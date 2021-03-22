В России 0,4% населения владеют более 40% всех вкладов
Опубликованная в правительственном вестнике "Российская газета" банковская статистика показывает, что 0,4% населения владеют более 40% всех вкладов.
А если в эту арифметику добавить еще счета с суммами от 700 тыс. руб.? Что получится? Ответ вам не понравится. На 1,4% всего количества счетов в России приходится 63% суммы всех денег населения в банках. Или, по грубой прикидке, 1,4% населения, то есть 2 млн человек из 146 млн владеют 63% всех вкладов в России.
По оценке, 94% тех, кто живет в России, владеют только 9% вкладов [Имеется в виду 9% от суммы всех вкладов. – Прим. ss69100.]. Это – очень высокая степень неравенства. До 60-65% населения вообще не могут сберегать, они в своих личных финансах еле держатся на плаву.
5-тысячные банкноты, созданные для "оптового" хранения наличности, составляют 80% в общей рублевой сумме банкнот, бродящих по земле российской, и их 31% в общем, поштучном количестве банкнот, выпущенных Банком России.
А какими деньгами мы платим за хлеб и молоко? Почти 50% количества банкнот номиналом в 100, 500 и 1000 руб. составляют всего 15% рублевой суммы всех банкнот, выпущенных Банком России. Они и есть основа наших ежедневных трат.
Но, по сути, большая часть наличности в РФ не "пробивает" бетонной плиты верхних этажей общества, и накапливается там в мешках и штабелях. Там деньги лежат мёртвым грузом, а внизу их… нет!
Латифундизация экономики – образцовая, как в "лучших" образцах бананово-рабовладельческих латиноамериканских республиках…
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И че? у большинства советских людей вклады были,- да сплыли.)))
Считать ЧУЖИЕ денешки любимая забава.
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Да аффтар завидует просто