "Российская газета" банковская статистика показывает, что 0,4% населения владеют более 40% всех вкладов.



А если в эту арифметику добавить еще счета с суммами от 700 тыс. руб.? Что получится? Ответ вам не понравится. На 1,4% всего количества счетов в России приходится 63% суммы всех денег населения в банках. Или, по грубой прикидке, 1,4% населения, то есть 2 млн человек из 146 млн владеют 63% всех вкладов в России.



По оценке, 94% тех, кто живет в России, владеют только 9% вкладов [Имеется в виду 9% от суммы всех вкладов. – Прим. ss69100.]. Это – очень высокая степень неравенства. До 60-65% населения вообще не могут сберегать, они в своих личных финансах еле держатся на плаву.

5-тысячные банкноты, созданные для "оптового" хранения наличности, составляют 80% в общей рублевой сумме банкнот, бродящих по земле российской, и их 31% в общем, поштучном количестве банкнот, выпущенных Банком России.